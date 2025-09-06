Ajker Patrika
তেজগাঁওয়ে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলের আয়োজক সুইটি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা মহানগর উত্তর মহিলা আওয়ামী লীগের সদস্য নাহিদা নূর সুইটি। ছবি: সংগৃহীত
রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলের আয়োজক নাহিদা নূর সুইটিকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

ডিবি জানিয়েছে, গতকাল শুক্রবার তেজগাঁওয়ে রহিম মেটাল মসজিদের সামনে জুমার পর একটি ঝটিকা মিছিল বের করে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। সুইটি এই ঝটিকা মিছিলের আয়োজক ছিলেন বলে জানিয়েছে ডিবি।

ডিবি আরও জানায়, সুইটি ঢাকা মহানগর উত্তর মহিলা আওয়ামী লীগের একজন কার্যকরী সদস্য।

