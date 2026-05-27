গোপালগঞ্জে ঈদের প্রধান জামাত সকাল সাড়ে ৭টায়

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জে ঈদের প্রধান জামাত সকাল সাড়ে ৭টায়
কেন্দ্রীয় পৌর ঈদগাহ। ছবি: সংগৃহীত

গোপালগঞ্জে পবিত্র ঈদুল আজহার প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল সাড়ে ৭টায় কেন্দ্রীয় পৌর ঈদগাহ ময়দানে। দ্বিতীয় জামাত সকাল ৮টায় থানাপাড়া জামে মসজিদ এবং তৃতীয় জামাত সকাল সাড়ে ৮টায় গোপালগঞ্জ ছালেহিয়া আলিয়া মাদ্রাসা জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে।

তবে আবহাওয়া প্রতিকূল হলে প্রধান ঈদের জামাত সকাল ৮টায় কেন্দ্রীয় কোর্ট মসজিদ ও জেলা মডেল মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

এ ছাড়া সকাল সাড়ে ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে বেদগ্রাম জামে মসজিদ, গেটপাড়া জামে মসজিদ, মোহাম্মদপাড়া জামে মসজিদসহ জেলার বিভিন্ন মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে। সুবিধাজনক সময়ে জেলার অন্যান্য মসজিদেও পৃথক জামাতের আয়োজন করা হয়েছে।

এদিকে জেলার মুকসুদপুর, কাশিয়ানী, কোটালীপাড়া ও টুঙ্গিপাড়া উপজেলাতেও একাধিক ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে।

জেলার প্রধান ঈদ জামাতে গোপালগঞ্জ-২ আসনের সংসদ সদস্য ডা. কে এম বাবর, জেলা প্রশাসক মো. আরিফ-উজ-জামান, পুলিশ সুপার মো. হাবীবুল্লাহ, জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক শরীফ রফিকউজ্জামানসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ মুসল্লিরা অংশ নেবেন।

নামাজ শেষে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হবে।

