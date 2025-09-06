তেজগাঁওয়ে ঝটিকা মিছিল থেকে আওয়ামী লীগের ৯ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলের আয়োজক এ টি এম ওমর ফারুকসহ নয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ।
ডিবি সূত্র জানায়, শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানাধীন নাবিস্কো এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রথম সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) ভোররাতে পৃথক অভিযান চালিয়ে মোহাম্মদপুরের নূরজাহান রোড এলাকা থেকে আয়োজক এ টি এম ওমর ফারুককে এবং কোতোয়ালি থানার নয়াবাজার এলাকা থেকে সজিব খানকে আটক করা হয়।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন কাফরুল থানা ছাত্রলীগের সদস্য মো. জিয়াউর রহমান (২০), হাবিবুল্লাহ বাহার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাত্রলীগের সদস্য রুবেল হোসেন (২৭), আব্দুর রহমান (৪০), রিদোয়ান রাফি (১৯), মো. ফায়িম তালুকদার, মো. ফিরোজ আহমেদ (২৩), মো. মেহেদী হাসান হৃদয় (২২), এ টি এম ওমর ফারুক (৫৭) ও মো. সজিব খান (৩১)।
গোয়েন্দা পুলিশের দাবি, গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা রয়েছে। তাঁরা সংঘবদ্ধভাবে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিল করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার চেষ্টা এবং জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল।
গ্রেপ্তার হওয়া সকলকে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তরের পর তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছে ডিবি।
