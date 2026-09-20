Ajker Patrika
En
ঢাকা

আশুলিয়ায় কাভার্ড ভ্যান থেকে ৬ লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২৩: ৫৭
আশুলিয়ায় কাভার্ড ভ্যান থেকে ৬ লাশ উদ্ধার
আশুলিয়ার জামগড়ায় প্রীতি গ্রুপের সীমানাপ্রাচীরের ভেতরে গ্যাস সিলিন্ডারবাহী কাভার্ড ভ্যানে আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকার আশুলিয়ার জামগড়ায় প্রীতি গ্রুপের এফ অ্যান্ড এফ কারখানার ভ্রাম্যমাণ সিলিন্ডারবাহী কাভার্ড ভ্যানে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর ছয়জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় আরও ১৪ জন আহত হয়েছেন। গুরুতর অগ্নিদগ্ধ চারজনকে ইতিমধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সিলিন্ডারবাহী ছয়টি কাভার্ড ভ্যান থেকে ছয়জনের পোড়া লাশ উদ্ধার করেছেন পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। রাত ১১টার দিকে এসব লাশ উদ্ধার করা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

তবে শিল্প পুলিশ-১-এর পুলিশ সুপার (এসপি) মোহাম্মদ মমিনুল ইসলাম লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আশুলিয়ায় সিলিন্ডার বিস্ফোরণ: ঢামেকে চিকিৎসাধীন একজনের মৃত্যুআশুলিয়ায় সিলিন্ডার বিস্ফোরণ: ঢামেকে চিকিৎসাধীন একজনের মৃত্যু

বিষয়:

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঢামেককারখানাআশুলিয়াঅগ্নিকাণ্ডবিস্ফোরণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত