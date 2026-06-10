স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা বিল্লাল হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দুই ব্যক্তি রিমান্ডে

রাজধানীর মৌচাক এলাকায় স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক আহ্বায়ক বিল্লাল হোসেন তালুকদারকে (৫৭) ছুরিকাঘাতে হত্যার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া দুই ব্যক্তিকে রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ। আজ বুধবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাকির হোসাইন এই রিমান্ডের আদেশ দেন।
রিমান্ড মঞ্জুর হওয়া দুই ব্যক্তি হলেন—রিয়াজুল হাসান ও আল আমিন মাহিন। এরা স্থানীয় যুবদল কর্মী বলে জানা গেছে।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, শুনানির পর রিয়াজকে ৫ দিন এবং আল আমিনকে ৪ দিনের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আজ বিকেলে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা রমনা মডেল থানার পুলিশ পরিদর্শক আতিকুল আলম খন্দকার আদালতে হাজির করে প্রত্যেকের ১০ দিন করে রিমান্ডের আবেদন করেন। অন্যদিকে, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আইনজীবীরা রিমান্ডের আবেদন বাতিল চেয়ে জামিনের আবেদন করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত রিয়াজকে ৫ দিন এবং আল আমিনকে ৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। ঢাকার আদালতের অতিরিক্ত পিপি মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা সুমন রিমান্ডের এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে, হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে গত মঙ্গলবার ভোররাতে ঢাকা ও মুন্সিগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
প্রসঙ্গত, গত সোমবার (৮ জুন) রাত ৮টার দিকে মৌচাকের আনারকলি মার্কেটের সামনের গলিতে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হন বিল্লাল হোসেন তালুকদার। তাঁর বুকের ডান পাশে ছুরিকাঘাত করা হয়। পরে তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে রাত সাড়ে ৯টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত বিল্লাল রমনা থানার ১৯ নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক আহ্বায়ক ছিলেন এবং পেশায় একজন ঠিকাদার ছিলেন।
ভুক্তভোগী পরিবারের দাবি, বিল্লাল হোসেনের ভাগনেকে মারধরের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার রাতে আনারকলি মার্কেটের সামনে একটি সালিস বৈঠক বসেছিল। সেই বৈঠকে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে প্রতিপক্ষের লোকজন বিল্লাল হোসেনের বুকে ছুরিকাঘাত করে। এই হত্যাকাণ্ডের পর নিহত বিল্লালের স্ত্রী আম্বিয়া খাতুন বাদী হয়ে ২১ জনকে আসামি করে রমনা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।
গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক এলাকায় সাহেরা খাতুন (১৮) নামের এক নারী পোশাকশ্রমিক মারা গেছেন। বুধবার (১০ জুন) সকালে উপজেলার মৌচাক ঢুলিগড়া টাওয়ার মার্কেট এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত সাহেরা খাতুন টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার গোবিন্দা এলাকার জলিল মিয়ার মেয়ে।৭ মিনিট আগে
একটি শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখা শুধু সিটি করপোরেশনের একক দায়িত্ব নয়; এর জন্য প্রয়োজন নাগরিকদের সচেতনতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ। শহরের প্রতিটি বাড়ি, দোকান ও প্রতিষ্ঠানের আঙিনা পরিচ্ছন্ন থাকলে পুরো নগরই বাসযোগ্য হয়ে উঠবে।৯ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) এক শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার (১০ জুন) বিকেলের দিকে নগরীর আমজাদের মোড় এলাকার ‘আয়েশা টাওয়ার’ নামে একটি ছাত্রাবাস থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত ওই শিক্ষার্থীর নাম মাহফুজুর রহমান।১৩ মিনিট আগে
কক্সবাজারে বাসায় ঢুকে সানজিদা আক্তার রেশমি (৩২) নামের এক নারীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই ঘটনায় জড়িত তিন নারীকে স্থানীয় বাসিন্দারা আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে কক্সবাজার শহরের টেকপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।১৯ মিনিট আগে