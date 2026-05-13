Ajker Patrika
ঢাকা

সাবেক স্বরাষ্ট্রসচিব জাহাঙ্গীর আরেক হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সাবেক স্বরাষ্ট্রসচিব জাহাঙ্গীর আরেক হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার
সাবেক স্বরাষ্ট্রসচিব জাহাঙ্গীর আলম। ছবি: সংগৃহীত

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর কোতোয়ালি থানা এলাকায় ভ্যানচালক রিপন হত্যা মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্রসচিব জাহাঙ্গীর আলমকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নাজমিন আক্তার এ আদেশ দেন।

জাহাঙ্গীর আলমকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন। আদালত শুনানি শেষে আবেদন মঞ্জুর করেন।

আদালতের কোতোয়ালি থানার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা এসআই অনুপ কুমার দাস বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, কোতোয়ালি থানার মামলার তদন্ত কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নির্দেশ দেন।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট রাজধানীর কোতোয়ালি থানাধীন এলাকায় ছাত্র-জনতার ‘লংমার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচিতে অংশ নেন ভ্যানচালক রিপন। ওইদিন তিনি গুলিবিদ্ধ হন। দুদিন পর ৭ আগস্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। পরে রামগঞ্জে গ্রামের বাড়িতে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর মরদেহ দাফন করা হয়।

এ ঘটনায় গত বছরের ২৮ আগস্ট নিহতের স্ত্রী শামীমা আক্তার রুমা বাদী হয়ে ২০০ জনকে আসামি করে রাজধানীর কোতোয়ালি থানায় একটি হত্যা মামলা করেন।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ১ অক্টোবর সকালে রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে আটক করা হয় জাহাঙ্গীর আলমকে। ওইদিন তাঁকে ধানমন্ডি থানায় দায়ের করা কিশোর মোতালিব হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে হাজির করা হয়। পরে তাঁকে বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে দফায় দফায় রিমান্ডে নেওয়া হয়। এরপর তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়।

বিষয়:

সচিবঢাকা জেলাহত্যারাজধানীমামলাবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শেষ বিদায়ে সহকর্মীদের ব্যতিক্রমী শ্রদ্ধা: অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনে থমকে গেল জনপদ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১৬ থেকে ২৩ দিনের টানা ছুটি আসছে

চট্টগ্রাম নগরীর ফ্লাইওভারে ঝুলছিল ছাত্রলীগ নেতার মরদেহ

জাবিতে এক ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টা, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেল

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১৬ থেকে ২৩ দিনের টানা ছুটি আসছে

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১৬ থেকে ২৩ দিনের টানা ছুটি আসছে

জাবিতে এক ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টা, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেল

জাবিতে এক ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টা, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেল

শেষ বিদায়ে সহকর্মীদের ব্যতিক্রমী শ্রদ্ধা: অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনে থমকে গেল জনপদ

শেষ বিদায়ে সহকর্মীদের ব্যতিক্রমী শ্রদ্ধা: অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনে থমকে গেল জনপদ

চট্টগ্রাম নগরীর ফ্লাইওভারে ঝুলছিল ছাত্রলীগ নেতার মরদেহ

চট্টগ্রাম নগরীর ফ্লাইওভারে ঝুলছিল ছাত্রলীগ নেতার মরদেহ

সম্পর্কিত

শোলাকিয়ায় ঈদুল আজহার জামাত ৯টায়, চলবে দুটি বিশেষ ট্রেন

শোলাকিয়ায় ঈদুল আজহার জামাত ৯টায়, চলবে দুটি বিশেষ ট্রেন

কটিয়াদীতে গর্তের পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

কটিয়াদীতে গর্তের পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

গাজীপুরে ধাপে ধাপে ছুটি হবে শিল্পকারখানা, ভোগান্তি কমবে উত্তরাঞ্চলের ২২ জেলার যাত্রীদের

গাজীপুরে ধাপে ধাপে ছুটি হবে শিল্পকারখানা, ভোগান্তি কমবে উত্তরাঞ্চলের ২২ জেলার যাত্রীদের

খুলনার ১০ জেলায় এবার ১৭০টি কোরবানির পশুর হাট

খুলনার ১০ জেলায় এবার ১৭০টি কোরবানির পশুর হাট