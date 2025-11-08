Ajker Patrika
রমনায় সেন্ট মেরি’স গির্জার সামনে ককটেল বিস্ফোরণ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর রমনায় সেন্ট মেরি’স ক্যাথেড্রাল চার্চ লক্ষ্য করে ককটেল নিক্ষেপ ও বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। তবে এতে কেউ হতাহত হয়নি।

শুক্রবার রাত পৌনে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। গির্জা কর্তৃপক্ষ জানায়, শনিবার সকালে গির্জা প্রাঙ্গণে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে সেখানে। রাত ১০টা ৪৫ মিনিটের দিকে গির্জার সামনে একটি ককটেল বিস্ফোরিত হয় এবং আরেকটি ককটেল ভেতরে নিক্ষেপ করা হলেও তা অবিস্ফোরিত অবস্থায় পড়ে থাকে। পরে পুলিশ এসে অবিস্ফোরিত ককটেলটি উদ্ধার করে।

সেন্ট মেরি’স ক্যাথেড্রাল চার্চের পাল পুরোহিত আলবার্ট রোজারিও বলেন, ‘আগামীকাল অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন গির্জা থেকে প্রায় ৬০০ অতিথির অংশ নেওয়ার কথা। ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় কেউ আহত হয়নি।

আমরা পুলিশের সঙ্গে কথা বলছি, আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ ডিএমপির রমনা বিভাগের সহকারী কমিশনার মাজহারুল ইসলাম জানান, গির্জা লক্ষ্য করে দুটি ককটেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে একটি বিস্ফোরিত হয়েছে, অপরটি উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ নিরাপত্তা ও তদন্ত কার্যক্রম চালাচ্ছে। প্রাথমিকভাবে গির্জা এলাকা কয়েকজন পুলিম মোতায়েন করা হয়েছে।

ককটেলঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগবিস্ফোরণ
বরিশালে জাটকা লুট: আগেই মাছ সরিয়ে ফেলার অভিযোগ স্টাফদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে বরিশাল বিভাগীয় মৎস্য অধিদপ্তরের কম্পাউন্ডে জাটকা হরিলুট হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে বরিশাল বিভাগীয় মৎস্য অধিদপ্তরের কম্পাউন্ডে জাটকা হরিলুট হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশাল বিভাগীয় মৎস্য অধিদপ্তরের কম্পাউন্ডে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে জাটকা হরিলুট হয়। এ সময় শত শত মানুষ কার্যালয়ে ঢুকে জব্দ করা মাছ লুট করে নিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে থাকা চারজন আনসার সদস্য প্রতিরোধের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অভিযোগ উঠেছে, মৎস্য কর্মকর্তারা বেশ কয়েক কার্টন জাটকা সরিয়ে রেখে অল্প কিছু বিতরণ করতে যান, তখন হট্টগোল বাধে। এরপর সেখানে ঘণ্টাধিক সময় চরম বিশৃঙ্খলা চলে। এ সময় মৎস্য কর্মকর্তা ও স্টাফরা গেট আটকে নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিলেন।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেছেন, উদ্ধার করা মাছ দুস্থদের মাঝে বিতরণকালে কিছু জাটকা লুট হয়েছে, কিন্তু স্টাফরা মাছ সরিয়ে ফেলেছে—এমনটা সত্য নয়।

গতকাল রাত ৯টার দিকে হঠাৎ মৎস্য অধিদপ্তরের মধ্যে হইচই শুরু হয়। কয়েকজন আনসার হুইসেল দিয়ে থামানোর চেষ্টা করলেও শত শত মানুষ মৎস্য অফিসে ঢুকে পড়েন। সরেজমিনে দেখা যায়, জাটকার কার্টুন নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয়। চলে নিজেদের মধ্যে মারামারি। অদূরে গ্যারেজের পাশে মৎস্য অফিসের কয়েকজন স্টাফ জাটকাভর্তি অন্তত তিনটি কার্টন ধরে রাখেন। একপর্যায়ে এক কার্টনভর্তি জাটকা লুট করে নিয়ে যায় উত্তেজিত জনতা। এ সময় ঘটনাস্থলে কিছু নারী ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলেন।

ঘটনাস্থলে থাকা একাধিক নারী জানান, তারা প্রতারক। সব মাছ নিজেরা নিয়ে অল্প কিছু অফিসের সামনে রেখে গেট খুলে দিয়েছে। এরপর শত শত সাধারণ মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

আমিন হাওলাদার নামের একজন বলেন, ‘মাছ ছিল ১০-১২ কার্টন। কিন্তু এক কার্টনের মাছ বণ্টন করতে গেট খুলে দিলে হরিলুট শুরু হয়। তাদের থামাতে আনসারেরা চেষ্টা করেও পারেনি।

জাটকা নিতে আসা নগরের বদ্ধপাড়ার গৃহিণী নীহারিকা মণ্ডল বলেন, ‘একটা জাটকাও পাইনি। সব লুট হয়েছে। স্যারেরা পেছনে কার্টন ভর্তি করে রেখেছেন।’

মহসীন মিয়া নামের শেরেবাংলা সড়কের যুবক বলেন, কয়েকটি মাদ্রাসার লোকজনকে বস্তা ভরে জাটকা দিয়েছে; কিন্তু গরিবেরা দাঁড়িয়ে থেকেও পায়নি।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে বরিশাল বিভাগীয় মৎস্য অধিদপ্তরের কম্পাউন্ডে জাটকা হরিলুট হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে বরিশাল বিভাগীয় মৎস্য অধিদপ্তরের কম্পাউন্ডে জাটকা হরিলুট হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশাল বিভাগীয় মৎস্য অধিদপ্তরের পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. কামরুল হাসানকে এ বিষয়ে জানতে কল দেওয়া হলে তিনি রিসিভ করেননি।

এ ব্যাপারে বরিশাল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা রিপন কান্তি ঘোষ বলেন, ‘আমি অভিযান করতে নিষেধ করেছিলাম, তারপরও করেছে। আমতলীতেও এভাবে মাছ লুট হয়েছিল। সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা আবুল হাসানের নেতৃত্বে অফিসের সামনেই বাস থামিয়ে অভিযান চলে। এ সময় বেশ কিছু মাছ উদ্ধার করা হয়।’ তবে কী পরিমাণ মাছ উদ্ধার হয়েছে, তা জানাতে পারেননি তিনি।

মৎস্য কর্মকর্তা রিপন কান্তি আরও বলেন, কিছু মাছ লোকজন নিয়েছে। সেখানে চারজন আনসার ছিল। স্টাফরা মাছ সরাননি। যারা বলেছে, তারা গুজব ছড়িয়েছে। স্টাফদের জাটকা নেওয়ার সুযোগ নেই।

বরিশাল জেলাবরিশাল বিভাগজাটকামৎস্য অধিদপ্তরজেলার খবর
সিলেটে ৫১৩ বস্তা ভারতীয় পেঁয়াজ জব্দ

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটে ৫১৩ বস্তা ভারতীয় পেঁয়াজ জব্দ। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিলেটে ৫১৩ বস্তা ভারতীয় পেঁয়াজ জব্দ। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেটে ৫১৩ বস্তা অবৈধ ভারতীয় পেঁয়াজ জব্দ করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার রাতে সিলেট নগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার নগরীর কোতোয়ালি থানার কালীঘাট আমজাদ আলী রোডের পেঁয়াজপট্টি এলাকার বিভিন্ন দোকানে অভিযান পরিচালনাকালে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে আসামিরা পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দোকানে তল্লাশি করে মোট ৫১৩ বস্তায় ২৫ হাজার ৬৫০ কেজি অবৈধ ভারতীয় পেঁয়াজ জব্দ করা হয়।

যার আনুমানিক বাজারমূল্য ২৫ লাখ ৬৫ হাজার টাকা। এ ঘটনায় পলাতক এজাহারভুক্ত ছয়জন এবং অজ্ঞাতনামা ৪-৫ জনকে আসামি করে মামলা করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সিলেট জেলাপেঁয়াজপুলিশসিলেট বিভাগসিলেটঅবৈধজেলার খবর
চকবাজারে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর চকবাজার ইসলামবাগ এলাকায় একটি বাসা থেকে সোহাগী বেগম (৩৫) নামে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ইসলামবাগ নামাপাড়া মসজিদের পাশের একটি বাসার চরতলা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। পরে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায়।

মৃত সোহাগী চাঁদপুর জেলার শাহারাস্তি উপজেলার কেশরাঙ্গা গ্রামের আব্দুল গফুরের মেয়ে বর্তমানে ইসলামবাগ নামাপাড়া ছাতা মসজিদের পাশে ৫তলা ভবনের চারতলায় স্বামী মো. সোহেল ও দুই সন্তানকে নিয়ে ভাড়া থাকতেন।

চকবাজার থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জহুরুল হক জানান, সন্ধ্যার দিকে খবর পেয়ে ইসলামবাগের ওই বাসা থেকে ওই নারীর মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। এ সময় তিনি ফ্যানের সঙ্গে ওড়না দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল। পরে মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়।

এসআই আরও জানান, ওই নারী ও তাঁর স্বামী সোহেলের বাড়ি একই গ্রামে। সোহেল ঢাকার লালবাগে একটি হার্ডওয়্যারের দোকানে কাজ করেন। এলাকায় অনেকেই সোহেলের কাছে টাকা পায়। টাকার জন্য এলাকা থেকে সোহাগীকেও ফোন দিয়ে হুমকি-ধমকি দিত। এসব বিষয় নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর কলহ ছিল।

এসআই আরও জানান, ঘটনার সময় স্বামী সোহেল কাজে ছিলেন। দুই সন্তানকে নিয়ে বাসায় ছিলেন ওই নারী। বিকেলে দুই সন্তানকে টাকা দিয়ে দোকানে পাঠান। এরপর সোহাগী দরজা আটকে দেন। দুই সন্তান বাসায় ফিরে এসে দরজা বন্ধ পায়। তখন প্রতিবেশীরা দরজা ভেঙে সোহাগীকে ফ্যানের সঙ্গে ওড়নায় ঝুলন্ত অবস্থায় পায়।

ঢাকা জেলাপুলিশরাজধানীঢাকা বিভাগঢাকামরদেহময়নাতদন্ত
এবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় টর্চের আলো জ্বালিয়ে সংঘর্ষ, আহত ১৫

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার উপজেলা সদরের দক্ষিণ আরিফাইল ও ফকিরহাটি গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

সন্ধ্যায় টর্চ লাইটের আলো জ্বালিয়ে তাঁরা সংঘর্ষে জড়ান। তাৎক্ষণিকভাবে আহত ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় জানা না গেলেও স্থানীয়ভাবে তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, বিকেলে দক্ষিণ আরিফাইল ও ফকিরহাটি গ্রামের শিশু-কিশোরেরা ফকিরহাটি গ্রামের একটি মাঠে ফুটবল খেলছিল। খেলার একপর্যায়ে ফকিরহাটি গ্রামের এক ছেলে দক্ষিণ আরিফাইল গ্রামের তারা মিয়ার ছেলে মামুনকে মারধর করে।

এর জেরে দুই গ্রামের লোকজন টেঁটা-বল্লমসহ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ধানি জমিতে সংঘর্ষে জড়ান। এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে, এতে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হন।

এ বিষয়ে সরাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোরশেদুল আলম বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে আনে। পুনরায় সংঘর্ষের আশঙ্কায় এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

এর আগে গত বুধবার একই উপজেলার পাকশিমুল ইউনিয়নের ফতেহপুর গ্রামে দুই ভাইয়ের জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ওই সংঘর্ষে ২০ জন আহত হন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, আহত অর্ধশতাধিকব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, আহত অর্ধশতাধিক
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ২০ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ২০ 

খেলাব্রাহ্মণবাড়িয়াসংঘর্ষচট্টগ্রাম বিভাগআহতজেলার খবর
