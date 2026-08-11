Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

বিছানায় গৃহবধূর মরদেহ রেখে পলাতক স্বামীসহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৬, ১৮: ২১
বিছানায় গৃহবধূর মরদেহ রেখে পলাতক স্বামীসহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন
সোহাগ মিয়ার সঙ্গে স্ত্রী মুন্নী আক্তার। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে মুন্নী আক্তার (২২) নামের এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় মুন্নীর স্বামী ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা পলাতক রয়েছেন। নিহতের পরিবারের দাবি, মুন্নীকে পরিকল্পিতভাবে হত্যার পর ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে উপজেলার সমাজ-সহিলদেও ইউনিয়নের কয়ড়াপাড়া গ্রাম থেকে মুন্নীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। আজ মঙ্গলবার সকালে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ নেত্রকোনা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মোহনগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জসিম উদ্দিন।

নিহত মুন্নী আক্তার কয়ড়াপাড়া গ্রামের সোহাগ মিয়ার স্ত্রী এবং উপজেলার বড়কাশিয়া-বিরামপুর ইউনিয়নের সোনারামপুর গ্রামের ইদ্রিছ আলীর মেয়ে। প্রায় তিন বছর আগে পারিবারিকভাবে সোহাগের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, স্বামী সোহাগের ঘরে গতকাল রাত ১০টার দিকে মুন্নীর মৃত্যু হয় বলে ধারণা করা হচ্ছে। পরে স্বামীসহ পরিবারের সদস্যরা মরদেহ বিছানায় রেখে চলে যান বলে প্রতিবেশীদের দাবি। গভীর রাতে খবর পেয়ে পুলিশ বিছানায় পড়ে থাকা মুন্নীর মরদেহ উদ্ধার করে।

মুন্নীর চাচাতো ভাই মো. মিঠু বলেন, রাত সাড়ে ১০টার দিকে সোহাগের পরিবারের লোকজন ফোন করে জানান, মুন্নী মারা যেতে পারে। ফাঁস লেগেছে বলে জানানো হয়। পরে তাঁরা সেখানে গিয়ে একটি কক্ষে বিছানার ওপর মুন্নীর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। এ সময় তাঁর স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়িসহ পরিবারের সদস্যরা গরু-ছাগল নিয়ে বাড়ি থেকে চলে গেছেন।

মিঠুর অভিযোগ, মুন্নীকে হত্যার পর তাঁর মরদেহ ফাঁসিতে ঝোলানো হয় এবং পরে মাথায় পানি ঢেলে বিষয়টি ভিন্নভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। এ ঘটনায় সোহাগসহ তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করা হবে। আজ বিকেলে মরদেহ দাফন শেষে থানায় অভিযোগ করা হবে বলেও জানান তিনি।

মোহনগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জসিম উদ্দিন বলেন, খবর পেয়ে রাত আড়াইটার দিকে পুলিশ মুন্নীর মরদেহ উদ্ধার করে। তাঁর গলায় ফাঁসের দাগ রয়েছে। তবে শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ঘটনাস্থলে গিয়ে স্বামীসহ শ্বশুরবাড়ির পরিবারের কাউকে পাওয়া যায়নি। তাঁরা পলাতক রয়েছে।

জসিম উদ্দিন আরও বলেন, স্থানীয়দের ধারণা, রাত ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে ঘটনাটি ঘটতে পারে। মরদেহ ঝুলন্ত অবস্থা থেকে নামিয়ে পরিবারের লোকজন মাথায় পানি ঢেলেছিলেন বলে জানা গেছে। তবে প্রকৃতপক্ষে কীভাবে মুন্নীর মৃত্যু হয়েছে, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

এ পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়নি। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বর্তমানে জেলা সদরে একটি সভায় রয়েছেন। তিনি থানায় ফেরার পর এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

গৃহবধূনিহতঅভিযোগময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরপাঠকের আগ্রহনেত্রকোনা
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