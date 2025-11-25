কেরানীগঞ্জে ছাত্রদল নেতাকে কুপিয়ে জখম

কেরানীগঞ্জ প্রতিনিধি
ঢাকার কেরানীগঞ্জে বাবু নামের এক ছাত্রদল নেতাকে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) রাত পৌনে ৯টার দিকে শাক্তা ইউনিয়নের ওয়াশপুর ব্রিজের পাশে এ ঘটনা ঘটে। আহত বাবু (২৪) শাক্তা ইউনিয়ন ১ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক বলে নিশ্চিত করেছেন শাক্তা ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাওশাদ আহমেদ।
তিনি বলেন, ‘আমরা ওয়াশপুর এলাকায় একটি মিটিংয়ে ছিলাম। এ সময় ১ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক বাবু দোতলা থেকে নিচে নামলে কে বা কারা তাকে কুপিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করে পালিয়ে যায়। পরে তাঁকে রাজধানীর পঙ্গু হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।’
সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, বাবু একটি বিল্ডিংয়ের দোতলা থেকে নেমে ব্রিজের দিকে যাচ্ছিলেন। এমন সময় দেশি চাপাতি, রামদা, ছুরি নিয়ে কয়েকজন তাঁকে দৌড়ে আঘাত করে। তবে তাদের পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি।
এ ব্যাপারে কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল হক ডাবলু বলেন, ‘ঘটনাটি শুনেছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
কমলনগর (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে যমুনা পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে লক্ষ্মীপুর-রামগতি আঞ্চলিক সড়কের করইতলা এলাকায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুনে বাসের বেশির ভাগ অংশ পুড়ে গেছে। তবে যাত্রীদের কোনো ক্ষতি হয়নি।
ফায়ার সার্ভিস বলছে, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বাসটিতে আগুন লেগেছে। বাসটি ডিজেলচালিত ছিল।
স্থানীয়রা জানায়, ফেনী থেকে ছেড়ে আসা যমুনা পরিবহনের (ঢাকা মেট্রো ব-১৫-৩১৩৬) একটি লোকাল বাস যাত্রী নিয়ে রামগতির উদ্দেশে যাচ্ছিল। পথে কমলনগরের করইতলা বাজারসংলগ্ন গুদাম সড়ক এলাকায় পৌঁছালে সেটিতে আগুন ধরে যায়। এক ঘণ্টা চেষ্টার পর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিভিয়ে ফেলে।
ওই গাড়িতে থাকা একজন যাত্রী জানান, গাড়িতে হঠাৎ একটি শব্দ হয়। সঙ্গে সঙ্গে আগুন লেগে যায়। দ্রুত গাড়িতে থাকা যাত্রীরা বের হতে সক্ষম হয়।
কমলনগর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার রাকিবুল হাসান বলেন, বাসের ইঞ্জিন অতিরিক্ত গরম হওয়ার কারণে আগুন ধরে যায়। বাসের কোনো যাত্রী আহত হয়নি। বাসটির ৮০ শতাংশ পুড়ে যায়।
মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে অবৈধ রেল ক্রসিংয়ে আটকে পড়া পিকআপ ভ্যান ট্রেনের ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে গেছে। আজ মঙ্গলবার পূর্বাঞ্চল রেলওয়ের নিজামপুর স্টেশনের উত্তর পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে কোনো হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও আপলাইন দিয়ে কিছু সময় ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আজ বিকেলে উপজেলার নিজামপুর রেলস্টেশনের উত্তর পাশে একটি অবৈধ লেভেল ক্রসিংয়ে পিকআপ ভ্যানটি (চট্টগ্রাম-ন ১১-৭৫৩৪) পার হওয়ার সময় হঠাৎ ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়। সেই মুহূর্তে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী আন্তনগর মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনটি এসে পিকআপকে ধাক্কা দিলে তা রেললাইন থেকে ১৫-২০ গজ দূরে ছিটকে পড়ে দুমড়েমুচড়ে যায়।
এতে কিছু সময়ের জন্য ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় ৩০ মিনিট পর ট্রেনটি পুনরায় ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে।
এ বিষয়ে সীতাকুণ্ড রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আশরাফ সিদ্দিকী বলেন, একটি পিকআপ অবৈধ রেল ক্রসিং পার হওয়ার সময় ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে রেললাইনে আটকে পড়ে। পরে ঢাকাগামী মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় পিকআপটি দুমড়েমুচড়ে যায়।
তবে দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। কিছু সময় ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন হলেও এখন সবকিছু স্বাভাবিক রয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়িটি পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
থানচি (বান্দরবান) প্রতিনিধি
বান্দরবানের থানচি উপজেলায় পর্যটক ভ্রমণের ওপর উপজেলা প্রশাসনের পূর্বঘোষিত নিষেধাজ্ঞা আংশিক শিথিল করা হয়েছে।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) থেকে বংড পাথর, ক্যাপজাহ চং পর্যন্ত পর্যটকদের ভ্রমণের ওপর উন্মুক্ত করা হয়েছে। উপজেলা প্রশাসনের আশ্বাসে ট্যুরিস্ট গাইড কল্যাণ সমবায় সমিতি লিমিটেডের কর্মীরা কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ আবদুল্লাহ-আল-ফয়সালের সভাপতিত্বে এক মতবিনিময় সভা হয়। উপজেলা প্রশাসন এর আয়োজন করে। এতে গাইড কল্যাণ সমবায় সমিতি লিমিটেডের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠকে পর্যটকদের রেজিস্ট্রেশনে সব ধরনে তথ্য ওয়ান স্টফ সার্ভিস, ইঞ্জিন নৌকায় মালিকদের উদ্যোগের লাইফ জ্যাকেট রাখা বাধ্যতামূলক, তথ্যসেবা কেন্দ্র থেকে একস্থান হয়ে পর্যটন কেন্দ্রের ভ্রমণ, গাইডসহ যাত্রা, ইঞ্জিন নৌকা ভাড়া তিন হাজার টাকা, গাইড ফি ৮০০ টাকা নির্ধারণ করেন এবং প্রশাসনের নীতিমালা মেনে চলাসহ এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
গাইড কল্যাণ সমবায় সমিতি লিমিটেডের আহ্বায়ক পাইথুইপ্রু (অন্তর) খিয়াং বলেন, ‘উপজেলা প্রশাসনের সব সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। আমাদের কর্মবিরতি আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছি। আগামীতে প্রশাসনের নীতিমালা অনুসারে আমরা নিজ নিজ কাজে ফিরে যাব।’
সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) বলিপাড়া ৩৮ ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক মো. জাকির হোসেন, থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাছির উদ্দিন মজুমদার, ট্যুরিস্ট গাইড কল্যাণ সমবায় সমিতি আহ্বায়ক পাইথুইপ্রু (অন্তর) খিয়াংসহ পর্যটক সংশ্লিষ্টরা।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকার মহাখালী এলাকায় কড়াইল বস্তিতে লাগা আগুন পাঁচ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তর সূত্র জানিয়েছে, আজ মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) রাত ১০টা ৩৫ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
এর আগে, আজ বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ফায়ার সার্ভিস আগুনের সংবাদ পেয়ে প্রথমে সাতটি ইউনিট পাঠায়। পরে ফায়ার সার্ভিসের ১৯টি ইউনিটের চেষ্টায় পাঁচ ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
ফায়ার সার্ভিসের জনসংযোগ বিভাগের কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম সন্ধ্যায় আজকের পত্রিকাকে জানান, বিকেল ৫টা ২২ মিনিটে কড়াইল বস্তিতে আগুন লাগার খবর পান তাঁরা। এরপর পর্যায়ক্রমে ১৯টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। তবে কীভাবে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে, তা জানাতে পারেননি তিনি।
