Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশের খসড়া প্রত্যাখ্যান ইডেন ছাত্রীদের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ইডেন কলেজের ছাত্রীরা ক্যাম্পাসে সংবাদ সম্মেলন করেন। ছবি: সংগৃহীত
ইডেন কলেজের ছাত্রীরা ক্যাম্পাসে সংবাদ সম্মেলন করেন। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর সাত কলেজ নিয়ে প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি খসড়া অধ্যাদেশ প্রত্যাখ্যান করেছেন ইডেন মহিলা কলেজের শিক্ষার্থীরা। একই সঙ্গে তাঁরা প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়কে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি মডেল অনুসরণ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কলেজ ক্যাম্পাসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তাঁরা। আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান ইডেন মহিলা কলেজের বাংলা বিভাগের ছাত্রী মরিয়ম।

লিখিত বক্তব্যে মরিয়ম বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) ও কমিটির সদস্যরা কার্যপরিধির বাইরে গিয়ে বাস্তবতা-বিবর্জিত একটি হাইব্রিড মডেল দাঁড় করিয়েছেন। কার স্বার্থে এ পরীক্ষামূলক মডেল চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে? এর পেছনে কারা? বেসরকারি কলেজ নাকি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়? আমরা অধ্যাদেশের খসড়াকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মনে করছি। একই সঙ্গে এ খসড়া অধ্যাদেশ প্রত্যাখ্যান করছি।’

মরিয়ম আরও বলেন, সময়োপযোগী, টেকসই ও গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ প্রণয়নের জন্য একটি নতুন শিক্ষা কমিশন বা পর্যালোচনা কমিটি গঠন করতে হবে। ইডেন কলেজে সহশিক্ষা (ছেলেমেয়েসহ যেখানে পড়ানো হয়) কার্যক্রম কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়, সাত কলেজে কোনো পরীক্ষামূলক বিশ্ববিদ্যালয় মডেল চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। সাত কলেজের জন্য অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি মডেল অনুসরণ করতে হবে। যেখানে সব কলেজের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকবে এবং প্রতিটি বিভাগে অন্তত ১৬ জন শিক্ষক ও গবেষণা বাজেট থাকবে। এ ছাড়া নিজ নিজ কলেজে চূড়ান্ত পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন থেকে ফলাফল প্রকাশ সবক্ষেত্রে বিভাগের শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি: হাইব্রিড পদ্ধতির বিশ্ববিদ্যালয় চলবে দুপুর থেকে সন্ধ্যাঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি: হাইব্রিড পদ্ধতির বিশ্ববিদ্যালয় চলবে দুপুর থেকে সন্ধ্যা

সংবাদ সম্মেলনে মরিয়ম বলেন, ‘আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি, সকল অংশীজনের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করে চূড়ান্ত অধ্যাদেশ জারি করা হলে সাত কলেজের সমস্যার সমাধান হবে না। বরং জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। আমরা চাই, আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান হোক, আমরা কোনো অরাজকতা চাই না। খসড়া অধ্যাদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহার করুন। নতুন শিক্ষা কমিশন বা পর্যালোচনা কমিটি গঠন করে বাস্তবসম্মত সমাধানের পদক্ষেপ নিন। আমাদের রাজপথে ঠেলে দেবেন না।’

উল্লেখ্য, ঢাকার সাতটি সরকারি কলেজ ঘিরে সম্প্রতি নতুন করে সংকট তৈরি হয়েছে। সরকারি এই কলেজগুলো হলো ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা মহিলা কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল কলেজ, বাঙলা কলেজ ও তিতুমীর কলেজ।

এসব কলেজ একীভূত করে সরকার যে নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয় করতে যাচ্ছে, তার কাঠামো নিয়ে ওইসব কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান নিয়েছেন। এরই মধ্যে ২৪ সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় করতে অধ্যাদেশের খসড়া প্রকাশ করেছে। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দেওয়া হয়েছে ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’।

বিষয়:

শিক্ষার্থীরাজধানীসরকারসাত কলেজঢাকাশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কারাবন্দী সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের মৃত্যু

ঘুষ-দুর্নীতির অভিযোগ ভূমি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে, অপবাদে কেঁদেছেন কর্মচারীও

মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন হান্নান মাসউদ, সেই রাব্বি ফের চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক‎

খাগড়াছড়ি সহিংসতা: ‘ভুয়া ধর্ষণ’ মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইলেন হান্নান মাসউদ

মিশিগানের গির্জায় হামলাকারী ইরাক যুদ্ধের সৈনিক, অর্থসংকটে হাতও পেতেছিলেন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নারায়ণগঞ্জে চাঁদাবাজির অভিযোগে গণপিটুনিতে ইউপি সদস্য নিহত

নারায়ণগঞ্জে চাঁদাবাজির অভিযোগে গণপিটুনিতে ইউপি সদস্য নিহত

সাবেক এমপি ফয়জুর রহমান বাদল ও তামান্না নুসরাত বুবলী গ্রেপ্তার

সাবেক এমপি ফয়জুর রহমান বাদল ও তামান্না নুসরাত বুবলী গ্রেপ্তার

মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন হান্নান মাসউদ, সেই রাব্বি ফের চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক‎

মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন হান্নান মাসউদ, সেই রাব্বি ফের চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক‎

মোদিকে একহাত নিলেন পাকিস্তানের বোর্ডপ্রধান

মোদিকে একহাত নিলেন পাকিস্তানের বোর্ডপ্রধান

কারাবন্দী সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের মৃত্যু

কারাবন্দী সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের মৃত্যু

সম্পর্কিত

দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হলো সাবেক বিচারপতি মানিককে

দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হলো সাবেক বিচারপতি মানিককে

ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশের খসড়া প্রত্যাখ্যান ইডেন ছাত্রীদের

ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশের খসড়া প্রত্যাখ্যান ইডেন ছাত্রীদের

অবশেষে উত্তরের ৩ জেলা থেকে দূরপাল্লার বাস চলাচল শুরু

অবশেষে উত্তরের ৩ জেলা থেকে দূরপাল্লার বাস চলাচল শুরু

মতিঝিলে ইন্টারনেটের তার টানানোর সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যু

মতিঝিলে ইন্টারনেটের তার টানানোর সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যু