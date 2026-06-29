Ajker Patrika
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অসুস্থ হয়ে ঢামেকে দীপু মনি, চিকিৎসা শেষে ফের কারাগারে

ঢামেক প্রতিবেদক
অসুস্থ হয়ে ঢামেকে দীপু মনি, চিকিৎসা শেষে ফের কারাগারে
দীপু মনি। ফাইল ছবি

হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনিকে (৬১) মুন্সীগঞ্জ কারাগারে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়েছে। সেখানে চিকিৎসা শেষ ফের তাঁকে কারাগারে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

আজ সোমবার (২৯ জুন) সকালে দীপু মনি অসুস্থ হয়ে পড়লে কারাগার থেকে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। এরপর হাসপাতালের নতুন ভবনের মেডিসিন বিভাগে চিকিৎসা শেষে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে হাসপাতাল ত্যাগ করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, সকাল ৬টার দিকে মুন্সীগঞ্জ কারাগারে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন সাবেক শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি। এরপর কারারক্ষীরা কঠোর নিরাপত্তায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসেন। হাসপাতালের নতুন ভবনের মেডিসিন বিভাগে চিকিৎসা শেষে আবার কারাগারে নিয়ে যায়।

বিষয়:

ডা. দীপু মনিঢাকা জেলাচিকিৎসাঢাকা বিভাগকারাগারশিক্ষামন্ত্রী
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