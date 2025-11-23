‘ফাটল ধরা’ ছাত্রাবাস ছেড়ে সড়কে রাত কাটাচ্ছেন ঢাকা পলিটেকনিকের শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দুই দিনে চার দফা ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ার পর ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের শিক্ষার্থীরা সড়কে রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ‘জরাজীর্ণ’ লতিফ ছাত্রাবাস ধ্বসে পড়ার আশঙ্কায় তাঁরা আজ শনিবার রাতে সড়কে বিছানা পেতে অবস্থান নিয়েছেন।
এমন পরিস্থিতিতে রাতে কর্তৃপক্ষ ইনস্টিটিউটের চারটি হল খালি করার নির্দেশ দিয়েছে। আর শিক্ষার্থীরা জরুরিভিত্তিতে নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা বা নতুন হল নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন।
লতিফ ছাত্রাবাসের আবাসিক শিক্ষার্থী ও কারিগরি ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সদস্য জুবায়ের পাটোয়ারি রাত ১১টার দিকে বলেন, ‘৭০ থেকে ৮০ বছরের পুরনো ছাত্রাবাস ভবনটিতে আগে থেকেই অনেক ফাঁটল ছিল। শুক্রবার সকালের ভূমিকম্পের পর নতুন করে আরো অনেক ফাটল পরিলক্ষিত হয়।’
জুবায়ের পাটোয়ারি আরও বলেন, ‘শনিবার সকাল ও সন্ধ্যায় দুই দফা ভূমিকম্পের পর ফাঁটলগুল আরও বেড়ে যায়। রাত আটটার পর আমরা হলে অবস্থান করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বিছানা বালিশ নিয়ে সড়কে অবস্থান নিয়েছি।’
এদিকে শনিবার রাতে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ নোটিশ জারি করে লতিফ ছাত্রাবাস (পূর্ব ও পশ্চিম শাখা) ড. কাজী মোতাহার হোসেন ছাত্রাবাস, জহির রায়হান ছাত্রাবাস এবং ছাত্রীনিবাস সাময়িকভাবে খালি করার নির্দেশ দিয়েছে। একইসঙ্গে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত মিড টার্ম পরীক্ষা ও ক্লাস স্থগিত রাখার কথাও জানানো হয়েছে।
এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে প্রতিষ্ঠানটির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সাহেলা পারভীনকে একাধিকবার ফোন করা হলেও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। তবে তিনি এখন জাপানে অবস্থান করছেন বলে শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন।
গত জুন মাসে লতিফ ছাত্রাবাসটির একাংশ ‘ঝুঁকিপূর্ণ’ ঘোষণা করে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর তা সংস্কারের প্রস্তাব দিলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের স্ট্যাকচারাল ডিজাইন শাখার নির্বাহী প্রকৌশলী এস এম সাফিন হাসান শনিবার রাত সোয়া ১১টায় বলেন, ‘শনিবার পরিদর্শন করে আমাদের দল লতিফ হলটি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় পেয়েছি। ৭০ বছর পুরনো এবং জরাজীর্ণ ছাত্রাবাসটির চতুর্থ তলার কলাম, ছাদের বীমের বিভিন্ন অংশে ফাঁটল ও ছাদের বিভিন্ন জায়গায় প্লাস্টারসহ কংক্রিট খসে পড়েছে এবং স্লাব এর রিইনফোর্সমেন্ট বের হয়ে গিয়েছে।’
এস এম সাফিন হাসান আরও বলেন, ‘গত জুন মাসে ঢাকা মেট্রোপলিটন রেঞ্জের নির্বাহী প্রকৌশলী লতিফ হলটির চতুর্থ তালা ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করে তা সংস্কার করার সুপারিশ করেছিলেন। আমরা আমাদের প্রতিবেদন ও সুপারিশ কারি অধিদপ্তরকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছি।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
৪৭তম বিসিএস পরীক্ষার সময় পরিবর্তনের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথ অবরোধ করে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শিক্ষার্থীরা। রোববার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ হয়ে জামালপুরগামী আন্তঃনগর তিস্তা এক্সপ্রেস ট্রেন লাল কাপড় দেখিয়ে আটকে জব্বারের মোড় এলাকায় এ কর্মসূচি শুরু করেন শিক্ষার্থীরা।
এর আগে একই দাবিতে শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকাল সাড়ে ৪টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা ট্রেন অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আক্তার হোসেন। তিনি বলেন, ৪৭ তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার সময় পরিবর্তনের দাবিতে ফের রেললাইন অবরোধ করেছে পরীক্ষার্থীরা। সাড়ে ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জব্বারের মোড় তিস্তা এক্সপ্রেস ট্রেন আটকে দেন বিক্ষোভকারীরা।
রেলপথ অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা ‘সবাই পায় ছয় মাস, আমরা কেন দুই মাস, এক দুই তিন চার, পিএসসি তুই স্বৈরাচার, আবু সাঈদ মুগ্ধ, শেষ হয়নি যুদ্ধ’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।
শিক্ষার্থী মো. আশরাফুল ইসলাম বলেন, ‘দাবি না মানা পর্যন্ত রেলের চাকা ঘুরবে না। শুধু আমরা নই রাজশাহীসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় আজকে বৃহৎ আন্দোলন হচ্ছে। আমাদের দাবি, রুটিন প্রকাশের অন্তত দুই মাস পর পরীক্ষা হতে হবে। পিএসসি থেকে সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাব।
মেহরাজ রাকিব নামে আরেক শিক্ষার্থী বলেন, নতুন বাংলাদেশে কোন বৈষম্য মেনে নেওয়া হবে না। আমাদের যৌক্তিক দাবি মানতে হবে। অন্যথায় রেলের চাকা ঘুরবে না।
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীর বাঘা উপজেলার পদ্মার চর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে বাঘার খায়েরহাট এলাকায় র্যাব-৫ সিপিএসসির একটি দল এই অভিযান চালায়। অভিযানে একটি করে বিদেশি পিস্তল, পাইপগান, ওয়ান শুটারগান ও ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়।
রোববার সকালে র্যাবের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ২৭ অক্টোবর বাঘা উপজেলার পদ্মার প্রত্যন্ত চরাঞ্চলে বালুমহাল ও চরাঞ্চলের ভূমি-বাথান দখলকে কেন্দ্র করে আলোচিত মনতাজ ও কাকন বাহিনীর মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ ও গোলাগুলি হয়। এই ঘটনায় একজন ঘটনাস্থলে নিহত হন এবং আরও একজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। পরবর্তী সময়ে নদীতে আরও একজনের লাশ পাওয়া যায়।
ঘটনাটি সামনে আসার পর পুলিশসহ অন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মতো র্যাব ছায়া তদন্ত শুরু করে এবং সংশ্লিষ্ট সন্ত্রাসী চক্রকে শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়ায়। এর ধারাবাহিকতায় অভিযান চালিয়ে এসব অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বাঘা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করে অস্ত্রগুলো পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনার মদনে হাওর থেকে দিদারুল ইসলাম (২৫) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকালে উপজেলার ফেকনি গ্রামের সামনের হাওর থেকে তাঁর মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত দিদারুল ইসলাম উপজেলার তিয়শ্রী ইউনিয়নের শ্রীধরপুর গ্রামের রহিছ মিয়ার ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বাড়িতে বসবাস করছিলেন।
পুলিশ ও নিহত ব্যক্তির পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দিদারুল ইসলামরা পাঁচ বোন ও দুই ভাই। ভাইদের মধ্যে দিদারুল বড়। চার বছর আগে পারিবারিকভাবে বিয়ে করে সংসার করছিলেন দিদারুল। হঠাৎ মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন তিনি। পাঁচ মাস ধরে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে বাড়িতেই বসাবাস করছিলেন। গতকাল শনিবার বিকেলে বাড়ি থেকে বের হয়ে রাতে বাড়ি ফেরেননি। সকালে ফেকনি গ্রামের হাওরে স্থানীয় লোকজন তাঁর মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পরে পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।
নিহত ব্যক্তির চাচাতো ভাই মোবারক হোসেন বলেন, ‘দিদারুল অনেক দিন আগে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে। পাঁচ মাস ধরে উল্টাপাল্টা আচরণ বেশি করছিল। বেশির ভাগ সময় বাড়িতেই থাকত। কিন্তু শনিবার বিকেলে কোথায় চলে যায়, কেউ বলতে পারেনি। আজ সকালে খবর পেয়ে থানায় এসে তার মরদেহ পেয়েছি। তার সঙ্গে কারও কোনো শত্রুতা ছিল না।’
মদন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামসুল আলম শাহ্ বলেন, ‘খবর পেয়ে হাওর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য নেত্রকোনা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হচ্ছে। পরিবারের লোকজন জানিয়েছে, ছেলেটি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিল। তাদের মতামত অনুযায়ী পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি
ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগকে কেন্দ্র করে মানিকগঞ্জে তৌহিদী জনতা ও বাউলশিল্পীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এই সংঘর্ষে দুই পক্ষের চারজন আহত হয়েছেন। আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে পৌর এলাকার দক্ষিণ সেওতা এলাকায় শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে এই ঘটনা ঘটে।
আহত চারজনের মধ্যে বাউলশিল্পী পক্ষের তিনজন হলেন আব্দুল আলিম, আরিফুল ইসলাম ও জহিরুল ইসলাম। তৌহিদী জনতা পক্ষের আহত ব্যক্তির নাম আব্দুল আলিম।
আহত ব্যক্তিদের মানিকগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাউলশিল্পীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তাঁদের দলের দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সকালে বাউলশিল্পী আবুল সরকারের বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্মকে কটূক্তির অভিযোগ তুলে তাঁর ফাঁসির দাবিতে তৌহিদী জনতা মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বিক্ষোভ শুরু করেন। সকাল ১০টার দিকে বিক্ষোভ শেষে তাঁরা মিছিল নিয়ে দক্ষিণ সেওতা এলাকায় শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে সমবেত হন।
অন্যদিকে বাউলশিল্পী আবুল সরকারের মুক্তির দাবিতে পূর্বঘোষিত মানববন্ধনের প্রস্তুতি নিতে কয়েকজন বাউলশিল্পী ওই এলাকায় অবস্থান করছিলেন।
তৌহিদী জনতার মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা বাউলশিল্পীদের দেখতে পেয়ে তাঁদের ধাওয়া করেন এবং ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন। এতে আবুল সরকারের পক্ষের তিনজন বাউলশিল্পী আহত হন। পরে বাউলশিল্পীদের পাল্টা হামলায় তৌহিদী জনতা পক্ষের একজন কর্মী আহত হন।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবদুল্লাহ আল মামুন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা হয়নি। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আবদুল্লাহ আল মামুন।
