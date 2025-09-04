Ajker Patrika
পতিতাবৃত্তির অভিযোগে উত্তরায় আবাসিক হোটেল থেকে পাঁচ যুবতীসহ গ্রেপ্তার ১২

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি
উত্তরা ৬ নম্বর সেক্টরের দি স্কাই গার্ডেন হোটেল। ছবি: আজকের পত্রিকা
উত্তরা ৬ নম্বর সেক্টরের দি স্কাই গার্ডেন হোটেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর উত্তরায় একটি আবাসিক হোটেল থেকে পতিতাবৃত্তির অভিযোগে পাঁচ তরুণীসহ ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। উত্তরা ৬ নম্বর সেক্টরের ‘দি স্কাই গার্ডেন হোটেল’ থেকে মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাতে গ্রেপ্তার করা হয়।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য জানিয়েছেন ডিএমপির উত্তরা পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন, বাগেরহাটের মোল্লারহাট উপজেলার কামারগ্রামের ওদুত মোল্লার ছেলে শাকিল মোল্লা (২৩), নওগার মহাদেবপুর উপজেলার বিনোদপুর গ্রামের আফজাল হোসেনের ছেলে রায়হান (২৪), ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার উত্তর খয়রাকুরি গ্রামের মৃত সিরাজুল ইসলামের ছেলে শাহাদাৎ হোসেন সুজন (৩৪), রাজশাহীর মতিহার উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের জাহিদুর রহমানের ছেলে মো. শামীম (৩৯), ঢাকার নবাবগঞ্জের দোহার এলাকার মো. মহসিনের ছেলে মো. পারভেজ (২৭), ঝিনাইদহের কালিগঞ্জ উপজেলার শিবনগর গ্রামের আজই উদ্দিনের ছেলে আশরাফুল আলম (৩৫), নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলার বাকরইল গ্রামের আবু সাঈদের ছেলে আবু সায়েম (৪৬) ও পাঁচ তরুণী।

থানা-পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গ্রেপ্তার হওয়া পাঁচজন মেয়ে হোটেলটিতে পতিতাবৃত্তি করতো। আর বাকিদের মধ্যে আবু সায়েম হোটেলটির ম্যানেজার, আশরাফুল আলম ফ্লোর ইনচার্জ, রায়হান ও শাকিল ক্লিনার, শাহাদাৎ হোসেন সুজন সেপ এবং ফ্রন্ট ডেক্স রিসিপশনিস্ট পারভেজ ও শামীম।

এ বিষয়ে উত্তরা পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা আজকের পত্রিকাকে বলেন, হোটেলে ভেতরে বডি মেসেজ আর স্পার নাম করে পতিতাবৃত্তির অভিযোগে ৫ জন নারীসহ ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদেরকে পতিতাবৃত্তি করার অপরাধে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে (ভ্রাম্যমাণ আদালত) পাঠানো হয়েছে।’

হোটেলঢাকা জেলাপুলিশরাজধানীঢাকা বিভাগঅভিযোগতরুণীউত্তরাঢাকা
