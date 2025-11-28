Ajker Patrika

কেরানীগঞ্জে তালাবদ্ধ ঘরে অগ্নিকাণ্ডে নারীর মৃত্যু

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি 
ঢাকার কেরানীগঞ্জ মডেল থানাধীন জিনজিরা ইউনিয়নের অমৃতপুর এলাকায় তালাবদ্ধ একটি ঘরে অগ্নিকাণ্ডে এক নারী মারা গেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে দোলন হোসেনের মালিকানাধীন ভবনের দ্বিতীয় তলার একটি ফ্ল্যাটে এ ঘটনা ঘটে।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এবং পুড়ে যাওয়া নারীর মরদেহ উদ্ধার করে। অগ্নিকাণ্ডে ফ্ল্যাটের ফ্রিজসহ বেশ কিছু আসবাবপত্র পুড়ে যায়।

স্থানীয় সূত্র জানায়, অগ্নিকাণ্ডের সময় কক্ষটির দরজা বাইরে থেকে তালাবদ্ধ ছিল। ধোঁয়া দেখতে পেয়ে প্রতিবেশীরা তালা ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেন, তবে ততক্ষণে কক্ষটি পুড়ে যায়।

কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনিরুল হক ডাবলু বলেন, ‘দুই বোন ওই বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। তাঁদের একজন দগ্ধ হয়ে মারা গেছেন। অন্যজন বাইরে ছিলেন বলে জানতে পেরেছি। স্থানীয়রা আগুন লাগার পর তালা ভেঙে উদ্ধার করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ঘটনার বিষয়ে তদন্ত চলছে।’

খুলনায় ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনা নগরীর খালিশপুর থানার কাছে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে ইশান (২২) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। একই ঘটনায় রাজ নামের অপর এক যুবক গুরুতর জখম হয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাত সোয়া ৮টার দিকে খালিশপুর ফেয়ার ক্লিনিকের মোড়ে ঘটনাটি ঘটে। আহত রাজ সোনাডাঙ্গা দ্বিতীয় ফেজ এলাকার বাসিন্দা মিজান উদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রাত সোয়া ৮টার দিকে খালিশপুর থানার কাছে ফেয়ার ক্লিনিকের সামনে মারামারির ঘটনা ঘটে। এ সময় অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি ইশান ও রাজকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যান। পরে উপস্থিত জনতা তাঁদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে নিয়ে যায়। এর মধ্যে ইশান মারা যান।

খালিশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মীর আতাহার আলী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, নিহত ইশান মুজগুন্নী পেটকা বাজার এলাকার বাসিন্দা বাচ্চুর ছেলে। ইশান ও রাজ খালিশপুর থানার কাছে ফেয়ার ক্লিনিকের সামনে অবস্থান করছিলেন। এ সময় অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি তাঁদের দুজনকে ছুরিকাঘাত করেন।

ওসি আরও জানান, স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের দুজনকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুমেক হাসপাতালে নেন। সেখানে ইশানের অবস্থার অবনতি হলে পরে তাঁকে খুলনা সিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

ঈশ্বরদীতে জামায়াত-বিএনপি সংঘর্ষ, আহত অর্ধশতাধিক

পাবনা প্রতিনিধি
আপডেট : ২৭ নভেম্বর ২০২৫, ২৩: ৫৬
আক্রান্ত জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক আবু তালেব মণ্ডলের গাড়ি। ছবি: সংগৃহীত
আক্রান্ত জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক আবু তালেব মণ্ডলের গাড়ি। ছবি: সংগৃহীত

পাবনার ঈশ্বরদীতে বিএনপি ও জামায়াতের নেতা–কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়নের চর গড়াগড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পাবনা-৪ আসনের জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক আবু তালেব মণ্ডলের নির্বাচনী প্রচারণাকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষ হয়।

জামায়াতের অভিযোগ, বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হাবিবুর রহমান হাবিবের সমর্থকেরা হামলা ও গুলিবর্ষণ করেছেন। তবে ওই অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিএনপি।

এ ঘটনায় তালেব মণ্ডলের গাড়িসহ শতাধিক মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয়েছে। আহত হয়েছেন উভয় পক্ষের অর্ধশতাধিক ব্যক্তি।

আহত ব্যক্তিদের তাৎক্ষণিক নাম-ঠিকানা পাওয়া যায়নি। তাঁদের ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, ঈশ্বরদীর চড় গড়াগড়ি এলাকায় দুই দিন আগে স্থানীয় জামায়াতের কর্মীদের মারধর করেন বিএনপি কর্মী মক্কেল মৃধা ও তাঁর লোকজন। সেই ঘটনার পর আজ ওই এলাকায় প্রচারণা চালাতে যান পাবনা-৪ আসনের জামায়াতের প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক আবু তালেব মণ্ডল ও তাঁর সমর্থকেরা। তাঁরা চর গড়াগড়ির আলহাজ্ব মোড়ে পৌঁছালে মক্কেল মৃধার ছেলের নেতৃত্বে তাঁদের ওপর হামলা চালায় ও গুলিবর্ষণ করেন। তখন উভয় পক্ষের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে।

সংঘর্ষে আবু তালেব মণ্ডলের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। তখন তাঁকে দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। এতে তিনি সামান্য আহত হন। জামায়াতের শতাধিক মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয়। বেশ কিছু মোটরসাইকেল আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অর্ধশতাধিক কর্মী-সমর্থক আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

অধ্যাপক আবু তালেব মণ্ডলের অভিযোগ, ‘আমাদের পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচির আওতায় আজকে সেখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হাবিবুর রহমান হাবিবের সমর্থক বিএনপির সন্ত্রাসীরা আমাদের ওপর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। আমার গাড়িসহ আমাদের শতাধিক মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে। অন্তত ৬০-৭০ জন আহত হয়েছেন।’

এ বিষয়ে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও পাবনা-৪ আসনের বিএনপির প্রার্থী হাবিবুর রহমান হাবিব বলেন, ‘ঘটনাটি জানতাম না। আমি বর্তমানে এলাকায়ও নেই। যতটুকু শুনেছি, জামায়াতের নেতা-কর্মীরা সেখানে গিয়ে আমাদের লোকজনকে মারধর শুরু করে। পরে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের প্রতিরোধ করলে তারা পালিয়ে যায়। তারাই আমাদের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের ওপর গুলি চালিয়েছে। আমাদের অনেকেই আহত হয়েছে। জামায়াতের অভিযোগ ভিত্তিহীন।’

এ বিষয়ে ঈশ্বরদী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রণব কুমার বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করি। বেশ কিছু মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয়েছে। কয়েকজন আহত হয়েছেন। আমরা ঘটনাটি খতিয়ে দেখছি। পরে বিস্তারিত বলা যাবে।’

রেললাইনে দোকান, ট্রেন চলাচলের রুটে বদল

পটিয়া (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা
মেলা বসেছে পটিয়া রেলস্টেশন-সংলগ্ন এলাকায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
মেলা বসেছে পটিয়া রেলস্টেশন-সংলগ্ন এলাকায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের পটিয়া রেলওয়ে স্টেশনমাস্টার রাশেদুল আলম পাভেলের বিরুদ্ধে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে রেললাইনে দোকান বসানোর অভিযোগ উঠেছে। দোকানের কারণে ট্রেনগুলো মেইন লাইন ছেড়ে অন্য লাইনে চলাচল করবে বলেও জানা গেছে। এতে যাত্রীদের দুর্ভোগ এবং স্থানীয়দের জীবনঝুঁকির আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পটিয়া জমিরিয়া মাদ্রাসার দুই দিনব্যাপী বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ উপলক্ষে মেলা বসেছে পটিয়া রেলস্টেশন-সংলগ্ন এলাকায়। মেলার এসব দোকান বসাতে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা থাকলেও তা মানা হচ্ছে না।

মাদ্রাসার মুহতামিম (প্রধান) আবু তাহের কাসেমী নদভী বলেন, রেললাইনের পাশে দোকান বসানোর ব্যাপারে তাঁদের নিষেধ রয়েছে। তিনি বলেন, ‘রেললাইন ঘিরে যে দোকানগুলো বসানো হয়েছে, সেগুলো তুলে দেওয়ার জন্য আমরা স্টেশনমাস্টারকে জানিয়েছি। আমাদের নিষেধ থাকা সত্ত্বেও অদৃশ্য শক্তির ইশারায় প্রতিবছরই এসব দোকান বসে।’

বৃহস্পতিবার সকালে সরেজমিনে দেখা যায়, পটিয়া রেলস্টেশনের পাশের লাইন ঘেঁষে ৫০ টির বেশি দোকান বসেছে। এগুলো রেলের প্রধান লাইনসংলগ্ন হওয়ায় যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। জানা গেছে, গত বছরের সভার শেষ দিনে এক পানদোকানি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলেন।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, স্টেশনমাস্টার রাশেদুল আলম পাভেল মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে রেললাইনে দোকান বসানোর অনুমতি দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশে রেলেরই একজন দোকান বসানো থেকে শুরু করে টাকা আদায়ের তদারকি করছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, রেললাইন ঘেঁষে দোকান বসানোর কারণে আজ বৃহস্পতিবার ও আগামীকাল শুক্রবার রেলগাড়িগুলো মেইন লাইনের বদলে লুপ লাইন ব্যবহার করবে। এতে যাত্রীদের ওঠানামায় ভোগান্তি বাড়বে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে অভিযোগ অস্বীকার করে স্টেশনমাস্টার বলেন, ‘রেললাইনের পাশে দোকান বসানোর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।’ তবে কারা দোকান বসিয়েছে এবং ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কেন—জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘কিছু দোকান রাতে পুলিশ তুলে দিয়েছে। বাকিগুলোর বিষয়ে রেলওয়ে পুলিশকে (জিআরপি) জানিয়েছি।’

এ বিষয়ে কথা বলতে রেলওয়ে চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভাগীয় পরিবহন কর্মকর্তা (ডিটিও) আনিসুর রহমানকে কয়েকবার ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

সিরাজগঞ্জে মহাসড়কে পণ্যবাহী পিকআপ ভ্যানে আগুন

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
পণ্যবাহী পিকআপ ভ্যানে আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা
পণ্যবাহী পিকআপ ভ্যানে আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জে যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ সড়কের ঢাকা–বগুড়া মহাসড়কে একটি পণ্যবাহী পিকআপ ভ্যানে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাত ৭টার দিকে কামারখন্দের বালুকুল এলাকায় বগুড়ামুখী লেনে এ ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিস বলছে, খবর পেয়ে কামারখন্দ স্টেশনের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে ১৫ থেকে ২০ মিনিট চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, পিকআপ ভ্যানটিতে হঠাৎ আগুন দেখে তাঁরা এগিয়ে যান। এ সময় চালক দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে সরে যান। পরে ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নেভানোর কাজ সম্পন্ন করে।

রাত ৯টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের ফায়ার ফাইটার মাসুদ রানা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনি। আগুন কীভাবে লেগেছে, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তবে গাড়িতে বাড়ির ফার্নিচার ও বিভিন্ন আসবাবপত্র ছিল। চালককে সেখানে পাওয়া যায়নি।’

যমুনা সেতুর পশ্চিম থানার ডিউটি অফিসার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) সাখাওয়াত হোসেন বলেন, গাড়িটি থানায় আনা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে—ব্যাটারি বা যান্ত্রিক ত্রুটি থেকে আগুন লাগতে পারে। ক্ষতির পরিমাণ এখনো নির্ধারণ করা যায়নি।

