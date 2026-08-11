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ঢাকা

ফুটপাতে দোকান বসানো নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ১৪

ঢামেক প্রতিবেদক
ফুটপাতে দোকান বসানো নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ১৪
ফাইল ছবি

রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় ফুটপাতে দোকান বসানোকে কেন্দ্র করে নিউমার্কেট থানা যুবদল ও ঢাকা কলেজ ছাত্রদলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় আহত অন্তত ১৪ জন ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। প্রথমে ধানমন্ডি পপুলার হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে পরে রাত সাড়ে ১০টার দিকে আহতরা ঢাকা মেডিকেলে আসেন।

আহতদের কাছ থেকে জানা যায়, নিউমার্কেট বলাকা সিনেমা হলের সামনে ফুটপাতে বসানো দোকান থেকে চাঁদা তোলাকে কেন্দ্র করে নিউমার্কেট যুবদলের সদস্যসচিব এ, কে, এম চঞ্চল, ১৮ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের আহ্বায়ক ইফতেখার এবং সদস্যসচিব শাহাদাত ও সোহেল, সুমন, আজিমসহ ৪০-৫০ জন নিয়ে ঢাকা কলেজ ছাত্রদলের কয়েকজনের ওপর হামলা করে। দেশীয় অস্ত্র লাঠিটা এবং ছুরি দিয়ে আঘাত করে। পরবর্তীতে ঢাকা কলেজ ছাত্রদলের সদস্যসচিব মিল্লাত হোসেন গ্ৰুপের নেতা-কর্মীদের মধ্যে হামলার খবর গেলে ছাত্ররা প্রিয়াঙ্গন মার্কেট সংলগ্ন বসুন্ধরা গলিতে গেলে আবার সংঘর্ষ বাঁধে। এতে এলাকায় ব্যাপক ভাঙচুর হামলা পাল্টা হামলা ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।

ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন আহতরা হলেন, ঢাকা কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক প্রিন্স খন্দকার (২৬), মো. সুমন সিকদার (, ২৮) আহ্বায়ক সদস্য সাগর খান (৩২), সায়মন ইসলাম (২৭), সদস্য মুসফিকুর রহিম (২৬), জিহাদুল ইসলাম (২৯), শাকিব হাসান (২৭), ইমরান হোসেন (২৫)। আর নিউমার্কেট থানা যুবদল চঞ্চল গ্রুপের জাকির (৫০), জাকির (৩৮), সুমন (২৮), শাহ আলম (২৮), ইদ্রিস (৪৫) ও রাকিব (৩২)।

ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, সংঘর্ষে রাত ১১টা পর্যন্ত ১৪ জন চিকিৎসা নিতে হাসপাতালে এসেছেন। এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। আহতরা জরুরি বিভাগে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

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