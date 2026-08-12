Ajker Patrika
En
মুন্সীগঞ্জ

সিরাজদিখানে অবৈধ ড্রেজিংয়ের অপরাধে ৩ জনের কারাদণ্ড

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
সিরাজদিখানে অবৈধ ড্রেজিংয়ের অপরাধে ৩ জনের কারাদণ্ড
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে অবৈধভাবে ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে জলাশয় ভরাটের অপরাধে তিনজনকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে অবৈধভাবে ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে জলাশয় ভরাটের অপরাধে তিনজনকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে বালুভর্তি একটি ট্রাক জব্দ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার লতব্দী ইউনিয়নে এই অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সিনথিয়া হোসেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন মো. ফজলু (২৮), মো. সাইফুল (৩০) ও নুর আফসার (৪৪)।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, লতব্দী ইউনিয়নে অবৈধভাবে ড্রেজিং করে জলাশয় ভরাট করা হচ্ছে—এমন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে অবৈধভাবে ড্রেজিং ও জলাশয় ভরাটের অপরাধে তিনজনকে আটক করা হয়। পরে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনের আওতায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে প্রত্যেককে পাঁচ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

অভিযানকালে ঘটনাস্থল থেকে বালুভর্তি একটি ট্রাক জব্দ করা হয়। পরে ট্রাকটি স্থানীয় থানা-পুলিশের জিম্মায় দেওয়া হয়েছে।

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সিনথিয়া হোসেন বলেন, পরিবেশ রক্ষায় ও অবৈধভাবে ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে জমি বা জলাশয় ভরাটের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান ও আইনি ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জকারাদণ্ডঅপরাধঢাকা বিভাগসিরাজদিখানভ্রাম্যমাণ আদালত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত