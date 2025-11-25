Ajker Patrika

রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে ভয়াবহ আগুন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৫ নভেম্বর ২০২৫, ২০: ৫১
রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে আগুন লেগেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে আগুন লেগেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর মহাখালীতে কড়াইল বস্তিতে ভয়াবহ আগুন লেগেছে। আজ মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিকেল ৫টা ২২ মিনিটে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস।

ফায়ার সার্ভিসের সদর দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে মোট ১৬টি ইউনিট ঘটনাস্থলে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।

রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে আগুন লেগেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে আগুন লেগেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

তবে এখন পর্যন্ত আগুনের সূত্রপাতের কারণ জানা যায়নি।

