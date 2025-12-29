জেপির মঞ্জুর পর নির্বাচন বর্জন করলেন রুহুল আমিন হাওলাদার ও ফিরোজ রশিদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড না থাকা ও মামলা প্রত্যাহার না করায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেও জমা দিচ্ছেন না জাতীয় পার্টির (একাংশ) মহাসচিব ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মুখপাত্র এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার এবং জাতীয় পার্টির (একাংশ) সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশিদ। তাঁরা দুজনেই আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে গত ২৩ ডিসেম্বর রাজধানীর একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে ১৩১ আসনে প্রার্থী দিয়েছিল জাতীয় পার্টির (একাংশ) ও জেপির নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট। সেখানে দলটির থেকে পক্ষ বলা হয়েছিল, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনায় তাঁদের নেতাদের নামে একাধিক মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে। মনোনয়ন দিলেও মামলার আসামি হয়ে তাঁরা নির্বাচন করতে চান না। এ জন্য সরকারের কাছে মামলা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান তাঁরা।
জাতীয় পার্টি ও জোটের চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ চট্টগ্রাম-৫ আসনে ও দলটির নির্বাহী চেয়ারম্যান মুজিবুল হক চুন্নু কিশোরগঞ্জ-৩ আসনের মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। অন্যদিকে জেপির চেয়ারম্যান ও জোটের প্রধান উপদেষ্টা আনোয়ার হোসেন মঞ্জু পিরোজপুর-২, জাতীয় পার্টির মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদার পটুয়াখালী-১, সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশিদ ঢাকা-১০, হাওলাদারের স্ত্রী ও দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য নাসরিন জাহান রত্না বরিশাল-৬ আসন থেকে মনোনয়ন সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু আজ সোমবার শেষ সময়ে তাঁরা মনোনয়নপত্র জমা দেননি।
রুহুল আমিন হাওলাদার দাবি করেছেন, সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ নেই। তাই মনোনয়নপত্র জমা দিচ্ছেন না। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার নামে সাত-আটটি মামলা আছে, সেগুলো প্রত্যাহার না করলে নির্বাচন অংশ নেব না। কারণ, মামলা মাথায় নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিলে হয়রানির আশঙ্কা আছে। আবার নির্বাচনী লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডও নেই। প্রচারে নামলে নানান অভিযোগ তুলে হামলাও হতে পারে। এসব কিছু বিবেচনা করে নির্বাচনে অংশ নেওয়া সমীচীন হবে না। তাই মনোনয়ন জমা দিচ্ছি না।’ স্ত্রী নাসরিন জাহান রত্নাও নির্বাচনে অংশ নেবে না বলে জানান রুহুল আমিন হাওলাদার।
ঢাকা-১০ ও গোপালগঞ্জের একটি আসন থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করলেও শেষ পর্যন্ত জমা দিচ্ছেন না কাজী ফিরোজ রশিদ। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এতগুলো মামলা মাথায় নিয়ে কেমনে নির্বাচন করতে যাব? পুলিশ তো বলবে আপনার নামে মামলা আছে, চলেন। হা-পা বেঁধে তো নির্বাচন করা যায় না।’
কাজী ফিরোজ রশিদ আরও বলেন, ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় ছাত্রদের পক্ষে একাধিক সংবাদ সম্মেলন করেছি। টেলিভিশনে ফাটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এখন আমার বিরুদ্ধে মামলা দিল। এটা হয়? আমরা নির্বাচনে যাব, সেটা তারা চায় না। জাতীয় পার্টি নির্বাচনে আসুক কেউ চাচ্ছে না। এ কারণে নির্বাচনে যাব কীভাবে? এ কারণে মনোনয়ন জমা দিচ্ছি না।’
লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড না থাকা ও মামলা প্রত্যাহার না করায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেও জমা দিচ্ছেন না জাতীয় পার্টির (একাংশ) মহাসচিব ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মুখপাত্র এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার এবং জাতীয় পার্টির (একাংশ) সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশিদ। তাঁরা দুজনেই আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে গত ২৩ ডিসেম্বর রাজধানীর একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে ১৩১ আসনে প্রার্থী দিয়েছিল জাতীয় পার্টির (একাংশ) ও জেপির নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট। সেখানে দলটির থেকে পক্ষ বলা হয়েছিল, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনায় তাঁদের নেতাদের নামে একাধিক মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে। মনোনয়ন দিলেও মামলার আসামি হয়ে তাঁরা নির্বাচন করতে চান না। এ জন্য সরকারের কাছে মামলা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান তাঁরা।
জাতীয় পার্টি ও জোটের চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ চট্টগ্রাম-৫ আসনে ও দলটির নির্বাহী চেয়ারম্যান মুজিবুল হক চুন্নু কিশোরগঞ্জ-৩ আসনের মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। অন্যদিকে জেপির চেয়ারম্যান ও জোটের প্রধান উপদেষ্টা আনোয়ার হোসেন মঞ্জু পিরোজপুর-২, জাতীয় পার্টির মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদার পটুয়াখালী-১, সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশিদ ঢাকা-১০, হাওলাদারের স্ত্রী ও দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য নাসরিন জাহান রত্না বরিশাল-৬ আসন থেকে মনোনয়ন সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু আজ সোমবার শেষ সময়ে তাঁরা মনোনয়নপত্র জমা দেননি।
রুহুল আমিন হাওলাদার দাবি করেছেন, সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ নেই। তাই মনোনয়নপত্র জমা দিচ্ছেন না। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার নামে সাত-আটটি মামলা আছে, সেগুলো প্রত্যাহার না করলে নির্বাচন অংশ নেব না। কারণ, মামলা মাথায় নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিলে হয়রানির আশঙ্কা আছে। আবার নির্বাচনী লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডও নেই। প্রচারে নামলে নানান অভিযোগ তুলে হামলাও হতে পারে। এসব কিছু বিবেচনা করে নির্বাচনে অংশ নেওয়া সমীচীন হবে না। তাই মনোনয়ন জমা দিচ্ছি না।’ স্ত্রী নাসরিন জাহান রত্নাও নির্বাচনে অংশ নেবে না বলে জানান রুহুল আমিন হাওলাদার।
ঢাকা-১০ ও গোপালগঞ্জের একটি আসন থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করলেও শেষ পর্যন্ত জমা দিচ্ছেন না কাজী ফিরোজ রশিদ। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এতগুলো মামলা মাথায় নিয়ে কেমনে নির্বাচন করতে যাব? পুলিশ তো বলবে আপনার নামে মামলা আছে, চলেন। হা-পা বেঁধে তো নির্বাচন করা যায় না।’
কাজী ফিরোজ রশিদ আরও বলেন, ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় ছাত্রদের পক্ষে একাধিক সংবাদ সম্মেলন করেছি। টেলিভিশনে ফাটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এখন আমার বিরুদ্ধে মামলা দিল। এটা হয়? আমরা নির্বাচনে যাব, সেটা তারা চায় না। জাতীয় পার্টি নির্বাচনে আসুক কেউ চাচ্ছে না। এ কারণে নির্বাচনে যাব কীভাবে? এ কারণে মনোনয়ন জমা দিচ্ছি না।’
অবশেষে জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগ দিলেন জুলাই আন্দোলনের অন্যতম মুখ ও অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।২ মিনিট আগে
দেশের ভবিষ্যতের জন্য একটি ‘নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের’ আহ্বান জানিয়েছেন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম মুখ মাহফুজ আলম। আজ সোমবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক প্রোফাইলে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এমন কথা বলেন।৪ মিনিট আগে
ঢাকা-৮ আসনে জোটের প্রার্থী হিসেবে নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী হেলাল উদ্দিন। আজ সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) হেলাল উদ্দিন তাঁর ফেসবুক স্ট্যাটাসে বলেন, দেশ গঠনের বৃহত্তর স্বার্থে এবং জুলাই বিপ্লবের অংশীজনদের ঐক্য বজায়৬ মিনিট আগে
অবশেষে জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগ দিচ্ছেন জুলাই আন্দোলনের অন্যতম মুখ ও অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।৪৪ মিনিট আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
অবশেষে জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগ দিলেন জুলাই আন্দোলনের অন্যতম মুখ ও অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।
আজ সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরস্থ অস্থায়ী কার্যালয়ে আয়োজিত জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। সংবাদ সম্মেলনে আসিফ মাহমুদকেও উপস্থিত থাকতে দেখা যায়।
আসিফ মাহমুদ এখন এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। নির্বাচন পরিচালনা কমিটির বর্তমান প্রধান নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারী তাঁর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে তাঁর আসনে নির্বাচনী প্রচারে মনোযোগ দেবেন।
আসিফ মাহমুদের ঢাকা-১০ আসন থেকে থেকে নির্বাচন করার কথা ছিল। তবে তিনি আর নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন না।
অবশেষে জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগ দিলেন জুলাই আন্দোলনের অন্যতম মুখ ও অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।
আজ সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরস্থ অস্থায়ী কার্যালয়ে আয়োজিত জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। সংবাদ সম্মেলনে আসিফ মাহমুদকেও উপস্থিত থাকতে দেখা যায়।
আসিফ মাহমুদ এখন এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। নির্বাচন পরিচালনা কমিটির বর্তমান প্রধান নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারী তাঁর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে তাঁর আসনে নির্বাচনী প্রচারে মনোযোগ দেবেন।
আসিফ মাহমুদের ঢাকা-১০ আসন থেকে থেকে নির্বাচন করার কথা ছিল। তবে তিনি আর নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন না।
লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড না থাকা ও মামলা প্রত্যাহার না করায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেও জমা দিচ্ছেন না জাতীয় পার্টির (একাংশ) মহাসচিব ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মুখপাত্র এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার এবং জাতীয় পার্টির (একাংশ) সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশিদ।১ ঘণ্টা আগে
দেশের ভবিষ্যতের জন্য একটি ‘নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের’ আহ্বান জানিয়েছেন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম মুখ মাহফুজ আলম। আজ সোমবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক প্রোফাইলে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এমন কথা বলেন।৪ মিনিট আগে
ঢাকা-৮ আসনে জোটের প্রার্থী হিসেবে নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী হেলাল উদ্দিন। আজ সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) হেলাল উদ্দিন তাঁর ফেসবুক স্ট্যাটাসে বলেন, দেশ গঠনের বৃহত্তর স্বার্থে এবং জুলাই বিপ্লবের অংশীজনদের ঐক্য বজায়৬ মিনিট আগে
অবশেষে জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগ দিচ্ছেন জুলাই আন্দোলনের অন্যতম মুখ ও অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।৪৪ মিনিট আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
দেশের ভবিষ্যতের জন্য একটি ‘নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের’ আহ্বান জানিয়েছেন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম মুখ মাহফুজ আলম। আজ সোমবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক প্রোফাইলে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এমন কথা বলেন।
মাহফুজ আলম তাঁর পোস্টে ইংরেজিতে লেখেন, ‘আমরা নতুন করে শুরু করব। ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও সততার শক্তি নিয়ে আমরা একটি নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের পথে এগিয়ে যাব।’ তিনি তার এই আহ্বানকে কেবল একটি তাৎক্ষণিক পরিবর্তন হিসেবে নয়, বরং একটি ‘দীর্ঘ যাত্রা’ হিসেবে অভিহিত করেছেন।
গত জুলাই মাসে ছাত্র-জনতার যে আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই আন্দোলনের অন্যতম নেতা মাহফুজ আলম তাঁর বার্তায় জুলাইয়ের চেতনাকে সমুন্নত রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, ‘চলুন, জুলাইয়ের জন্য, তরুণদের জন্য এবং বাংলাদেশের জন্য একটি দীর্ঘ যাত্রা শুরু করি।’
পোস্টের শেষ অংশে তিনি তাঁর নৈতিক অবস্থানের কথা জানান। তিনি বলেন, ‘আমরা কোনো আপস করব না।’
উল্লেখ্য, গতকাল রোববার জামায়াতে ইসলামীসহ ১০ দলীয় জোটে যোগ দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। সহযোদ্ধাদের দ্বারা গঠিত এই নতুন রাজনৈতিক দলে তিনি যোগ দিচ্ছেন না বলে স্পষ্ট করেছেন। লক্ষ্মীপুর-১ আসন থেকে তাঁর স্বতন্ত্র নির্বাচন করার কথা শোনা যাচ্ছিল। তবে তিনি নির্বাচনেও অংশ নেবেন না বলে জানিয়েছেন।
দেশের ভবিষ্যতের জন্য একটি ‘নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের’ আহ্বান জানিয়েছেন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম মুখ মাহফুজ আলম। আজ সোমবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক প্রোফাইলে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এমন কথা বলেন।
মাহফুজ আলম তাঁর পোস্টে ইংরেজিতে লেখেন, ‘আমরা নতুন করে শুরু করব। ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও সততার শক্তি নিয়ে আমরা একটি নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের পথে এগিয়ে যাব।’ তিনি তার এই আহ্বানকে কেবল একটি তাৎক্ষণিক পরিবর্তন হিসেবে নয়, বরং একটি ‘দীর্ঘ যাত্রা’ হিসেবে অভিহিত করেছেন।
গত জুলাই মাসে ছাত্র-জনতার যে আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই আন্দোলনের অন্যতম নেতা মাহফুজ আলম তাঁর বার্তায় জুলাইয়ের চেতনাকে সমুন্নত রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, ‘চলুন, জুলাইয়ের জন্য, তরুণদের জন্য এবং বাংলাদেশের জন্য একটি দীর্ঘ যাত্রা শুরু করি।’
পোস্টের শেষ অংশে তিনি তাঁর নৈতিক অবস্থানের কথা জানান। তিনি বলেন, ‘আমরা কোনো আপস করব না।’
উল্লেখ্য, গতকাল রোববার জামায়াতে ইসলামীসহ ১০ দলীয় জোটে যোগ দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। সহযোদ্ধাদের দ্বারা গঠিত এই নতুন রাজনৈতিক দলে তিনি যোগ দিচ্ছেন না বলে স্পষ্ট করেছেন। লক্ষ্মীপুর-১ আসন থেকে তাঁর স্বতন্ত্র নির্বাচন করার কথা শোনা যাচ্ছিল। তবে তিনি নির্বাচনেও অংশ নেবেন না বলে জানিয়েছেন।
লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড না থাকা ও মামলা প্রত্যাহার না করায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেও জমা দিচ্ছেন না জাতীয় পার্টির (একাংশ) মহাসচিব ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মুখপাত্র এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার এবং জাতীয় পার্টির (একাংশ) সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশিদ।১ ঘণ্টা আগে
অবশেষে জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগ দিলেন জুলাই আন্দোলনের অন্যতম মুখ ও অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।২ মিনিট আগে
ঢাকা-৮ আসনে জোটের প্রার্থী হিসেবে নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী হেলাল উদ্দিন। আজ সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) হেলাল উদ্দিন তাঁর ফেসবুক স্ট্যাটাসে বলেন, দেশ গঠনের বৃহত্তর স্বার্থে এবং জুলাই বিপ্লবের অংশীজনদের ঐক্য বজায়৬ মিনিট আগে
অবশেষে জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগ দিচ্ছেন জুলাই আন্দোলনের অন্যতম মুখ ও অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।৪৪ মিনিট আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা-৮ আসনে জোটের প্রার্থী হিসেবে নাসীরুদ্দীনকে পাটোয়ারীকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী হেলাল উদ্দিন।
আজ সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) হেলাল উদ্দিন তাঁর ফেসবুক স্ট্যাটাসে বলেন, দেশ গঠনের বৃহত্তর স্বার্থে এবং জুলাই বিপ্লবের অংশীজনদের ঐক্য বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় সংগঠনের সিদ্ধান্তের প্রতি তিনি আন্তরিক সমর্থন জানাচ্ছেন। এ সময় তিনি ঢাকা-৮ আসনে নাসীরুদ্দীনকে পাটোয়ারীর জন্য মন থেকে শুভকামনা জানান।
হেলাল উদ্দিন বলেন, প্রায় আট মাস আগে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে তাঁকে ঢাকা-৮ আসনে প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল। সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত মেনে তিনি তখন থেকেই মাঠে নেমে কাজ শুরু করেন। ঢাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ আসনে মনোনয়ন পাওয়ায় শুরুতে কিছুটা শঙ্কা থাকলেও আত্মবিশ্বাস নিয়েই তিনি প্রচারণা চালান।
হেলাল উদ্দিন বলেন, তাঁর সাংগঠনিক সহকর্মীরা তাঁকে সাহস জুগিয়েছেন এবং সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। পুরুষদের পাশাপাশি নারী কর্মীরাও দিনরাত পরিশ্রম করে বাসায় বাসায় গিয়ে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছেন। এর ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই ঢাকা-৮ আসনে জামায়াতের পক্ষে একটি গণজোয়ার তৈরি হয়।
তবে প্রার্থী পরিবর্তনের সিদ্ধান্তে কেউ যেন মনঃক্ষুণ্ন না হন, সে আহ্বান জানিয়ে হেলাল উদ্দিন বলেন, জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সংগঠনের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়াই সবার দায়িত্ব। তিনি জানান, তাঁরা শুধু এই সিদ্ধান্ত মেনেই নেবেন না, বরং জোটের প্রার্থীকেই নিজেদের প্রার্থী হিসেবে ধরে নিয়ে আগের মতোই মাঠে কাজ করে যাবেন।
ঢাকা-৮ আসনের রাজনৈতিক গুরুত্ব তুলে ধরে হেলাল উদ্দিন বলেন, এই আসন থেকেই প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন শহীদ ওসমান বিন হাদি। নিজেকে একজন জুলাই যোদ্ধা হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘জুলাই আন্দোলনের আরেকজন সম্মুখসারির যোদ্ধা নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে এই আসনে প্রার্থী করায় তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছি।’
ঢাকা-৮ আসনে জোটের প্রার্থী হিসেবে নাসীরুদ্দীনকে পাটোয়ারীকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী হেলাল উদ্দিন।
আজ সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) হেলাল উদ্দিন তাঁর ফেসবুক স্ট্যাটাসে বলেন, দেশ গঠনের বৃহত্তর স্বার্থে এবং জুলাই বিপ্লবের অংশীজনদের ঐক্য বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় সংগঠনের সিদ্ধান্তের প্রতি তিনি আন্তরিক সমর্থন জানাচ্ছেন। এ সময় তিনি ঢাকা-৮ আসনে নাসীরুদ্দীনকে পাটোয়ারীর জন্য মন থেকে শুভকামনা জানান।
হেলাল উদ্দিন বলেন, প্রায় আট মাস আগে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে তাঁকে ঢাকা-৮ আসনে প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল। সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত মেনে তিনি তখন থেকেই মাঠে নেমে কাজ শুরু করেন। ঢাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ আসনে মনোনয়ন পাওয়ায় শুরুতে কিছুটা শঙ্কা থাকলেও আত্মবিশ্বাস নিয়েই তিনি প্রচারণা চালান।
হেলাল উদ্দিন বলেন, তাঁর সাংগঠনিক সহকর্মীরা তাঁকে সাহস জুগিয়েছেন এবং সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। পুরুষদের পাশাপাশি নারী কর্মীরাও দিনরাত পরিশ্রম করে বাসায় বাসায় গিয়ে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছেন। এর ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই ঢাকা-৮ আসনে জামায়াতের পক্ষে একটি গণজোয়ার তৈরি হয়।
তবে প্রার্থী পরিবর্তনের সিদ্ধান্তে কেউ যেন মনঃক্ষুণ্ন না হন, সে আহ্বান জানিয়ে হেলাল উদ্দিন বলেন, জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সংগঠনের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়াই সবার দায়িত্ব। তিনি জানান, তাঁরা শুধু এই সিদ্ধান্ত মেনেই নেবেন না, বরং জোটের প্রার্থীকেই নিজেদের প্রার্থী হিসেবে ধরে নিয়ে আগের মতোই মাঠে কাজ করে যাবেন।
ঢাকা-৮ আসনের রাজনৈতিক গুরুত্ব তুলে ধরে হেলাল উদ্দিন বলেন, এই আসন থেকেই প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন শহীদ ওসমান বিন হাদি। নিজেকে একজন জুলাই যোদ্ধা হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘জুলাই আন্দোলনের আরেকজন সম্মুখসারির যোদ্ধা নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে এই আসনে প্রার্থী করায় তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছি।’
লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড না থাকা ও মামলা প্রত্যাহার না করায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেও জমা দিচ্ছেন না জাতীয় পার্টির (একাংশ) মহাসচিব ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মুখপাত্র এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার এবং জাতীয় পার্টির (একাংশ) সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশিদ।১ ঘণ্টা আগে
অবশেষে জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগ দিলেন জুলাই আন্দোলনের অন্যতম মুখ ও অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।২ মিনিট আগে
দেশের ভবিষ্যতের জন্য একটি ‘নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের’ আহ্বান জানিয়েছেন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম মুখ মাহফুজ আলম। আজ সোমবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক প্রোফাইলে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এমন কথা বলেন।৪ মিনিট আগে
অবশেষে জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগ দিচ্ছেন জুলাই আন্দোলনের অন্যতম মুখ ও অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।৪৪ মিনিট আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অবশেষে জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগ দিচ্ছেন জুলাই আন্দোলনের অন্যতম মুখ ও অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।
আজ সোমবার এনসিপির একাধিক নেতা আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
আজ সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরস্থ অস্থায়ী কার্যালয়ে আয়োজিত জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে এনসিপি। সেখানে দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম আনুষ্ঠানিকভাবে আসিফ মাহমুদের দলে যোগ দেওয়ার বিষয়ে ঘোষণা দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সম্মুখসারির দুই ছাত্রনেতা ও অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা মাহফুজ আলম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এনসিপিতে যোগ দিচ্ছেন বলে জোরালো আলোচনা চলছে বেশ কয়েক দিন ধরেই। এর মধ্যে জামায়াতে ইসলামীসহ আটটি ইসলামপন্থী দলের সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচনী জোটে যোগ দিয়েছে এনসিপি।
আসিফ মাহমুদ গতকাল পর্যন্তও সিদ্ধান্তহীন ছিলেন। এরই মধ্যে তিনি ঢাকা-১০ আসনে (ধানমন্ডি-নিউমার্কেট-কলাবাগান-হাজারীবাগ) মনোনয়ন ফরম নিয়েছেন। আজ বিকেল ৫টায় ছিল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময়।
তবে এনসিপির জামায়াতের জোটে যোগ দেওয়ার পর মাহফুজ আলম ফেসবুক পোস্টে বলেছেন, তিনি এই এনসিপির সঙ্গে নেই। তিনি নির্বাচনে প্রার্থীও হচ্ছেন না বলে জানা গেছে।
এনসিপির শীর্ষপর্যায়ের একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে, আসিফ মাহমুদের যোগদানের বিষয়ে দলের বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা চলছে। সবকিছু ঠিক থাকলে তাঁর জন্য দলে নতুন পদ সৃষ্টি করা হবে। ধারণা করা হচ্ছে, আসিফ মাহমুদ ঢাকা-১০ আসন থেকে এনসিপির প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবেন।
এর আগে গুঞ্জন উঠেছিল, দুই ছাত্র উপদেষ্টা বিএনপিতে যোগ দিচ্ছেন। তবে লক্ষ্মীপুর-১ ও ঢাকা-১০ আসনে বিএনপি প্রার্থী ঘোষণা করায় সেই সম্ভাবনা নাকচ হয়ে গেছে।
উল্লেখ্য, আসিফ মাহমুদ গত ৮ আগস্ট থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। অন্যদিকে মাহফুজ আলম শুরুতে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ও পরে তথ্য উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন। ১০ ডিসেম্বর তাঁরা পদত্যাগ করেন এবং ১১ ডিসেম্বর তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পদত্যাগ কার্যকর হয়।
এদিকে জামায়াতে ইসলামীসহ ১০-দলীয় জোটে যোগ দিয়েছে এনসিপি। এ ব্যাপারে গতকাল রোববার সংবাদ সম্মেলনে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘আসন্ন নির্বাচন সুষ্ঠু ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করতে এবং আধিপত্যবাদী শক্তিকে রুখতে একটি বৃহত্তর ঐক্য প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যেই আমরা জামায়াতে ইসলামী ও তাদের সমমনা দলগুলোর নির্বাচনী সমঝোতায় একমত হয়েছি। আমরা একত্রে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
এর আগে বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান জানান, দুর্নীতিমুক্ত ও ইনসাফের বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করা আট দলের সঙ্গে এখন কর্নেল (অব.) অলি আহমদের নেতৃত্বাধীন এলডিপি এবং এনসিপি সম্পৃক্ত হয়েছে।
এই জোটে আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টিও যুক্ত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
অবশেষে জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগ দিচ্ছেন জুলাই আন্দোলনের অন্যতম মুখ ও অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।
আজ সোমবার এনসিপির একাধিক নেতা আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
আজ সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরস্থ অস্থায়ী কার্যালয়ে আয়োজিত জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে এনসিপি। সেখানে দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম আনুষ্ঠানিকভাবে আসিফ মাহমুদের দলে যোগ দেওয়ার বিষয়ে ঘোষণা দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সম্মুখসারির দুই ছাত্রনেতা ও অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা মাহফুজ আলম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এনসিপিতে যোগ দিচ্ছেন বলে জোরালো আলোচনা চলছে বেশ কয়েক দিন ধরেই। এর মধ্যে জামায়াতে ইসলামীসহ আটটি ইসলামপন্থী দলের সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচনী জোটে যোগ দিয়েছে এনসিপি।
আসিফ মাহমুদ গতকাল পর্যন্তও সিদ্ধান্তহীন ছিলেন। এরই মধ্যে তিনি ঢাকা-১০ আসনে (ধানমন্ডি-নিউমার্কেট-কলাবাগান-হাজারীবাগ) মনোনয়ন ফরম নিয়েছেন। আজ বিকেল ৫টায় ছিল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময়।
তবে এনসিপির জামায়াতের জোটে যোগ দেওয়ার পর মাহফুজ আলম ফেসবুক পোস্টে বলেছেন, তিনি এই এনসিপির সঙ্গে নেই। তিনি নির্বাচনে প্রার্থীও হচ্ছেন না বলে জানা গেছে।
এনসিপির শীর্ষপর্যায়ের একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে, আসিফ মাহমুদের যোগদানের বিষয়ে দলের বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা চলছে। সবকিছু ঠিক থাকলে তাঁর জন্য দলে নতুন পদ সৃষ্টি করা হবে। ধারণা করা হচ্ছে, আসিফ মাহমুদ ঢাকা-১০ আসন থেকে এনসিপির প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবেন।
এর আগে গুঞ্জন উঠেছিল, দুই ছাত্র উপদেষ্টা বিএনপিতে যোগ দিচ্ছেন। তবে লক্ষ্মীপুর-১ ও ঢাকা-১০ আসনে বিএনপি প্রার্থী ঘোষণা করায় সেই সম্ভাবনা নাকচ হয়ে গেছে।
উল্লেখ্য, আসিফ মাহমুদ গত ৮ আগস্ট থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। অন্যদিকে মাহফুজ আলম শুরুতে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ও পরে তথ্য উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন। ১০ ডিসেম্বর তাঁরা পদত্যাগ করেন এবং ১১ ডিসেম্বর তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পদত্যাগ কার্যকর হয়।
এদিকে জামায়াতে ইসলামীসহ ১০-দলীয় জোটে যোগ দিয়েছে এনসিপি। এ ব্যাপারে গতকাল রোববার সংবাদ সম্মেলনে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘আসন্ন নির্বাচন সুষ্ঠু ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করতে এবং আধিপত্যবাদী শক্তিকে রুখতে একটি বৃহত্তর ঐক্য প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যেই আমরা জামায়াতে ইসলামী ও তাদের সমমনা দলগুলোর নির্বাচনী সমঝোতায় একমত হয়েছি। আমরা একত্রে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
এর আগে বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান জানান, দুর্নীতিমুক্ত ও ইনসাফের বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করা আট দলের সঙ্গে এখন কর্নেল (অব.) অলি আহমদের নেতৃত্বাধীন এলডিপি এবং এনসিপি সম্পৃক্ত হয়েছে।
এই জোটে আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টিও যুক্ত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড না থাকা ও মামলা প্রত্যাহার না করায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেও জমা দিচ্ছেন না জাতীয় পার্টির (একাংশ) মহাসচিব ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মুখপাত্র এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার এবং জাতীয় পার্টির (একাংশ) সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশিদ।১ ঘণ্টা আগে
অবশেষে জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগ দিলেন জুলাই আন্দোলনের অন্যতম মুখ ও অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।২ মিনিট আগে
দেশের ভবিষ্যতের জন্য একটি ‘নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের’ আহ্বান জানিয়েছেন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম মুখ মাহফুজ আলম। আজ সোমবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক প্রোফাইলে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এমন কথা বলেন।৪ মিনিট আগে
ঢাকা-৮ আসনে জোটের প্রার্থী হিসেবে নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী হেলাল উদ্দিন। আজ সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) হেলাল উদ্দিন তাঁর ফেসবুক স্ট্যাটাসে বলেন, দেশ গঠনের বৃহত্তর স্বার্থে এবং জুলাই বিপ্লবের অংশীজনদের ঐক্য বজায়৬ মিনিট আগে