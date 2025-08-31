নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকার মিরপুর ৯ নম্বর সেকশনের বাউনিয়া মৌজায় জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের (জাগৃক) মালিকানাধীন জমি উদ্ধারে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে সংস্থাটি। আজ রোববার (৩১ আগস্ট) সকাল ৯টার দিকে শুরু হওয়া এ অভিযানে প্রায় তিন একর জমি দখলমুক্ত করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে বেসরকারি আবাসন ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে থাকা এসব জমিতে বহুতল ভবন নির্মাণ ও ফ্ল্যাট বিক্রির প্রস্তুতি চলছিল।
সরকারি নথি অনুযায়ী, বাউনিয়া মৌজার সিএস ৩১২৪ দাগসহ মোট ১৬৮ একর জমি ১৯৬৮ সালে অধিগ্রহণ করে সরকার। পরবর্তী সময়ে গেজেট প্রকাশ করে জমি জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও ১৯৯০, ২০১৫ ও সর্বশেষ ২০২০ সালে জমি হস্তান্তর করা হয়। অথচ বছরের পর বছর ধরে প্রভাবশালী মহলের সহায়তায় জমির একটি অংশ দখল করে রাখে আবাসন প্রতিষ্ঠান এশিউর গ্রুপ। তারা সেখানে ‘এশিউর ঢাকা স্কয়ার’ নামে ফ্ল্যাট প্রকল্পের কাজও শুরু করেছিল।
উচ্ছেদ অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাগৃকের ভূমি ও সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা সদস্য এস এম সোহরাব হোসেন। উপস্থিত ছিলেন পরিচালক আজীজ হায়দার ভূঁইয়া, উপসচিব ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. হারিজুর রহমান, সচিব মনদীপ ঘরাই, আইন কর্মকর্তা মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান এবং নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবু হোরায়রা। অভিযানে আনসার সদস্যরাও অংশ নেন।
কর্মকর্তারা জানান, বাউনিয়া মৌজার জমি নিয়ে কোনো ধরনের মালিকানা বিরোধ নেই। জমি পুরোপুরি গেজেটভুক্ত এবং একাধিকবার জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে জাগৃকের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবু কিছু দখলদার জোরপূর্বক জমি দখল করে বহুতল ভবন নির্মাণ ও ফ্ল্যাট বিক্রির চেষ্টা চালাচ্ছিল। আজকের অভিযানে অবৈধ স্থাপনা ভেঙে জমি খালি করা হয়েছে এবং পুনরায় সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর আজকের পত্রিকায় ‘গৃহায়ণের জমি দখল করে এশিউর গ্রুপের ফ্ল্যাট’ শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশের পর বিষয়টি আলোচনায় আসে। ওই প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই আজ এ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
