ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশের খসড়া প্রত্যাখ্যান ইডেন ছাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর সাত কলেজ নিয়ে প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি খসড়া অধ্যাদেশ প্রত্যাখ্যান করেছেন ইডেন মহিলা কলেজের শিক্ষার্থীরা। একই সঙ্গে তাঁরা প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়কে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি মডেল অনুসরণ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।
আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কলেজ ক্যাম্পাসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তাঁরা। আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান ইডেন মহিলা কলেজের বাংলা বিভাগের ছাত্রী মরিয়ম।
লিখিত বক্তব্যে মরিয়ম বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) ও কমিটির সদস্যরা কার্যপরিধির বাইরে গিয়ে বাস্তবতা-বিবর্জিত একটি হাইব্রিড মডেল দাঁড় করিয়েছেন। কার স্বার্থে এ পরীক্ষামূলক মডেল চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে? এর পেছনে কারা? বেসরকারি কলেজ নাকি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়? আমরা অধ্যাদেশের খসড়াকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মনে করছি। একই সঙ্গে এ খসড়া অধ্যাদেশ প্রত্যাখ্যান করছি।’
মরিয়ম আরও বলেন, সময়োপযোগী, টেকসই ও গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ প্রণয়নের জন্য একটি নতুন শিক্ষা কমিশন বা পর্যালোচনা কমিটি গঠন করতে হবে। ইডেন কলেজে সহশিক্ষা (ছেলেমেয়েসহ যেখানে পড়ানো হয়) কার্যক্রম কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না।
সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়, সাত কলেজে কোনো পরীক্ষামূলক বিশ্ববিদ্যালয় মডেল চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। সাত কলেজের জন্য অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি মডেল অনুসরণ করতে হবে। যেখানে সব কলেজের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকবে এবং প্রতিটি বিভাগে অন্তত ১৬ জন শিক্ষক ও গবেষণা বাজেট থাকবে। এ ছাড়া নিজ নিজ কলেজে চূড়ান্ত পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন থেকে ফলাফল প্রকাশ সবক্ষেত্রে বিভাগের শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে।
সংবাদ সম্মেলনে মরিয়ম বলেন, ‘আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি, সকল অংশীজনের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করে চূড়ান্ত অধ্যাদেশ জারি করা হলে সাত কলেজের সমস্যার সমাধান হবে না। বরং জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। আমরা চাই, আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান হোক, আমরা কোনো অরাজকতা চাই না। খসড়া অধ্যাদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহার করুন। নতুন শিক্ষা কমিশন বা পর্যালোচনা কমিটি গঠন করে বাস্তবসম্মত সমাধানের পদক্ষেপ নিন। আমাদের রাজপথে ঠেলে দেবেন না।’
উল্লেখ্য, ঢাকার সাতটি সরকারি কলেজ ঘিরে সম্প্রতি নতুন করে সংকট তৈরি হয়েছে। সরকারি এই কলেজগুলো হলো ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা মহিলা কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল কলেজ, বাঙলা কলেজ ও তিতুমীর কলেজ।
এসব কলেজ একীভূত করে সরকার যে নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয় করতে যাচ্ছে, তার কাঠামো নিয়ে ওইসব কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান নিয়েছেন। এরই মধ্যে ২৪ সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় করতে অধ্যাদেশের খসড়া প্রকাশ করেছে। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দেওয়া হয়েছে ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’।
রাজধানীর সাত কলেজ নিয়ে প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি খসড়া অধ্যাদেশ প্রত্যাখ্যান করেছেন ইডেন মহিলা কলেজের শিক্ষার্থীরা। একই সঙ্গে তাঁরা প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়কে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি মডেল অনুসরণ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।
আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কলেজ ক্যাম্পাসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তাঁরা। আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান ইডেন মহিলা কলেজের বাংলা বিভাগের ছাত্রী মরিয়ম।
লিখিত বক্তব্যে মরিয়ম বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) ও কমিটির সদস্যরা কার্যপরিধির বাইরে গিয়ে বাস্তবতা-বিবর্জিত একটি হাইব্রিড মডেল দাঁড় করিয়েছেন। কার স্বার্থে এ পরীক্ষামূলক মডেল চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে? এর পেছনে কারা? বেসরকারি কলেজ নাকি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়? আমরা অধ্যাদেশের খসড়াকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মনে করছি। একই সঙ্গে এ খসড়া অধ্যাদেশ প্রত্যাখ্যান করছি।’
মরিয়ম আরও বলেন, সময়োপযোগী, টেকসই ও গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ প্রণয়নের জন্য একটি নতুন শিক্ষা কমিশন বা পর্যালোচনা কমিটি গঠন করতে হবে। ইডেন কলেজে সহশিক্ষা (ছেলেমেয়েসহ যেখানে পড়ানো হয়) কার্যক্রম কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না।
সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়, সাত কলেজে কোনো পরীক্ষামূলক বিশ্ববিদ্যালয় মডেল চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। সাত কলেজের জন্য অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি মডেল অনুসরণ করতে হবে। যেখানে সব কলেজের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকবে এবং প্রতিটি বিভাগে অন্তত ১৬ জন শিক্ষক ও গবেষণা বাজেট থাকবে। এ ছাড়া নিজ নিজ কলেজে চূড়ান্ত পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন থেকে ফলাফল প্রকাশ সবক্ষেত্রে বিভাগের শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে।
সংবাদ সম্মেলনে মরিয়ম বলেন, ‘আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি, সকল অংশীজনের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করে চূড়ান্ত অধ্যাদেশ জারি করা হলে সাত কলেজের সমস্যার সমাধান হবে না। বরং জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। আমরা চাই, আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান হোক, আমরা কোনো অরাজকতা চাই না। খসড়া অধ্যাদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহার করুন। নতুন শিক্ষা কমিশন বা পর্যালোচনা কমিটি গঠন করে বাস্তবসম্মত সমাধানের পদক্ষেপ নিন। আমাদের রাজপথে ঠেলে দেবেন না।’
উল্লেখ্য, ঢাকার সাতটি সরকারি কলেজ ঘিরে সম্প্রতি নতুন করে সংকট তৈরি হয়েছে। সরকারি এই কলেজগুলো হলো ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা মহিলা কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল কলেজ, বাঙলা কলেজ ও তিতুমীর কলেজ।
এসব কলেজ একীভূত করে সরকার যে নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয় করতে যাচ্ছে, তার কাঠামো নিয়ে ওইসব কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান নিয়েছেন। এরই মধ্যে ২৪ সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় করতে অধ্যাদেশের খসড়া প্রকাশ করেছে। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দেওয়া হয়েছে ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’।
এবার দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হলো বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি মোহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিককে। আজ সোমবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন।৯ মিনিট আগে
তিন দিন পর রাজশাহী, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে দূরপাল্লার বাস চলাচল শুরু হয়েছে। মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে ঢাকায় বৈঠকের পর আজ সোমবার বেলা ৩টা থেকে বাস চলাচল শুরু হয়। এর আগে গত বৃহস্পতিবার রাতে মালিকপক্ষ বাস বন্ধ করে দেয়।২১ মিনিট আগে
রাজধানীর মতিঝিলের দিলকুশা এলাকায় বৈদ্যুতিক খুঁটির সঙ্গে ইন্টারনেটের লাইন টানানোর সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে অলিউর রহমান (২১) নামের এক যুবক মারা গেছেন। আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বেলা সোয়া ২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় সহকর্মীরা তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢমেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক বেলা পৌনে ৩ট২৪ মিনিট আগে
সরকারি ভর্তুকি মূল্যে কৃষক পর্যায়ে বিক্রি হওয়া সারে উৎসে কর আরোপের পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করেছেন নওগাঁর বিসিআইসি সার ডিলাররা। তাঁদের অভিযোগ, এ ধরনের কর আরোপ হলে সারের বাজার অস্থিতিশীল হয়ে পড়বে এবং স্থানীয় পর্যায়ে দাম বাড়বে। আজ সোমবার দুপুরে নওগাঁ শহরের সরিষাহাটির মোড়ে বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার...৩১ মিনিট আগে