Ajker Patrika
ঢাকা

সার্জেন্টের তৎপরতায় ছিনতাই হওয়া গরু-ছাগলভর্তি পিকআপ উদ্ধার, আটক ৩

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সার্জেন্টের তৎপরতায় ছিনতাই হওয়া গরু-ছাগলভর্তি পিকআপ উদ্ধার, আটক ৩
সার্জেন্ট মো. রানা ইসলামের তৎপরতায় গাবতলী এলাকা থেকে ছিনতাই হওয়া পিকআপটি উদ্ধার করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর গাবতলী এলাকায় ছিনতাই হওয়া গরু-ছাগলভর্তি একটি পিকআপ উদ্ধার করেছে ট্রাফিক পুলিশ। এই ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিরা হলেন মো. সাব্বির (২৫), অমিত সরকার (৬০) ও মো. অন্তর (২৮)।

ট্রাফিক মিরপুর বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে দারুস সালাম জোনে দায়িত্ব পালনকালে সার্জেন্ট মো. রানা ইসলাম বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে একটি গরুবোঝাই পিকআপ ছিনতাইয়ের খবর পান। পরে তিনি ফোর্স নিয়ে দারুস সালাম এলাকায় অভিযান চালান। একপর্যায়ে গাবতলী এলাকা থেকে ছিনতাই হওয়া পিকআপটি উদ্ধার করা হয় এবং তিনজনকে হাতেনাতে আটক করা হয়।

পুলিশ জানায়, উদ্ধার হওয়া পিকআপটিতে ছয়টি গরু ও দুটি ছাগল ছিল।

ট্রাফিক মিরপুর বিভাগ জানিয়েছে, ঈদুল আজহা সামনে রেখে পশুবাহী যানবাহনকে কেন্দ্র করে যেকোনো ধরনের অপরাধ দমনে তাদের নজরদারি ও তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

উদ্ধারআটকঢাকা জেলাপুলিশরাজধানীঢাকা বিভাগজেলার খবরছিনতাই
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত