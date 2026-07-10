Ajker Patrika
En
ঢাকা

রাজধানীর বংশালে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে যুবক নিহত, দগ্ধ ১

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর বংশালে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে যুবক নিহত, দগ্ধ ১
ফাইল ছবি

রাজধানীর বংশালের মুকিম বাজার এলাকার একটি বাসায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দেলোয়ার হোসেন (৩৫) নামে এক ব্যক্তি যুবক মারা গেছেন। এ ঘটনায় দগ্ধ হয়েছেন তাঁর খালাতো ভাই নাজমুল হোসেন (৩৩)।

আজ শুক্রবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে মুকিম বাজার চুরিওয়ালা পঞ্চায়েত কবরস্থানের বিপরীত পাশে একটি চারতলা বাড়ির নিচ তলায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

দেলোয়ারের বাড়ি যশোরের শার্শা উপজেলায়। তাঁর বাবার নাম আব্দুল খালেক। মুকিম বাজারের বাড়িটির তৃতীয় তলায় একটি ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকতেন দেলোয়ার। একই এলাকায় মোটরসাইকেলের একটি গ্যারেজের মালিক তিনি।

হাসপাতালে দেলোয়ারের গ্যারেজের কর্মচারী তুষার ইসলাম রিফাত জানান, মুকিম বাজার মসজিদের পাশে বাইক পার্ক সেন্টার নামে মোটরসাইকেল গ্যারেজ রয়েছে দেলোয়ারের। যে বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়েছে সেটির নিচ তলায়ও দেলোয়ারের ব্যবসায়িক মালামাল রাখার গোডাউন রয়েছে। ভোরে বাসার নিচতলায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের শব্দ শুনে তিনতলা বাসা থেকে দেলোয়ার এবং তার খালাতো ভাই নাজমুল নিচে নেমে আসেন। তখন ওই গোডাউনে আবারও আরেক বার বিস্ফোরণে আগুন ধরে গেলে তাঁরা দুজন আটকে পড়েন। এ সময় নাজমুলকে আশপাশের লোকজন বের করতে পারলেও ভেতরে আটকা পড়েন দেলোয়ার। পরে ফায়ার সার্ভিস সদস্যরা আগুন নিভিয়ে ওই গোডাউন থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে।

রিফাতের দাবি, বাড়িটির দোতলায় এর মালিক বসবাস করেন। তবে তারা যে গ্যাস সিলিন্ডারে রান্না করেন সেটি রাখা ছিল নিচ তলায় গোডাউনে। সেই সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়ে এই আগুনের সূত্রপাত।

ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (ইন্সপেক্টর) মো. ফারুক জানান, নিহত দেলোয়ারের মরদেহ ঢাকা মেডিকেল মর্গে রাখা হয়েছে। আর নাজমুলকে ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে ভর্তি রাখা হয়েছে। ঘটনাটি বংশাল থানা-পুলিশ তদন্ত করছে।

বিষয়:

বংশালঢাকা জেলাঢাকা বিভাগবার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারিজেলার খবরগ্যাস বিস্ফোরণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত