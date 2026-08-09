Ajker Patrika
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চাঁদপুর

ফরিদগঞ্জে বিএনপি কার্যালয় ভাঙচুরের মামলায় কৃষক লীগ সভাপতি গ্রেপ্তার

ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৬, ১৭: ২৭
ফরিদগঞ্জে বিএনপি কার্যালয় ভাঙচুরের মামলায় কৃষক লীগ সভাপতি গ্রেপ্তার
ফরিদগঞ্জ উপজেলা কৃষকলীগ সভাপতি মো. জহির হোসেন মিজি। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপি কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের মামলায় চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি মো. জহির হোসেন মিজিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলা সদর এলাকার পূর্ব কাছিয়াড়া গ্রামে থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ রোববার দুপুরে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার মিজি পূর্ব কাছিয়াড়া গ্রামের মৃত জয়নাল আবেদীনের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২০২২ সালের ১ অক্টোবর ফরিদগঞ্জ উপজেলা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে উপজেলা সদরের সিরাজ সুপার মার্কেট এলাকায় বিএনপির কার্যালয়ে একটি কর্মসূচি পালন করছিলেন। সেই সময় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সেখানে হামলা চালান এবং কার্যালয়ে ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় ২০২৫ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ফরিদগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করা হয়। ওই মামলার অভিযুক্ত হিসেবে কৃষকলীগের এ নেতাকে গ্রেপ্তার করে সরাসরি থানায় নিয়ে আসে পুলিশ।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ এরশাদ উল্যাহ বলেন, গ্রেপ্তার কৃষকলীগ নেতা মো. জহির হোসেন মিজির বিরুদ্ধে বিএনপির দলীয় কার্যালয় ভাঙচুরের ঘটনায় মামলা রয়েছে।

বিষয়:

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