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সিংহ নদীর প্রাণ বাঁচাতে কেরানীগঞ্জে প্রশাসনের দিনব্যাপী অভিযান

কেরানীগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৮: ৩৭
সিংহ নদীর প্রাণ বাঁচাতে কেরানীগঞ্জে প্রশাসনের দিনব্যাপী অভিযান
সিংহ নদী বাঁচাতে প্রশাসনের উচ্ছেদ অভযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকার কেরানীগঞ্জে সিংহ নদী দখলমুক্ত করে এর স্বাভাবিক প্রবাহ ফিরিয়ে আনতে দিনব্যাপী অভিযান চালিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। আজ সোমবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সিংহ নদীর রোহিতপুর ও রামেরকান্দা এলাকায় এই অভিযান চলে। অভিযানে নেতৃত্ব দেন কেরানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ ওমর ফারুক।

অভিযানে নদীর জায়গা দখল করে গড়ে তোলা তিনটি বড় স্থাপনাসহ বেশ কয়েকটি স্থাপনা ভেঙে দেওয়া হয়। এ ছাড়া তাঁতি মার্কেট, তমিজউদ্দীন প্লেসসহ কয়েকটি স্থাপনাকে সাত দিনের সময়সীমা দেওয়া হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে নিজ খরচে স্থাপনা সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

অভিযানে কেরানীগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা রাশেদ খান, শাক্তা ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান নাসিমা বেগমসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

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ইউএনও মোহাম্মদ ওমর ফারুক জানান, সিংহ নদী দখলমুক্ত করে এর স্বাভাবিক প্রবাহ ফিরিয়ে দেওয়া হবে। দখলদারেরা যত প্রভাবশালীই হোক, নদী দখলমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

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