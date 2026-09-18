Ajker Patrika
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কক্সবাজার

কক্সবাজার সৈকতে গোসলে নেমে পর্যটক নিখোঁজ

কক্সবাজার প্রতিনিধি
আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ৫৬
কক্সবাজার সৈকতে গোসলে নেমে পর্যটক নিখোঁজ
ফাইল ছবি। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বন্ধুদের সঙ্গে গোসলে নেমে স্রোতে ভেসে গিয়ে সীমান্ত নামের এক পর্যটক নিখোঁজ হয়েছেন। এ সময় স্রোতে ভেসে যাওয়া আরও দুজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে সৈকতের সুগন্ধা ও কলাতলী পয়েন্টের মধ্যবর্তী গ্রিন নেচার হোটেলসংলগ্ন সৈকতে এ ঘটনা ঘটে। নিখোঁজ পর্যটক সীমান্তের বাড়ি কিশোরগঞ্জ শহরের শোলাকিয়া এলাকায় বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, নিখোঁজ সীমান্ত গত বুধবার বন্ধুদের সঙ্গে কক্সবাজার বেড়াতে আসেন। তাঁরা শহরের কলাতলী এলাকার হোটেল ওয়ার্ল্ড বিচ রিসোর্টে উঠেছেন। আজ বিকেলে তাঁরা সৈকতে গোসল করতে নামেন। হঠাৎ স্রোতের টানে তিনজন ভেসে যান। এর মধ্যে দুজনকে দ্রুত উদ্ধার করেন সৈকতে পর্যটকদের নিরাপত্তার দায়িত্বে লাইফ গার্ড ও বিচের কর্মীরা।

প্রত্যক্ষদর্শী ও নিখোঁজ পর্যটকের বন্ধুদের বরাতে বিচকর্মীদের সুপারভাইজার মাহবুবুল আলম বলেন, সন্ধ্যায় সীমান্তসহ তিনজন পর্যটক সমুদ্রের পানিতে গোসল করতে নামেন। একপর্যায়ে স্রোতের টানে তাঁরা ডুবে যেতে থাকলে লাইফ গার্ড ও বিচকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে দুজনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করেন।

মাহবুবুল আলম আরও বলেন, সীমান্ত নামের ওই পর্যটককে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তিনি সমুদ্রের পানিতে তলিয়ে যান। তাঁকে উদ্ধারে সাগরের বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চলছে।

বিষয়:

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