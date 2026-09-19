Ajker Patrika
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মুন্সীগঞ্জ

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে গাছ ফেলে দুই দফা ডাকাতি

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২১: ১৫
ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে গাছ ফেলে দুই দফা ডাকাতি
প্রতীকী ছবি

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে গাছ ফেলে দুই দফা ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে ও আজ শনিবার ভোর ৫টার দিকে মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলায় হাঁসাড়া হাইওয়ে থানার উল্টো পাশে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের পশ্চিম পাশের সার্ভিস লেনের হাঁসাড়া এলাকায় রাত ৩টার দিকে ডাকাত দল রাস্তায় পাশ থেকে গাছ কেটে রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করে। এ সময় একটি পিকআপ ভ্যান ও দুটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা থামিয়ে ডাকাতেরা চালক, সহকারী ও যাত্রীদের কাছ থেকে নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন হাতিয়ে নেয়।

খবর পেয়ে রাস্তার পূর্ব পাশে অবস্থিত হাঁসাড়া হাইওয়ে থানার পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসার আগেই ডাকাতেরা পালিয়ে যায়। ভোর ৫টার দিকে একই স্থানে একই কায়দায় একটি সিএনজি ও একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ডাকাতি হয়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, হাঁসাড়া এলাকায় গত এক বছরে অন্তত ১০-১২ বার একই ধরনের ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। সড়কে গাছ ফেলে যানবাহন থামিয়ে ডাকাতির ঘটনায় ওই এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

হাঁসাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোহেল রানা বলেন, গাছ ফেলে ডাকাতির চেষ্টা করা হয়েছিল। হাইওয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে যাওয়ায় ডাকাতি করতে পারেনি।

শ্রীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জুয়েল মিয়া বলেন, ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। তবে এখনো কেউ থানায় অভিযোগ করেননি।

বিষয়:

ডাকাতিঢাকা বিভাগমাওয়া এক্সপ্রেসওয়েশ্রীনগরমুন্সীগঞ্জ
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