Ajker Patrika
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ফেনী

মামলা নিতে অস্বীকৃতি, দাগনভূঞা থানার ওসিকে প্রত্যাহারের নির্দেশ

ফেনী প্রতিনিধি
মামলা নিতে অস্বীকৃতি, দাগনভূঞা থানার ওসিকে প্রত্যাহারের নির্দেশ
ফয়জুল আজীম নোমান। ছবি: সংগৃহীত

ফেনীর দাগনভূঞা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফয়জুল আজীম নোমানকে দায়িত্ব থেকে প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। যৌতুকের দাবিতে এক গৃহবধূকে মারধর করে গুরুতর আহত করার অভিযোগে মামলা নিতে অস্বীকৃতি জানানোয় ফেনীর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল এই নির্দেশ দেন।

একই সঙ্গে ওই ঘটনাসহ থানায় আরও একটি ঘটনায় মামলা নিতে অস্বীকৃতির অভিযোগ তদন্ত করে ওসির বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নিতে ফেনীর পুলিশ সুপারকে (এসপি) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ফেনীর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) সাহাব উদ্দিন আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, এ আদেশের বিষয়টি শুনেছি।

আজ মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে ফেনী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের একটি সূত্র বিষয়টি জানায়। গত রোববার (৯ আগস্ট) ট্রাইব্যুনালের বিচারক এ এন এম মোরশেদ খান এ আদেশ দেন।

ট্রাইব্যুনালের আদেশে বলা হয়েছে, দাগনভূঞার মোমারিজপুর এলাকার এক নারী (২৪) তাঁর স্বামী রাকিব হাসান হৃদয়সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে যৌতুকের দাবিতে মারধর ও গুরুতর আঘাতের অভিযোগ করেন। অন্য আসামিরা হলেন লোকমান হোসেন রিফাত, ইউসুফ আলী, রোহানা আক্তার রিছি ও বিবি আমেনা। থানায় মামলা করতে ব্যর্থ হয়ে তিনি ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ করেন।

অভিযোগকারীকে পরীক্ষা, তাঁর জবানবন্দি ও দাখিল করা কাগজপত্র পর্যালোচনা করে আদালত অভিযোগটি এজাহার হিসেবে গ্রহণ করে তদন্তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মনে করেন। পরে অভিযোগটি মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করে তদন্তের জন্য পিবিআই ফেনীর পরিদর্শক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা করতে দাগনভূঞা থানার ওসিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। এ বিষয়ে সাত কার্যদিবসের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে দাগনভূঞা থানার ওসি ফয়জুল আজীম নোমানের মোবাইলে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

সহকারী পুলিশ সুপার (সোনাগাজী-দাগনভূঞা সার্কেল) সৈয়দ মুমিদ রায়হান বলেন, ‘এ ধরনের আদেশের বিষয় সাধারণত পুলিশ সুপার দেখেন। সে জন্য বিষয়টি আমি অবগত নই।’

ফেনীর পুলিশ সুপার (এসপি) প্রত্যুষ কুমার বলেন, ‘এ ধরনের আদেশের কোনো পত্র এখনো হাতে পাইনি। বিষয়টি এখনো অবগত নই।’

বিষয়:

নির্যাতনফেনীমারধরচট্টগ্রাম বিভাগদাগনভূঞাজেলার খবরওসি
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