রাজধানীর কদমতলীতে বদ্ধ ঘরের খাটের নিচে গৃহবধূর লাশ, স্বামী পলাতক

রাজধানীর কদমতলি ডিপটির গলির একটি বাসায় ইয়ানুর (২৫) নামে এক গৃহবধূকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে কদমতলি ডিপটির গলির পাঁচ তলা ভবনের দ্বিতীয় তলার রুম থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) মর্গে পাঠায়।
কদমতলি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. খালেকুজ্জামান জানান, খবর পেয়ে বেলা সাড়ে ১২টার দিকে কদমতলির ওই বাসার দ্বিতীয় তলার কক্ষের তালা ভেঙে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। এ সময় মরদেহ খাটের নিচে গলা কাটা অবস্থায় বিছানার চাদর দিয়ে মোড়ানো ছিল।
এসআই আরও জানান, তিন মাস আগে জুয়েল ও ইয়ানুর স্বামী স্ত্রী পরিচয়ে ওই বাসা ভাড়া নেন। তাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকত। নিহত ইয়ানুরের ভাই ইমাম হোসেন বোনকে ফোনে না পেয়ে বাসায় খুঁজতে এসে দেখে রুম তালাবদ্ধ পান। এরপর তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে খাটের নিচে তাঁর বোনের মরদেহ দেখে থানায় খবর দেন।
পুলিশের ধারণা—স্বামী জুয়েল ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা গেটে হত্যা করে পালিয়ে গেছেন। আসামি ধরার চেষ্টা চলছে জানিয়েছে পুলিশ।
নিহত ইয়ানুরের ছোট ভাই ইমাম হোসেন জানান, তাঁদের বাড়ি পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা থানার গুয়াবাড়িয়া গ্রামে। এক বোন এক ভাইয়ের মধ্যে ইয়ানুর বড় ছিলেন। বাবার নাম হানিফ হাওলাদার। গ্রামে বিয়ে হয়েছিল বোন ইয়ানুরের। সেই ঘরে সাত বছরের ছেলে সন্তান রেখে এক বছর আগে দশমিনা উপজেলার জিকরুল ওরফে জুয়েলের সঙ্গে পালিয়ে চলে আসেন। এরপর থেকে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না।
ইমাম জানান, এর আগে জুয়েল আরও দুটি বিয়ে করেছিলেন। গত ১৫-২০ দিন আগে ইয়ানুর মাকে ফোন দিয়ে বলেছিলেন জুয়েল তাঁকে মারধর করে। মা তাকে বাড়ি যেতে বললেও জুয়েল আসতে দেননি। গতকাল রাতে আবারও মায়ের কাছে ফোন করেছিলেন তার বোন। এরপর আজ সকাল থেকে ইয়ানুর ও জুয়েলের ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।
নিহত ইয়ানুরের ভাই ইমাম হোসেন আরও জানান, তিনি নিজে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে থাকেন। সকালে গ্রাম থেকে তাঁর মা ফোন করে ইয়ানুরের বাসায় গিয়ে খোঁজ নিতে বলেছিলেন। এরপর বেলা ১১টার দিকে কদমতলির বাসায় এসে বাইরে থেকে রুম তালাবদ্ধ দেখতে পান।
কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বন্ধুদের সঙ্গে গোসলে নেমে স্রোতে ভেসে গিয়ে সীমান্ত নামের এক পর্যটক নিখোঁজ হয়েছেন। এ সময় স্রোতে ভেসে যাওয়া আরও দুজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজ পর্যটক সীমান্তের বাড়ি কিশোরগঞ্জ শহরের শোলাকিয়ায়।১৩ মিনিট আগে
নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদ্য বহিষ্কৃত সদস্যসচিব হিমেল সরকারকে ছিনতাইয়ের অভিযোগে করা মামলায় কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। আজ শুক্রবার বিকেলে দুর্গাপুর চৌকি আদালতে হাজির করা হলে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালত।১৫ মিনিট আগে
১১ দলীয় ঐক্যের ঢাকা-রংপুর লংমার্চকে কেন্দ্র করে সিরাজগঞ্জের হাটিকুমরুলে প্রস্তুতি নিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। শনিবার দুপুরে গাড়িবহর পৌঁছানোর কথা। পথসভা ও জোহরের নামাজের বিরতির সময় নিরাপত্তায় জেলা পুলিশ ও হাইওয়ে পুলিশের প্রায় ৫০০ সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন।১৭ মিনিট আগে
যশোরের কেশবপুরে ১৪ বছর বয়সী দশম শ্রেণির এক ছাত্রীর সঙ্গে ১৭ বছর বয়সী এক শিক্ষার্থীর বাল্যবিবাহের আয়োজন বন্ধ করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ ঘটনায় মেয়ের বাবাকে এক মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।২১ মিনিট আগে