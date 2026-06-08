Ajker Patrika
ঢাকা

সোনারগাঁও সিগন্যালে ট্রাফিক পুলিশকে মারধর, নারীসহ ৩ জনের সাজা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সোনারগাঁও সিগন্যালে ট্রাফিক পুলিশকে মারধর, নারীসহ ৩ জনের সাজা
ফাইল ছবি

রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁও সিগন্যালে ট্রাফিক আইন অমান্য করতে বাধা দেওয়ায় দায়িত্বরত এক ট্রাফিক পুলিশ সদস্যকে মারধর ও তাঁর মোবাইল ফোন ভাঙচুরের ঘটনায় নারীসহ তিনজনকে সাজা ও জরিমানা করেছেন আদালত। আজ সোমবার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক বিভাগ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সাজাপ্রাপ্তরা হলেন—আফিয়া কনক (৪৫), শামসুজ্জামান (৫১) ও রাজু আহম্মেদ (২৯)।

ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ জানায়, গত শনিবার বিকেল পৌনে ৫টার দিকে হাতিরঝিল থানার হোটেল সোনারগাঁওয়ের বহির্গমন গেট থেকে দুটি গাড়ি মূল সড়কে ওঠার চেষ্টা করে। সে সময় সোনারগাঁও সিগন্যালের উত্তর পাশের যান চলাচলের সংকেত চালু ছিল। দায়িত্বরত ট্রাফিক কনস্টেবল মো. শামীম মিয়া গাড়ি দুটিকে পেছনে যেতে নির্দেশ দেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, একটি গাড়ি ট্রাফিক সংকেত অমান্য করে জোর করে সামনে এগোতে থাকে। এ সময় গাড়ি থেকে ৪ থেকে ৫ জন নেমে এসে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যকে জানান, গাড়িতে ভিআইপি রয়েছেন, তাই গাড়ি পেছানো যাবে না।

একপর্যায়ে ট্রাফিক কনস্টেবল শামীম মিয়া আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য গাড়ির নম্বরপ্লেটের ভিডিও ধারণ করতে গেলে গাড়িতে থাকা আফিয়া কনক নামের এক নারী তাঁর মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে রাস্তায় ছুড়ে মারেন। এতে মোবাইল ফোনটি ভেঙে যায়। একই সঙ্গে দায়িত্বরত ওই পুলিশ সদস্যকে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

ঘটনার পর গাড়িটি আটক করা সম্ভব না হলেও ঘটনাস্থল থেকে অতিথি গ্রুপের দুই নিরাপত্তাকর্মী রাজু আহমেদ ও শামসুজ্জামানকে আটক করে হাতিরঝিল থানায় সোপর্দ করা হয়। পরে ঘটনার মূল অভিযুক্ত আফিয়া কনকসহ তিনজনকে তেজগাঁও বিভাগের স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয়।

শুনানি ও সাক্ষ্যপ্রমাণ শেষে আদালত সড়ক পরিবহন আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় আফিয়া কনককে ১০ হাজার টাকা এবং রাজু আহমেদকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এ ছাড়া শামসুজ্জামানকে ১০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

বিষয়:

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