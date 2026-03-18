Ajker Patrika
ঢাকা

সদরঘাটে দুই লঞ্চের চাপে ট্রলারের যাত্রী নিহত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সদরঘাটে দুই লঞ্চের চাপে ট্রলারের যাত্রী নিহত
রাজধানীর সদরঘাটে দুই লঞ্চের চাপায় একটি ইঞ্জিনচালিত ট্রলার দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। এ দুর্ঘটনায় একজন নিহত এবং আরেকজন গুরুতর আহত হয়েছেন। এ ছাড়া এ ঘটনায় আরও ২-৩ জন নিখোঁজ থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

আজ বুধবার বিকেল সোয়া ৫টার দিকে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। গুরুতর আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ মো. ফয়সাল আহমেদ সন্ধ্যায় আজকের পত্রিকাকে বলেন, বিকেল সোয়া ৫টার দিকে সদরঘাটে লঞ্চ দুর্ঘটনায় হাসপাতালে একজনের মরদেহ পাওয়া গেছে এবং একজন গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন। এ ছাড়া অন্তত দুই-তিনজন নিখোঁজ থাকতে পারেন বলে জানা গেছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বুধবার বিকেলে এমভি জাকের সম্রাট-৩ এবং এমভি আসাযাওয়া-৫ নামের দুটি লঞ্চ ঘাটে ছিল। এমভি জাকের-৩ লঞ্চে ট্রলার দিয়ে যাত্রী তোলার সময় এমভি আসাযাওয়া-৫ লঞ্চ পেছানোর সময় একটি ইঞ্জিনচালিত ট্রলার দুই লঞ্চের মাঝখানে পড়ে যায়। এতে ট্রলারটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ট্রলারে সাত-আটজন যাত্রী ছিলেন। দুই লঞ্চের চাপায় একজন যাত্রীর পা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং আরেকজন পিষ্ট হয়ে পানিতে পড়ে যান। পরে ট্রলারটি লঞ্চের নিচ থেকে বের হলেও কোনো যাত্রীকে দেখা যায়নি।

অন্যদিকে নৌ পুলিশের সদরঘাট অঞ্চলের পরিদর্শক (ওসি) মো. সোহাগ রানা আজকের পত্রিকাকে বলেন, এ দুর্ঘটনায় সোহেল ও মিরাজ ফকির নামের দুই যাত্রী নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁরা সম্পর্কে বাবা-ছেলে। ঈদ উপলক্ষে বাড়ি ফিরছিলেন। নিখোঁজদের উদ্ধারে অভিযান চলছে।

শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশলে কেন পড়বেন

শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশলে কেন পড়বেন

সবাইকে সবকিছু বোঝানো যায় না, নিজেই সিদ্ধান্ত নিন

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার: পোশাকের দাম কমেছে ২.৬%

যুদ্ধ বন্ধে ইউরোপের চাপ

ঈদবাজারে বেড়েছে টাকার প্রবাহ

জামালপুরে ৩ হাজার কেজি সরকারি চাল জব্দ

হবিগঞ্জে দুই গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ২০

ইবিতে বরখাস্ত ১৯ শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর শাস্তি মওকুফ

চট্টগ্রামে আন্তজেলা ডাকাত দলের ৯ সদস্য গ্রেপ্তার