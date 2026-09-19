‘আমিও মরব, তোদেরকেও মারব’ বলে পেট্রল ঢেলে শরীরে আগুন, দগ্ধ ৫

রাজধানীর সূত্রাপুরে পারিবারিক বিষয় নিয়ে ঝগড়ার জেরে দেওয়া আগুনে এক নারীসহ ৫ জন দগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজনের শরীরের ৯০ শতাংশ ও একজনের ৬০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে।
আজ শনিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে সূত্রাপুর শ্যামবাজার চামারটুলী এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। দগ্ধরা হলেন—সিদ্দিক ব্যাপারী (৬০), তাঁর ছেলে মো. ইমন (২৬), ভাতিজা রাজিব (৩৮), ভাগনে আরিফুর রহমান ধলু (৩৫) ও ভাগনি তানিয়া আক্তার (২০)।
দগ্ধ আরিফুর রহমান ধলুর স্ত্রী সোনিয়া আক্তার জানান, শ্যামবাজার চামারটুলীতে তাঁদের পৈতৃক সম্পত্তি রয়েছে। দগ্ধরা সবাই পাশাপাশি থাকেন।
সোনিয়া আরও জানান, গতকাল ইমনের বোন সুলতানা বাসার সামনে ময়লা পানি জমিয়ে রাখেন। পরে তানিয়া পানি পরিষ্কার করতে বললে এ নিয়ে দুজনের মধ্যে ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে সুলতানা সৌদি আরবপ্রবাসী ভাই ইমনকে বিষয়টি জানান। ইমন গতকালই দেশে ফিরেছেন। আজ বিকেলে ইমন সবাইকে হুমকি দিয়ে বলেন ‘আমিও মরব, তোদেরকেও মারব’। এই বলে নিজের গায়ে পেট্রল ঢালেন এবং অন্যদের শরীরে পেট্রল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেন। এতে সবাই দগ্ধ হন। এরপর সবাইকে বার্ন ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসা হয়।
বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন সুলতান মাহমুদ জানান, সূত্রাপুর এলাকা থেকে পাঁচজন দগ্ধ হয়ে হাসপাতালে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে, ইমনের শরীরের ৯০ শতাংশ, তানিয়ার শরীরের ৬০ শতাংশ, সিদ্দিক নামের ওই ব্যক্তির ৩৫ শতাংশ, রাজিবের ১৫ শতাংশ ও আরিফের শরীরের ৮ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। সবাইকে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
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