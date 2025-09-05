Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

রাজধানীতে সোহাগ পরিবহনের কাউন্টারে হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ০২
আজ শুক্রবার বিকেল ৫টায় মৌচাক থেকে মালিবাগ রেলগেট পর্যন্ত মানববন্ধন হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ শুক্রবার বিকেল ৫টায় মৌচাক থেকে মালিবাগ রেলগেট পর্যন্ত মানববন্ধন হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর মালিবাগে সোহাগ পরিবহনের কাউন্টারে হামলার প্রতিবাদে এলাকাবাসী ও ব্যবসায়ী সমাজের উদ্যোগে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেল ৫টায় মৌচাক থেকে মালিবাগ রেলগেট পর্যন্ত কয়েক শ মানুষ এই কর্মসূচিতে অংশ নেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ৩ সেপ্টেম্বর রাত ১১টার দিকে দুর্বৃত্তরা সোহাগ পরিবহনের মালিবাগ কাউন্টারে ছুরি-চাপাতি নিয়ে হামলা চালিয়ে পরিবহনকর্মী ও মালিকপক্ষের এক পরিচালককে গুরুতর জখম করে। এ সময় কাউন্টারে ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়। হামলায় অন্তত ১০–১৫ জন পরিবহনকর্মীকে কুপিয়ে আহত করা হয় এবং যাত্রীদেরও মারধর করা হয়। এ ঘটনার পর থেকে মালিবাগ, মগবাজার, সিদ্ধেশ্বরী, শান্তিবাগ ও চৌধুরীপাড়া এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

বক্তারা অভিযোগ করেন, হামলার ঘটনায় গণমাধ্যমে পর্যাপ্ত প্রমাণ প্রকাশিত হলেও প্রশাসন কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। ঘটনার তিন দিন অতিক্রান্ত হলেও এখনো কাউকে গ্রেপ্তার না করায় জনমনে উদ্বেগ ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

তাঁরা অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। একই সঙ্গে দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে এলাকাবাসী আবারও রাজপথে নামতে বাধ্য হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন ফরচুন মার্কেটের সভাপতি জাহাঙ্গীর হাসান মানিক, মৌচাক বণিক সমিতির সভাপতি পপি, আয়েশা মার্কেট সমিতির সভাপতি কাওসার এবং মগবাজার-মালিবাগ জোনের সভাপতি বিবর্তী।

সমাবেশে সর্বসম্মতিক্রমে ঘোষণা দেওয়া হয়, প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে এলাকাবাসী ও ব্যবসায়ী সমাজ আরও বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করবে।

বিষয়:

ঢাকা জেলামালিবাগরাজধানীঢাকা বিভাগঢাকাহামলাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

জাকসু: ভোটারের কাছে গুরুত্ব পাচ্ছে প্রার্থীর ভাবমূর্তি

জাকসু: ভোটারের কাছে গুরুত্ব পাচ্ছে প্রার্থীর ভাবমূর্তি

জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম নিষিদ্ধের দাবি

জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম নিষিদ্ধের দাবি

মুন্সিগঞ্জে বালু লুট নিয়ে জলদস্যু ও গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ৬

মুন্সিগঞ্জে বালু লুট নিয়ে জলদস্যু ও গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ৬

রাজধানীতে সোহাগ পরিবহনের কাউন্টারে হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

রাজধানীতে সোহাগ পরিবহনের কাউন্টারে হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন