Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

ছিনতাই মামলায় স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা কারাগারে

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ৫৪
ছিনতাই মামলায় স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা কারাগারে
হিমেল সরকার। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদ্য বহিষ্কৃত সদস্যসচিব হিমেল সরকারকে ছিনতাইয়ের অভিযোগে করা মামলায় কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। আজ শুক্রবার বিকেলে দুর্গাপুর চৌকি আদালতে হাজির করা হলে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালত।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদালতের সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা (জিআরও) আবুল কালাম।

এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে দুর্গাপুর থানা-পুলিশ হিমেল সরকারকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ জানায়, ছিনতাইয়ের শিকার এক ব্যক্তি থানায় মামলা করার পর তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়।

দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার শাকের আহমেদ বলেন, ‘ঘটনার পরপরই আমরা হিমেলকে আটক করি। পরে রাতে ভুক্তভোগী থানায় মামলা করলে হিমেলকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। এর আগে বিভিন্ন সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে মৌখিক অভিযোগ পাওয়া গেলেও এবার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেছে।’

এদিকে গতকাল মামলা হওয়ার আগে হিমেল সরকারকে দুর্গাপুর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিবের পদ থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়। উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মির্জা সালমান আরশাদ নজরুলসহ তিন যুগ্ম আহ্বায়ক স্বাক্ষরিত এক নোটিশে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়।

বহিষ্কারাদেশে বলা হয়, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও নৈতিক স্খলনজনিত কারণে তাঁকে সদস্যসচিবের পদ থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বহিষ্কারের বিষয়ে মির্জা সালমান আরশাদ নজরুল বলেন, ‘হিমেলের বিরুদ্ধে ছিনতাই, চাঁদাবাজি, পর্যটকদের মালামাল কেড়ে নেওয়া, মাদকসেবন ও বিক্রি এবং চোরাচালানসহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। দায়িত্ব পাওয়ার পর ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু করেন তিনি। কোনোভাবেই তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছিল না।’

বিষয়:

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