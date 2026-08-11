গফরগাঁওয়ে চকলেট ও বিস্কুটের প্রলোভন দেখিয়ে শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে ছয় বছর বয়সী এক শিশুকে চকলেট ও বিস্কুটের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে এক প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। এ ঘটনার পর পুলিশ পরিদর্শনে গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম আব্দুর রাজ্জাক (৫৫)। তিনি ওই এলাকার বাসিন্দা।
পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত রোববার বিকেলে শিশুটি বাড়ির পাশে খেলাধুলা করছিল। এ সময় অভিযুক্ত আব্দুর রাজ্জাক শিশুটিকে চকলেট ও বিস্কুট দেওয়ার কথা বলে কৌশলে বাড়ির পাশের একটি টয়লেটে নিয়ে যান। সেখানে শিশুটির মুখ চেপে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়। একপর্যায়ে শিশুটির চিৎকার শুনে পরিবারের সদস্য ও আশপাশের লোকজন এগিয়ে গেলে অভিযুক্ত আব্দুর রাজ্জাক দৌড়ে পালিয়ে যান। পরে শিশুটির কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ জানার পর তাঁর মা গতকাল সোমবার গফরগাঁও থানায় মামলা করেন।
এদিকে আজ মঙ্গলবার বিকেল ৫টার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গেলে স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্ত আব্দুর রাজ্জাককে দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ করেন।
গফরগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান বলেন, এ ঘটনায় থানায় নিয়মিত মামলা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
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