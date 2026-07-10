গাংনীতে বাড়ির সামনে থেকে ককটেলসদৃশ বস্তু উদ্ধার, আতঙ্ক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামে একটি বাড়ির সামনে থেকে ককটেলসদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) রাতে বস্তুটি উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ জানায়, উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের বাসিন্দা জাহিদুল ইসলামের বাড়ির সামনে লাল স্কচটেপে মোড়ানো একটি সন্দেহজনক বস্তু পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন। পরে গাংনী থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সেটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।
জাহিদুল ইসলাম বলেন, কে বা কারা কী উদ্দেশ্যে বস্তুটি রেখে গেছে, তা তিনি জানেন না। এ ঘটনায় তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান তিনি।
স্থানীয় ইউপি সদস্য মাজহারুল ইসলাম বলেন, বস্তুটি দেখতে ককটেলের মতো হওয়ায় কেউ সেটির কাছে যাওয়ার সাহস করেননি। খবর পেয়ে পুলিশ এসে সেটি উদ্ধার করে। তাঁর ধারণা, এলাকায় ভীতি সৃষ্টি বা শান্তি বিনষ্টের উদ্দেশ্যে এটি সেখানে রাখা হয়ে থাকতে পারে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ককটেলসদৃশ বস্তুটি উদ্ধার করেছে। এটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। কে বা কারা এবং কী উদ্দেশ্যে সেখানে বস্তুটি রেখেছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। জড়িতদের শনাক্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
উল্লেখ্য, এর আগে গত ৩ মে চরগোয়াল গ্রাম, ৬ মে তেঁতুলবাড়িয়া এবং ১৮ জুন জোড়পুকুরিয়া গ্রাম থেকেও ককটেলসদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার করেছিল পুলিশ। পরপর এ ধরনের ঘটনায় এলাকায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
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