বদরগঞ্জে ট্রলি খাদে পড়ে শ্রমিক নিহত

রংপুরের বদরগঞ্জে ট্রলি খাদে পড়ে ফারুক হোসেন (২৬) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও সাতজন। আজ বুধবার সকাল ৯টার দিকে উপজেলার রাধানগর দিলালপুর শালবাগান এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বদরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান জাহিদ সরকার এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
নিহত ফারুক উপজেলার রাধানগর দিলালপুর বিন্দেরধর গ্রামের আব্দুল হামিদের ছেলে।
আহতরা হলেন, সোহাগ বাবু (৩০), লালচান (২৫), ইসমাইল (১৫), মেহেদী হাসান (১৭), মেহেদী (২৬), তারিকুল ইসলাম (২৮) ও রাজু আহমেদ (২০)। তাঁদের মধ্যে মেহেদী হাসানের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
জানা গেছে, আজ সকাল ৯টার দিকে সিমেন্ট মিক্সার মেশিন ট্রলিতে তুলে শালবাগানের দিকে যাচ্ছিলেন চালক। ওই ট্রলিতে সাত-আটজন শ্রমিক উঠেছিলেন। শালবন এলাকায় ট্রলিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে সড়কের পাশে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই ফারুক নিহত হন।
আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে কিশোরগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী শোলাকিয়া ঈদগাহে ১৯৯তম ঈদ জামাতের নিরাপত্তা ও সার্বিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় দুই প্লাটুন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মোতায়েন করা হয়েছে।৭ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জে জুলাই অভ্যুত্থানের ২৪ শহীদ পরিবারের মাঝে কোরবানির পশু উপহার দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। কর্মসূচির উদ্বোধন করেন নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য ও এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল আমিন।১৭ মিনিট আগে
বগুড়ায় পরিবহন থেকে চাঁদা আদায়ের অভিযোগে দুই শ্রমিক গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পরিবহন শ্রমিকেরা ঢাকা-রংপুর ও বগুড়া-নওগাঁ মহাসড়ক অবরোধ করেন। প্রায় দেড় ঘণ্টার অবরোধে উত্তরবঙ্গগামী হাজারো যানবাহন আটকা পড়ে এবং ঈদে ঘরমুখো যাত্রীরা চরম দুর্ভোগে পড়েন। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।২৫ মিনিট আগে
জেলার আটটি উপজেলার ৯৩টি ইউনিয়নে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার মসজিদ ও ঈদগাহে ঈদের নামাজের জামাত অনুষ্ঠিত হবে৩৫ মিনিট আগে