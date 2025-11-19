Ajker Patrika

যুবদল নেতা কিবরিয়া হত্যায় আরও দুই ভাড়াটে খুনি গ্রেপ্তার: র‍্যাব

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৯ নভেম্বর ২০২৫, ১৪: ২২
ইনসেটে যুবদল নেতা গোলাম কিবরিয়া। ছবি: সংগৃহীত
ইনসেটে যুবদল নেতা গোলাম কিবরিয়া। ছবি: সংগৃহীত

‎রাজধানীর পল্লবীতে যুবদল নেতা গোলাম কিবরিয়া হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। গ্রেপ্তার দুজন হলেন সোহেল ওরফে পাত্তা সোহেল ওরফে মনির হোসেন (৩০) ও সুজন ওরফে মুখপোড়া সুজন।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে ঢাকার সাভারের বিরুলিয়া ও গাজীপুরের টঙ্গী মাজার রোড এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বুধবার দুপুর সোয়া ১২টার দিকে র‍্যাব-৪-এর সূত্রে এই তথ্য জানা যায়। ‎

র‍্যাব-৪ জানায়, মঙ্গলবার দিবাগত রাতে যুবদল নেতা কিবরিয়া হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি সোহেল ওরফে পাত্তা সোহেল ওরফে মনির হোসেনকে (৩০) ঢাকার সাভারের বিরুলিয়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। একই দিন রাতে গাজীপুরের টঙ্গী মাজার রোড এলাকা থেকে সুজন ওরফে মুখপোড়া সুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দুজনই ভাড়াটে খুনি। ‎

আজ বিকেলে কারওয়ান বাজার র‍্যাব মিডিয়া সেন্টারে এই দুজনের গ্রেপ্তারের বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন করা হবে বলে জানিয়েছেন র‍্যাব-৪-এর মিডিয়া অফিসার মেজর মোহাম্মদ আবরার ফয়সাল সাদী।

গত সোমবার সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটের দিকে পল্লবী সেকশন-১২-এ অবস্থিত বিক্রমপুর হার্ডওয়্যার অ্যান্ড স্যানিটারি দোকানে ছিলেন পল্লবী থানা যুবদলের সদস্যসচিব গোলাম কিবরিয়া। এ সময় মোটরসাইকেলে করে তিনজন আসে। পরে ওই তিন দুর্বৃত্ত দোকানের ভেতরে ঢুকে তাঁর মাথায়, বুকে ও পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে সাতটি গুলি করে। এ সময় আশপাশের লোকজন মো. জনি ভূঁইয়া নামের একজনকে আটক করেন।

পুলিশ জানায়, সন্ত্রাসী সোহেল ও তাঁর অনুসারীরা দোকানে ঢুকে সাতটি গুলি ছোড়ে। ঘটনাস্থল থেকে সাতটি গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়।

