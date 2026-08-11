সাভারে বাড়ি ঘিরে সিটিটিসির অভিযান, ৬টি বোমা ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার

ঢাকার সাভারের তেঁতুলঝরা ইউনিয়নের শ্যামপুর এলাকায় একটি বাড়ি থেকে ছয়টি বোমা ও বোমা তৈরির বিপুল সরঞ্জাম উদ্ধার করেছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। বাড়িটির ভেতরে কয়েকজন সন্ত্রাসী অবস্থান করছে—এমন তথ্যের ভিত্তিতে আজ মঙ্গলবার রাতে বাড়িটি ঘিরে অভিযান শুরু করা হয়।
শ্যামপুর এলাকার আব্দুল জলিলের মালিকানাধীন ওই বাড়িতে অভিযান চালাচ্ছে কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি)। অভিযানের একপর্যায়ে ছয়টি বোমা ও বোমা তৈরির বিপুল সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।
রাত সোয়া ১০টার দিকে এ বিষয়ে জানতে চাইলে সাভার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম বলেন, আব্দুল জলিলের বাড়ি থেকে ছয়টি বোমা ও বোমা তৈরির বিপুল সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। বাড়িটি ঘিরে রেখে অভিযান চলমান রয়েছে। ওই বাড়ির ভেতরে কয়েকজন সন্ত্রাসী অবস্থান করছে বলে তথ্য রয়েছে।
ওসি আরও জানান, সিটিটিসির সদস্যরা ঘটনাস্থলে অভিযান পরিচালনা করছেন। অভিযান শেষ হলে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।
ঢাকার সাভারের তেঁতুলঝরা ইউনিয়নের শ্যামপুর এলাকায় একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বোমা, বোমা তৈরির সরঞ্জাম ও জামায়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশের (জেএমবি) বেশ কিছু লিফলেট উদ্ধার করেছে কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ও বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের সদস্যরা।৯ মিনিট আগে
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