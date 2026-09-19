Ajker Patrika
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মিরপুর ১১-এর পর আরেক বাসে অগ্নিসংযোগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২১: ১২
মিরপুর ১১-এর পর আরেক বাসে অগ্নিসংযোগ
রাজধানীর মিরপুর ১১ নম্বরে একটি বাসে অগ্নিসংযোগের পর মিরপুর ১ নম্বরে আরেকটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মিরপুর ১১ নম্বরে একটি বাসে অগ্নিকাণ্ডের পর মিরপুর ১ নম্বরেও একটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। তবে এতে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

আজ শনিবার সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে মিরপুর ১ নম্বরের প্রধান সড়কে অভিজাত পরিবহন নামের একটি বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। তবে ফায়ার সার্ভিস পৌঁছানোর আগেই কয়েকজন মিলে আগুন নিভিয়ে ফেলেন।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজ বলেন, কে বা কারা একটি বাসে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বাসটি পোড়েনি। এ বিষয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ কাজ করছে।

বিষয়:

মিরপুরবাসআগুনঅগ্নিসংযোগজেলার খবর
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