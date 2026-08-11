রাঙামাটিতে ছাত্রদল নেতাকে ধরতে গিয়ে সাংবাদিককেও তুলে নিয়ে এল ডিবি

রাঙামাটিতে ঢাকা থেকে আসামি ধরতে গিয়ে এক সাংবাদিককেও তুলে নিয়ে আসার অভিযোগ উঠেছে সাদা পোশাকধারী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে। জেলা পরিষদ প্রাঙ্গণ থেকে ডিবিসি রাঙামাটি প্রতিনিধি সৈকত রঞ্জন চৌধুরীসহ দুজনকে আটক করে সাদা গাড়িতে তুলে ঢাকার পথে রওনা দেয় তারা।
আজ মঙ্গলবার বেলা আড়াইটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। সাদা পোশাকে গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) পুলিশ ছিল বলে নিশ্চিত করেছেন রাঙামাটি জেলা পুলিশ সুপার আব্দুর রকিব।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ঢাকায় করা সাইবার সিকিউরিটির মামলায় রাঙামাটি জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলী আকবর সুমনকে ধরতে ঢাকা থেকে ডিবির একটি দল রাঙামাটিতে অভিযানে যায়। দুপুরে সুমনকে ধরতে গিয়ে সাংবাদিক সৈকতের সঙ্গে ডিবি পুলিশের কথা-কাটাকাটির জেরে পুলিশ সুমন ও সৈকত দুজনকেই সাদা মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায়।
সৈকতদের বহনকারী বাসটি বর্তমানে ঢাকার পথে রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
এ বিষয়ে রাঙামাটি কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জসিম উদ্দিন বলেন, সাংবাদিক সৈকত রঞ্জনের নামে ঢাকায় সাইবার আইনে একটি মামলায় তাঁকে ঢাকার ডিবি পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে।
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