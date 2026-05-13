সাবেক স্বরাষ্ট্রসচিব জাহাঙ্গীর আরেক হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর কোতোয়ালি থানা এলাকায় ভ্যানচালক রিপন হত্যা মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্রসচিব জাহাঙ্গীর আলমকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নাজমিন আক্তার এ আদেশ দেন।
জাহাঙ্গীর আলমকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন। আদালত শুনানি শেষে আবেদন মঞ্জুর করেন।
আদালতের কোতোয়ালি থানার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা এসআই অনুপ কুমার দাস বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, কোতোয়ালি থানার মামলার তদন্ত কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নির্দেশ দেন।
মামলা সূত্রে জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট রাজধানীর কোতোয়ালি থানাধীন এলাকায় ছাত্র-জনতার ‘লংমার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচিতে অংশ নেন ভ্যানচালক রিপন। ওইদিন তিনি গুলিবিদ্ধ হন। দুদিন পর ৭ আগস্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। পরে রামগঞ্জে গ্রামের বাড়িতে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর মরদেহ দাফন করা হয়।
এ ঘটনায় গত বছরের ২৮ আগস্ট নিহতের স্ত্রী শামীমা আক্তার রুমা বাদী হয়ে ২০০ জনকে আসামি করে রাজধানীর কোতোয়ালি থানায় একটি হত্যা মামলা করেন।
উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ১ অক্টোবর সকালে রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে আটক করা হয় জাহাঙ্গীর আলমকে। ওইদিন তাঁকে ধানমন্ডি থানায় দায়ের করা কিশোর মোতালিব হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে হাজির করা হয়। পরে তাঁকে বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে দফায় দফায় রিমান্ডে নেওয়া হয়। এরপর তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়।
