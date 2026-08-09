Ajker Patrika
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ঢাকা

রাজধানীতে বাসার সামনে ব্যাটারিচালিত ভ্যানের ধাক্কায় শিশু নিহত

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীতে বাসার সামনে ব্যাটারিচালিত ভ্যানের ধাক্কায় শিশু নিহত
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে ব্যাটারিচালিত ভ্যানের ধাক্কায় জুনায়েদ নামের দুই বছর বয়সী এক শিশু নিহত হয়েছে। যাত্রাবাড়ীর কাজলারপাড় নতুন রাস্তা এলাকায় আজ রোববার বেলা পৌনে ১২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত জুনায়েদ লক্ষ্মীপুরের কমলনগরের চরফলকন পাটওয়ারীর হাট গ্রামের জামির হোসেনের ছেলে। মা-বাবার সঙ্গে সে যাত্রাবাড়ীর কাজলারপাড় নতুন রাস্তা এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকত।

হাসপাতালে জুনায়েদের বাবা জামির হোসেন বলেন, জুনায়েদ বাসার সামনে খেলছিল। হঠাৎ দৌড়ে প্রধান রাস্তায় চলে যায় সে। তখনই ভাঙারি পণ্যবোঝাই ব্যাটারিচালিত একটি ভ্যানের ধাক্কায় সে গুরুতর আহত হয়। উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক বেলা ১টার দিকে জুনায়েদকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, শিশুর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবহিত করা হয়েছে।

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