গোপালগঞ্জে ট্রাকচাপায় বৃদ্ধ নিহত

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জ শহরের চেচানিয়াকান্দি এলাকায় প্রেমানন্দ হালদার (৮০) নামের এক বৃদ্ধ ট্রাকচাপায় নিহত হয়েছেন। তাঁর বাড়ি কোটালীপাড়া উপজেলার ভেন্নাবাড়ি গ্রামে।
সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মীর মোহাম্মদ সাজেদুর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
আজ বুধবার সন্ধ্যায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের চেচানিয়াকান্দি এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় দ্রুতগতির একটি ট্রাক তাঁকে চাপা দিলে তিনি মারাত্মক আহত হন। তাঁকে সদর হাসপাতালে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি শহরের নিচুপাড়া এলাকায় ছেলের বাসায় বসবাস করতেন। ছেলের বাসা থেকে মন্দিরে যাওয়ার জন্য রাস্তা পারাপারের সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে এলাকাবাসী জানিয়েছেন।
গোপালগঞ্জ শহরের চেচানিয়াকান্দি এলাকায় প্রেমানন্দ হালদার (৮০) নামের এক বৃদ্ধ ট্রাকচাপায় নিহত হয়েছেন। তাঁর বাড়ি কোটালীপাড়া উপজেলার ভেন্নাবাড়ি গ্রামে।
সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মীর মোহাম্মদ সাজেদুর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
আজ বুধবার সন্ধ্যায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের চেচানিয়াকান্দি এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় দ্রুতগতির একটি ট্রাক তাঁকে চাপা দিলে তিনি মারাত্মক আহত হন। তাঁকে সদর হাসপাতালে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি শহরের নিচুপাড়া এলাকায় ছেলের বাসায় বসবাস করতেন। ছেলের বাসা থেকে মন্দিরে যাওয়ার জন্য রাস্তা পারাপারের সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে এলাকাবাসী জানিয়েছেন।
কারও তিনতলা বাড়ি আছে, কেউ চড়ে প্রাইভেট কারে—তবু পেশা দিনমজুর। এভাবে রাজশাহী মহানগরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে বেড়ে গেছে দিনমজুরের সংখ্যা। কথা বলে জানা গেল, ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) কার্ড পেতে এমন চতুরতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এতে বঞ্চিত হয়েছে দুস্থরা।১৩ মিনিট আগে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন আগামীকাল বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর)। ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে ভোটের প্রচার। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে চলবে ভোট গ্রহণ। এরপর একই দিনে ফলাফল ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে৩ ঘণ্টা আগে
মিরসরাইয়ে বাবার ছুরিকাঘাতে বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া ছাত্রের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। আজ বুধবার উপজেলার মায়ানি ইউনিয়নের পশ্চিম মায়ানি ঘড়ি মার্কেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।৩ ঘণ্টা আগে
নরসিংদীর শিবপুরে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে আপন চাচা ও চাচাতো ভাইদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে আজ বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার চক্রধা ইউনিয়নের বৈলাব গ্রামে। নিহত ব্যক্তিরা হলেন সোহাগ (৪০) ও তাঁর ভাই রানা (৩৫)।৩ ঘণ্টা আগে