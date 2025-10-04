Ajker Patrika
ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক স্মরণে ‘নাগরিক শোকসভা’ করবে জাতীয় কবিতা পরিষদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক। ফাইল ছবি

ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক স্মরণে ‘নাগরিক শোকসভা’ করবে জাতীয় কবিতা পরিষদ। শুক্রবার এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে সংগঠনটি।

জাতীয় কবিতা পরিষদের সভাপতি কবি মোহন রায়হান স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে বলা হয়, বিনয়ের সঙ্গে জানাচ্ছি, গত ২ তারিখ রাত ৮.৪৬ মিনিটে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আমাকে জানানো হয় যে, আহমদ রফিক দীর্ঘদিন যাবৎ অত্যন্ত অসুস্থ। লাইফ সাপোর্টে আছেন। অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু হলে, মিরপুর বুদ্ধিজীবী গোরস্থানে তাকে দাফন করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। এ জন্য আমাদের সার্বিক প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। আপনার অনুগত দুজন কম বয়সী কবিকে বারডেম হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে পারলে খুব ভালো হয়।

আমি তৎক্ষণাৎ কবিতা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কবি সবুজ মণির এবং নাহিদ হাসানকে বারডেম হাসপাতালে পাঠিয়ে দেই। রাত ১০.১৫ মিনিটে তারা জানায়, আহমদ রফিক আর নেই।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পরামর্শে আমরা জাতীয় কবিতা পরিষদের পক্ষ থেকে ভাষাসংগ্রামী, লেখক, প্রাবন্ধিক ও কবি আহমদ রফিকের প্রতি সর্বসাধারণের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আজ ৩ অক্টোবর, সকাল ১১টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে তাঁর মরদেহ রাখার জন্য সামাজিক মাধ্যমে ঘোষণা দেই। ঘণ্টাখানেক পরে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়, তার আত্মীয়স্বজনের ইচ্ছা অনুযায়ী ৪ অক্টোবর সকাল ১১টায় তাঁর মরদেহ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে রাখা হবে।

আমরা আজ সকালে গতরাতের ঘোষণা পরিবর্তন করে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় কবিতা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে আগামীকাল ৪ তারিখ সকাল ১১টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে তাঁর মরদেহ রাখার প্রেস রিলিজ অর্ধশতাধিক প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় পাঠিয়ে দেই। ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, লেখক, কবি, বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানাই।

কিন্তু আজ দুপুরের দিকে হঠাৎ করে দুজন ব্যক্তি আমাদের ফোন করে জানায়, আহমদ রফিক নিজে ‘আহমদ রফিক ফাউন্ডেশন’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করে গেছেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর ওই ফাউন্ডেশন তাঁর মরণোত্তর তাঁকে ঘিরে সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে বলে লিখিত দলিল রেখে গেছেন। তারা আমাদের অনুরোধ জানায়, ‘আহমদ রফিক ফাউন্ডেশন’ এককভাবে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করতে ইচ্ছুক।

যদিও আমরা ইতিমধ্যে আহমদ রফিকের প্রতি সর্বসাধারণের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের অনুষ্ঠান আয়োজনের সমস্ত প্রস্তুতি শেষ করেছিলাম, তবু উল্লেখিত ব্যক্তিদের কথায় আস্থা রেখে এবং সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে ‘আহমদ রফিক ফাউন্ডেশন’-এর এককভাবে এই অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুরোধ রক্ষা করে জাতীয় কবিতা পরিষদ এই আয়োজন থেকে সরে দাঁড়িয়েছে।

জাতীয় কবিতা পরিষদ খুব শিগগির ভাষাসংগ্রামী, কবি, লেখক, প্রাবন্ধিক, রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ আহমদ রফিকের ‘নাগরিক শোকসভা’র আয়োজন করবে।

