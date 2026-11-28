রিকশাচালকের ছদ্মবেশে অপরাধী শনাক্তে গ্যারেজে গ্যারেজে এসআরবি
রিকশাচালকের ছদ্মবেশে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের রায়েরবাজার এলাকায় অভিযান চালিয়েছে পুলিশের বিশেষ গোয়েন্দা ইউনিট এসআরবি-২। এ সময় এলাকার পাঁচটি রিকশার গ্যারেজে কর্মরত প্রায় ৩০০ চালককে নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে।
তাঁদের পরিচয় যাচাই ও অপরাধসংক্রান্ত তথ্য অনুসন্ধানের জন্য প্রত্যেক চালকের জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) কপি সংগ্রহ করে এসআরবি-২ কার্যালয়ে পাঠাতে গ্যারেজ মালিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আজ শনিবার এসআরবি-২-এর একটি আভিযানিক দল এ অভিযান চালায়। এসব তথ্য জানিয়েছেন এসআরবি-২-এর উপপরিচালক মেজর এম মুবীন রহমান তাপস।
সংস্থাটি দাবি করেছে, রাজধানীতে রিকশাচালকের ছদ্মবেশে এক শ্রেণির অপরাধী বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে অপরাধ সংঘটনের পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিতে তারা রাজধানীর বিভিন্ন আবাসিক হোটেল ও রিকশার গ্যারেজে আত্মগোপন করছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে।
এসআরবি-২ জানায়, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মোহাম্মদপুরের রায়েরবাজার এলাকার পাঁচটি রিকশার গ্যারেজে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে প্রায় ৩০০ রিকশাচালককে নজরদারির আওতায় আনা হয়। তাঁদের পরিচয় যাচাইয়ের পাশাপাশি ক্রাইম ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে (সিডিএমএস) তথ্য অনুসন্ধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
এ জন্য প্রতিটি গ্যারেজের মালিককে তাঁদের অধীনে থাকা সব রিকশাচালকের এনআইডির কপি সংগ্রহ করে দ্রুত এসআরবি-২ কার্যালয়ে পাঠানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এসব তথ্যের ভিত্তিতে চালকদের পুলিশ ক্লিয়ারেন্স প্রি-রেকর্ড (পিসিপিআর) যাচাই-বাছাই করা হবে।
এসআরবি আরও জানিয়েছে, এ অভিযানের উদ্দেশ্য রিকশাচালকদের হয়রানি করা নয়; বরং তাঁদের ছদ্মবেশে থাকা অপরাধীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
এনআইডির তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের পর কারও বিরুদ্ধে অপরাধে জড়িত থাকার প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গেলে তাঁর বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ ধরনের গোয়েন্দা নজরদারি ও বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।
এসআরবি সূত্র জানিয়েছে, মূলত কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা ছদ্মবেশে কোনো সহিংসতা করে কি না, তা যাচাই বাছাই করছে তারা।
সম্প্রতি দেশে রাজনৈতিক সহিংসতা বেড়ে যাওয়ায় এসআরবি এই কার্যক্রম পরিচালনা করছে।