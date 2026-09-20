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অর্থনীতি

সব ধরনের জ্বালানি তেলের দাম লিটারে বাড়ল ২০ টাকা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২৩: ২১
সব ধরনের জ্বালানি তেলের দাম লিটারে বাড়ল ২০ টাকা
ফাইল ছবি

পেট্রল, অকটেন, ডিজেল ও কেরোসিনের দাম লিটারে ২০ টাকা বাড়িয়েছে সরকার। আজ রোববার রাতে জ্বালানি তেলের দাম বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। আজ মধ্যরাত থেকে নতুন এই দাম কার্যকর হবে।

নতুন ঘোষিত মূল্য অনুযায়ী প্রতি লিটার ডিজেল বিক্রি হবে ১৩৫ টাকায়, যা এত দিন ১১৫ টাকা ছিল। প্রতি লিটার কেরোসিনের নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫৫ টাকা, যা এত দিন ছিল ১৩৫ টাকা। প্রতি লিটার পেট্রলের নতুন দাম ১৬০ টাকা, যা এত দিন ১৪০ টাকা ছিল। প্রতি লিটার অকটেন ১৬৫ টাকায় বিক্রি হবে, যা এত দিন ১৪৫ টাকা ছিল।

মূল্যবৃদ্ধির ব্যাখ্যায় মন্ত্রণালয় জানায়, মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের কারণে গত মার্চ থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে সব ধরনের জ্বালানি তেলের মূল্য ও ফ্রেইট চার্জ বেড়েছে, যা এখনো অব্যাহত আছে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য দ্বিগুণের বেশি বাড়লেও সরকার জনস্বার্থে দেশে মূল্যবৃদ্ধি করেনি। ফলে মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) প্রায় ২২ হাজার ৮৭৫ কোটি ৬৬ লাখ টাকা লোকসান হয়েছে।

সরকারের ভাষ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ডিজেলের মূল্য ভারতে (কলকাতা) ১৩৪ দশমিক ৭৬ টাকা, মিয়ানমারে ১৬৪ দশমিক ৮৩ টাকা, নেপালে ১৬১ দশমিক ২৪ টাকা, শ্রীলঙ্কায় ১৭৯ দশমিক ৪২ টাকা, থাইল্যান্ডে ১৫১ দশমিক ২২ টাকা, ভিয়েতনামে ১৩৭ টাকা, মালদ্বীপে ১৪০ দশমিক ৭১ টাকা, ফিলিপাইনে ১৬৮ দশমিক ৫৩ টাকা, পাকিস্তানে ১৮৫ দশমিক ৪৮ টাকা ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে ১৪৪ দশমিক ৭৯ টাকা।

মন্ত্রণালয় বলেছে, বর্তমান আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য অনুযায়ী ডিজেলে বিপিসির লিটারপ্রতি লোকসান প্রায় ৮৯ টাকা। সে হিসাবে দৈনিক লোকসান প্রায় ১০৯ কোটি টাকা। চলতি ধারা অব্যাহত থাকলে শুধু ডিজেলে বছরে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা লোকসান হবে।

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