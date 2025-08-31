Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

ফলোআপ /এশিউর গ্রুপের সেই প্রকল্প উচ্ছেদ করল গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ২১: ১৫
জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের জমিতে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের জমিতে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকার মিরপুর ৯ নম্বর সেকশনের বাউনিয়া মৌজায় জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের (জাগৃক) মালিকানাধীন জমি উদ্ধারে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে সংস্থাটি। আজ রোববার (৩১ আগস্ট) সকাল ৯টার দিকে শুরু হওয়া এ অভিযানে প্রায় তিন একর জমি দখলমুক্ত করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে বেসরকারি আবাসন ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে থাকা এসব জমিতে বহুতল ভবন নির্মাণ ও ফ্ল্যাট বিক্রির প্রস্তুতি চলছিল।

সরকারি নথি অনুযায়ী, বাউনিয়া মৌজার সিএস ৩১২৪ দাগসহ মোট ১৬৮ একর জমি ১৯৬৮ সালে অধিগ্রহণ করে সরকার। পরবর্তী সময়ে গেজেট প্রকাশ করে জমি জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও ১৯৯০, ২০১৫ ও সর্বশেষ ২০২০ সালে জমি হস্তান্তর করা হয়। অথচ বছরের পর বছর ধরে প্রভাবশালী মহলের সহায়তায় জমির একটি অংশ দখল করে রাখে আবাসন প্রতিষ্ঠান এশিউর গ্রুপ। তারা সেখানে ‘এশিউর ঢাকা স্কয়ার’ নামে ফ্ল্যাট প্রকল্পের কাজও শুরু করেছিল।

উচ্ছেদ অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাগৃকের ভূমি ও সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা সদস্য এস এম সোহরাব হোসেন। উপস্থিত ছিলেন পরিচালক আজীজ হায়দার ভূঁইয়া, উপসচিব ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. হারিজুর রহমান, সচিব মনদীপ ঘরাই, আইন কর্মকর্তা মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান এবং নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবু হোরায়রা। অভিযানে আনসার সদস্যরাও অংশ নেন।

গৃহায়ণের জমি দখল করে এশিউর গ্রুপের ফ্ল্যাটগৃহায়ণের জমি দখল করে এশিউর গ্রুপের ফ্ল্যাট

কর্মকর্তারা জানান, বাউনিয়া মৌজার জমি নিয়ে কোনো ধরনের মালিকানা বিরোধ নেই। জমি পুরোপুরি গেজেটভুক্ত এবং একাধিকবার জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে জাগৃকের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবু কিছু দখলদার জোরপূর্বক জমি দখল করে বহুতল ভবন নির্মাণ ও ফ্ল্যাট বিক্রির চেষ্টা চালাচ্ছিল। আজকের অভিযানে অবৈধ স্থাপনা ভেঙে জমি খালি করা হয়েছে এবং পুনরায় সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর আজকের পত্রিকায় ‘গৃহায়ণের জমি দখল করে এশিউর গ্রুপের ফ্ল্যাট’ শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশের পর বিষয়টি আলোচনায় আসে। ওই প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই আজ এ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

বিষয়:

জমিঢাকা জেলাঢাকা বিভাগউচ্ছেদঢাকাদখলফলোআপব্যবসায়ী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যে নম্বর থেকে ফোনকল এলেই বুঝবেন জিমেইল হ্যাকের চেষ্টা চলছে

নেত্রকোনায় হত্যার প্রতিশোধ নিতে পাল্টা হামলা, নিহত ২

চবি শিক্ষার্থীদের ‘সন্ত্রাসী’ বলে সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

এআই চ্যাটবটকে যে ১০ তথ্য কখনো দেবেন না

চীনা ঋণে ৯২৭ কোটি টাকায় কোচ কেনার প্রকল্প বাতিল, নতুন প্রস্তাব ৩২৮ কোটিতে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

চীনে মোদির সঙ্গে বৈঠকে সি, সরাসরি ফ্লাইট, বাণিজ্য সম্পর্কসহ আলোচনায় ১০টি বিষয়

চীনে মোদির সঙ্গে বৈঠকে সি, সরাসরি ফ্লাইট, বাণিজ্য সম্পর্কসহ আলোচনায় ১০টি বিষয়

চবি শিক্ষার্থীদের ‘সন্ত্রাসী’ বলে সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

চবির সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সম্পর্কিত

ছাত্রদলের সাবেক নেতাকে গাছে বেঁধে মারধর, ৯৯৯-এ কল পেয়ে উদ্ধার

ছাত্রদলের সাবেক নেতাকে গাছে বেঁধে মারধর, ৯৯৯-এ কল পেয়ে উদ্ধার

মুলাদীতে ইউপি সদস্য ও জামায়াত নেতার বিরুদ্ধে ‘কার্ডের খরচ’ নেওয়ার অভিযোগ

মুলাদীতে ইউপি সদস্য ও জামায়াত নেতার বিরুদ্ধে ‘কার্ডের খরচ’ নেওয়ার অভিযোগ

চট্টগ্রামে অটোরিকশার ধাক্কায় কলেজশিক্ষার্থীর মৃত্যু

চট্টগ্রামে অটোরিকশার ধাক্কায় কলেজশিক্ষার্থীর মৃত্যু

জুলাই হামলায় জড়িত শিক্ষকদের বিচার না হলে জাকসু নির্বাচন আটকে দেওয়ার হুমকি ছাত্রদল নেতার

জুলাই হামলায় জড়িত শিক্ষকদের বিচার না হলে জাকসু নির্বাচন আটকে দেওয়ার হুমকি ছাত্রদল নেতার