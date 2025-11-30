নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর ডেমরা এলাকায় পরিত্যক্ত অবস্থায় চারটি গ্রেনেড উদ্ধার করেছে র্যাব-১০। গতকাল শনিবার (২৯ নভেম্বর) রাতে ডেমরার সারুলিয়া এলাকায় গরুর হাটের পাশে ঝোপ থেকে গ্রেনেডগুলো উদ্ধার করা হয়।
র্যাবের দাবি, গত বছরের ৫ আগস্ট ঢাকার কয়েকটি থানায় হামলার সময় লুট হওয়া গ্রেনেডগুলোরই অংশ এসব।
র্যাব-১০-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) তাপস কর্মকার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব সদস্যরা এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে চারটি গ্রেনেড উদ্ধার করেন। গ্রেনেডগুলোর সিরিয়াল নম্বর মুছে ফেলা ছিল, যা তদন্তকে জটিল করছে।
তিনি আরও বলেন, ‘ধারণা করা হচ্ছে, ৫ আগস্ট ঢাকার কয়েকটি থানায় হামলার সময় লুট হওয়া গ্রেনেডগুলোর অংশ এসব।’
গ্রেনেডগুলো নিরাপদ স্থানে সরিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞ দলের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তে অভিযান চলছে।
রাজধানীর ডেমরা এলাকায় পরিত্যক্ত অবস্থায় চারটি গ্রেনেড উদ্ধার করেছে র্যাব-১০। গতকাল শনিবার (২৯ নভেম্বর) রাতে ডেমরার সারুলিয়া এলাকায় গরুর হাটের পাশে ঝোপ থেকে গ্রেনেডগুলো উদ্ধার করা হয়।
র্যাবের দাবি, গত বছরের ৫ আগস্ট ঢাকার কয়েকটি থানায় হামলার সময় লুট হওয়া গ্রেনেডগুলোরই অংশ এসব।
র্যাব-১০-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) তাপস কর্মকার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব সদস্যরা এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে চারটি গ্রেনেড উদ্ধার করেন। গ্রেনেডগুলোর সিরিয়াল নম্বর মুছে ফেলা ছিল, যা তদন্তকে জটিল করছে।
তিনি আরও বলেন, ‘ধারণা করা হচ্ছে, ৫ আগস্ট ঢাকার কয়েকটি থানায় হামলার সময় লুট হওয়া গ্রেনেডগুলোর অংশ এসব।’
গ্রেনেডগুলো নিরাপদ স্থানে সরিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞ দলের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তে অভিযান চলছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর ডেমরা এলাকায় পরিত্যক্ত অবস্থায় চারটি গ্রেনেড উদ্ধার করেছে র্যাব-১০। গতকাল শনিবার (২৯ নভেম্বর) রাতে ডেমরার সারুলিয়া এলাকায় গরুর হাটের পাশে ঝোপ থেকে গ্রেনেডগুলো উদ্ধার করা হয়।
র্যাবের দাবি, গত বছরের ৫ আগস্ট ঢাকার কয়েকটি থানায় হামলার সময় লুট হওয়া গ্রেনেডগুলোরই অংশ এসব।
র্যাব-১০-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) তাপস কর্মকার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব সদস্যরা এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে চারটি গ্রেনেড উদ্ধার করেন। গ্রেনেডগুলোর সিরিয়াল নম্বর মুছে ফেলা ছিল, যা তদন্তকে জটিল করছে।
তিনি আরও বলেন, ‘ধারণা করা হচ্ছে, ৫ আগস্ট ঢাকার কয়েকটি থানায় হামলার সময় লুট হওয়া গ্রেনেডগুলোর অংশ এসব।’
গ্রেনেডগুলো নিরাপদ স্থানে সরিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞ দলের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তে অভিযান চলছে।
রাজধানীর ডেমরা এলাকায় পরিত্যক্ত অবস্থায় চারটি গ্রেনেড উদ্ধার করেছে র্যাব-১০। গতকাল শনিবার (২৯ নভেম্বর) রাতে ডেমরার সারুলিয়া এলাকায় গরুর হাটের পাশে ঝোপ থেকে গ্রেনেডগুলো উদ্ধার করা হয়।
র্যাবের দাবি, গত বছরের ৫ আগস্ট ঢাকার কয়েকটি থানায় হামলার সময় লুট হওয়া গ্রেনেডগুলোরই অংশ এসব।
র্যাব-১০-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) তাপস কর্মকার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব সদস্যরা এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে চারটি গ্রেনেড উদ্ধার করেন। গ্রেনেডগুলোর সিরিয়াল নম্বর মুছে ফেলা ছিল, যা তদন্তকে জটিল করছে।
তিনি আরও বলেন, ‘ধারণা করা হচ্ছে, ৫ আগস্ট ঢাকার কয়েকটি থানায় হামলার সময় লুট হওয়া গ্রেনেডগুলোর অংশ এসব।’
গ্রেনেডগুলো নিরাপদ স্থানে সরিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞ দলের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তে অভিযান চলছে।
কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলায় জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে এক নারীসহ তিন জন নিহত হয়েছেন। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার সন্তোষপুর ইউনিয়নের হাইলাটারী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।২৯ মিনিট আগে
প্রায় চার ঘণ্টা পর সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে কুলাউড়া থেকে রিলিফ ট্রেন এসে লাইনচ্যুত তেলবাহী ট্রেনটি উদ্ধার করার পর রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়। এর আগে রাত ৯টা ৪০ মিনিটে...৩০ মিনিট আগে
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কামরুজ্জামান সরকার বলেন, ‘সংস্কৃতি হলো একটি জাতির পরিচয় বহনকারী শক্ত ভিত্তি। খানসামার সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে আরও সমৃদ্ধ করতে এই অস্থায়ী ভবন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এখানে স্থানীয় শিল্পীরা নিয়মিত অনুশীলন, প্রশিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।’৩৩ মিনিট আগে
খুলনায় আদালত চত্বরের প্রধান ফটকের সামনে কুপিয়ে এবং গুলি করে একজনকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহত হাসিব চিহ্নিত সন্ত্রাসী বলে জানা গেছে। এ সময় রাজন নামের আরেক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।৩৬ মিনিট আগে
কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি
কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে এক নারীসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার সন্তোষপুর ইউনিয়নের হাইলাটারী গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।
নাগেশ্বরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রেজাউল করিম রেজা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নিহত নারীর পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। অপর দুজনের নাম আলতাফ ও মানিক বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি শান্ত করেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছে।
বিস্তারিত আসছে...
কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে এক নারীসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার সন্তোষপুর ইউনিয়নের হাইলাটারী গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।
নাগেশ্বরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রেজাউল করিম রেজা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নিহত নারীর পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। অপর দুজনের নাম আলতাফ ও মানিক বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি শান্ত করেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছে।
বিস্তারিত আসছে...
রাজধানীর ডেমরা এলাকায় পরিত্যক্ত অবস্থায় চারটি গ্রেনেড উদ্ধার করেছে র্যাব-১০। গতকাল শনিবার (২৯ নভেম্বর) রাতে ডেমরার সারুলিয়া এলাকায় গরুর হাটের পাশে ঝোপ থেকে গ্রেনেডগুলো উদ্ধার করা হয়।২ ঘণ্টা আগে
প্রায় চার ঘণ্টা পর সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে কুলাউড়া থেকে রিলিফ ট্রেন এসে লাইনচ্যুত তেলবাহী ট্রেনটি উদ্ধার করার পর রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়। এর আগে রাত ৯টা ৪০ মিনিটে...৩০ মিনিট আগে
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কামরুজ্জামান সরকার বলেন, ‘সংস্কৃতি হলো একটি জাতির পরিচয় বহনকারী শক্ত ভিত্তি। খানসামার সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে আরও সমৃদ্ধ করতে এই অস্থায়ী ভবন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এখানে স্থানীয় শিল্পীরা নিয়মিত অনুশীলন, প্রশিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।’৩৩ মিনিট আগে
খুলনায় আদালত চত্বরের প্রধান ফটকের সামনে কুপিয়ে এবং গুলি করে একজনকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহত হাসিব চিহ্নিত সন্ত্রাসী বলে জানা গেছে। এ সময় রাজন নামের আরেক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।৩৬ মিনিট আগে
সিলেট প্রতিনিধি
প্রায় চার ঘণ্টা পর সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে কুলাউড়া থেকে রিলিফ ট্রেন এসে লাইনচ্যুত তেলবাহী ট্রেনটি উদ্ধার করার পর রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়। এর আগে রাত ৯টা ৪০ মিনিটে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার মল্লিকপুর এলাকায় তেলবাহী মালগাড়ি ৯৫২-এর ওয়াগন ট্রেনটি লাইনচ্যুত হওয়ায় সিলেটের সঙ্গে ঢাকা ও চট্টগ্রামের রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।
রেলওয়ে সূত্র জানায়, শনিবার ভোরে সিলেটে পৌঁছে তেল আনলোড করা বিশেষ ট্যাংক-ট্রেনটি চট্টগ্রামের উদ্দেশে ফিরছিল। মল্লিকপুর এলাকায় পৌঁছালে একটি ওয়াগনের চাকা লাইনের বাইরে চলে যায়। এতে সিলেট-ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তবে এই ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। লাইনচ্যুত ওয়াগন উদ্ধারে কুলাউড়া শেড থেকে রিলিফ ট্রেন ডাকা হয়। পরে ১টার দিকে ঢাকা ও চট্টগ্রামের সঙ্গে সিলেটের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে মাইজগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের ম্যানেজার আবু সাঈদ আজকের পত্রিকাকে জানান, ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার মল্লিকপুর এলাকায় তেলবাহী মালগাড়ি ৯৫২-এর একটি ওয়াগন লাইনচ্যুত হওয়ার চার ঘণ্টা পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। কুলাউড়া থেকে রিলিফ ট্রেন এসে লাইনচ্যুত তেলবাহী ওয়াগন ট্রেনটি উদ্ধার করার পর রাত ১টার দিকে ঢাকা ও চট্টগ্রামগামী দুটি ট্রেন ছেড়ে গেছে।
প্রায় চার ঘণ্টা পর সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে কুলাউড়া থেকে রিলিফ ট্রেন এসে লাইনচ্যুত তেলবাহী ট্রেনটি উদ্ধার করার পর রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়। এর আগে রাত ৯টা ৪০ মিনিটে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার মল্লিকপুর এলাকায় তেলবাহী মালগাড়ি ৯৫২-এর ওয়াগন ট্রেনটি লাইনচ্যুত হওয়ায় সিলেটের সঙ্গে ঢাকা ও চট্টগ্রামের রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।
রেলওয়ে সূত্র জানায়, শনিবার ভোরে সিলেটে পৌঁছে তেল আনলোড করা বিশেষ ট্যাংক-ট্রেনটি চট্টগ্রামের উদ্দেশে ফিরছিল। মল্লিকপুর এলাকায় পৌঁছালে একটি ওয়াগনের চাকা লাইনের বাইরে চলে যায়। এতে সিলেট-ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তবে এই ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। লাইনচ্যুত ওয়াগন উদ্ধারে কুলাউড়া শেড থেকে রিলিফ ট্রেন ডাকা হয়। পরে ১টার দিকে ঢাকা ও চট্টগ্রামের সঙ্গে সিলেটের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে মাইজগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের ম্যানেজার আবু সাঈদ আজকের পত্রিকাকে জানান, ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার মল্লিকপুর এলাকায় তেলবাহী মালগাড়ি ৯৫২-এর একটি ওয়াগন লাইনচ্যুত হওয়ার চার ঘণ্টা পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। কুলাউড়া থেকে রিলিফ ট্রেন এসে লাইনচ্যুত তেলবাহী ওয়াগন ট্রেনটি উদ্ধার করার পর রাত ১টার দিকে ঢাকা ও চট্টগ্রামগামী দুটি ট্রেন ছেড়ে গেছে।
রাজধানীর ডেমরা এলাকায় পরিত্যক্ত অবস্থায় চারটি গ্রেনেড উদ্ধার করেছে র্যাব-১০। গতকাল শনিবার (২৯ নভেম্বর) রাতে ডেমরার সারুলিয়া এলাকায় গরুর হাটের পাশে ঝোপ থেকে গ্রেনেডগুলো উদ্ধার করা হয়।২ ঘণ্টা আগে
কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলায় জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে এক নারীসহ তিন জন নিহত হয়েছেন। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার সন্তোষপুর ইউনিয়নের হাইলাটারী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।২৯ মিনিট আগে
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কামরুজ্জামান সরকার বলেন, ‘সংস্কৃতি হলো একটি জাতির পরিচয় বহনকারী শক্ত ভিত্তি। খানসামার সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে আরও সমৃদ্ধ করতে এই অস্থায়ী ভবন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এখানে স্থানীয় শিল্পীরা নিয়মিত অনুশীলন, প্রশিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।’৩৩ মিনিট আগে
খুলনায় আদালত চত্বরের প্রধান ফটকের সামনে কুপিয়ে এবং গুলি করে একজনকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহত হাসিব চিহ্নিত সন্ত্রাসী বলে জানা গেছে। এ সময় রাজন নামের আরেক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।৩৬ মিনিট আগে
খানসামা (দিনাজপুর) প্রতিনিধি
দিনাজপুরের খানসামা উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির অস্থায়ী কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়েছে। রোববার (৩০ নভেম্বর) সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এই কার্যালয় উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও উপজেলা পরিষদের প্রশাসক মো. কামরুজ্জামান সরকার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) অয়ন ফারহান শামস, বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও সুধীজন।
জানা যায়, প্রতিষ্ঠার পর থেকে উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির নিজস্ব কোনো ভবন ছিল না। এ কারণে উপজেলা পরিষদের পরিত্যক্ত একটি ভবন সংস্কার করে সংস্কৃতিচর্চার জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে শিল্পকলা একাডেমির এই ভবন চালু করা হয়েছে।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কামরুজ্জামান সরকার বলেন, ‘সংস্কৃতি হলো একটি জাতির পরিচয় বহনকারী শক্ত ভিত্তি। খানসামার সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে আরও সমৃদ্ধ করতে এই অস্থায়ী ভবন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এখানে স্থানীয় শিল্পীরা নিয়মিত অনুশীলন, প্রশিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।’
দিনাজপুরের খানসামা উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির অস্থায়ী কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়েছে। রোববার (৩০ নভেম্বর) সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এই কার্যালয় উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও উপজেলা পরিষদের প্রশাসক মো. কামরুজ্জামান সরকার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) অয়ন ফারহান শামস, বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও সুধীজন।
জানা যায়, প্রতিষ্ঠার পর থেকে উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির নিজস্ব কোনো ভবন ছিল না। এ কারণে উপজেলা পরিষদের পরিত্যক্ত একটি ভবন সংস্কার করে সংস্কৃতিচর্চার জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে শিল্পকলা একাডেমির এই ভবন চালু করা হয়েছে।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কামরুজ্জামান সরকার বলেন, ‘সংস্কৃতি হলো একটি জাতির পরিচয় বহনকারী শক্ত ভিত্তি। খানসামার সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে আরও সমৃদ্ধ করতে এই অস্থায়ী ভবন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এখানে স্থানীয় শিল্পীরা নিয়মিত অনুশীলন, প্রশিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।’
রাজধানীর ডেমরা এলাকায় পরিত্যক্ত অবস্থায় চারটি গ্রেনেড উদ্ধার করেছে র্যাব-১০। গতকাল শনিবার (২৯ নভেম্বর) রাতে ডেমরার সারুলিয়া এলাকায় গরুর হাটের পাশে ঝোপ থেকে গ্রেনেডগুলো উদ্ধার করা হয়।২ ঘণ্টা আগে
কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলায় জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে এক নারীসহ তিন জন নিহত হয়েছেন। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার সন্তোষপুর ইউনিয়নের হাইলাটারী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।২৯ মিনিট আগে
প্রায় চার ঘণ্টা পর সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে কুলাউড়া থেকে রিলিফ ট্রেন এসে লাইনচ্যুত তেলবাহী ট্রেনটি উদ্ধার করার পর রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়। এর আগে রাত ৯টা ৪০ মিনিটে...৩০ মিনিট আগে
খুলনায় আদালত চত্বরের প্রধান ফটকের সামনে কুপিয়ে এবং গুলি করে একজনকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহত হাসিব চিহ্নিত সন্ত্রাসী বলে জানা গেছে। এ সময় রাজন নামের আরেক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।৩৬ মিনিট আগে
খুলনা প্রতিনিধি
খুলনায় আদালত চত্বরের প্রধান ফটকের সামনে কুপিয়ে এবং গুলি করে একজনকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহত হাসিব চিহ্নিত সন্ত্রাসী বলে জানা গেছে।
এ সময় রাজন নামের আরেক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।
আজ রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আদালতের সামনে ঘটনাটি ঘটে। নিহত ও আহত যুবক একটি মামলায় হাজিরা দিয়ে একটি মোটরসাইেকেলের ওপর বসা ছিলেন।
খুলনা থানার সেকেন্ড অফিসার আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
বিস্তারিত আসছে...
খুলনায় আদালত চত্বরের প্রধান ফটকের সামনে কুপিয়ে এবং গুলি করে একজনকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহত হাসিব চিহ্নিত সন্ত্রাসী বলে জানা গেছে।
এ সময় রাজন নামের আরেক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।
আজ রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আদালতের সামনে ঘটনাটি ঘটে। নিহত ও আহত যুবক একটি মামলায় হাজিরা দিয়ে একটি মোটরসাইেকেলের ওপর বসা ছিলেন।
খুলনা থানার সেকেন্ড অফিসার আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
বিস্তারিত আসছে...
রাজধানীর ডেমরা এলাকায় পরিত্যক্ত অবস্থায় চারটি গ্রেনেড উদ্ধার করেছে র্যাব-১০। গতকাল শনিবার (২৯ নভেম্বর) রাতে ডেমরার সারুলিয়া এলাকায় গরুর হাটের পাশে ঝোপ থেকে গ্রেনেডগুলো উদ্ধার করা হয়।২ ঘণ্টা আগে
কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলায় জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে এক নারীসহ তিন জন নিহত হয়েছেন। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার সন্তোষপুর ইউনিয়নের হাইলাটারী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।২৯ মিনিট আগে
প্রায় চার ঘণ্টা পর সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে কুলাউড়া থেকে রিলিফ ট্রেন এসে লাইনচ্যুত তেলবাহী ট্রেনটি উদ্ধার করার পর রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়। এর আগে রাত ৯টা ৪০ মিনিটে...৩০ মিনিট আগে
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কামরুজ্জামান সরকার বলেন, ‘সংস্কৃতি হলো একটি জাতির পরিচয় বহনকারী শক্ত ভিত্তি। খানসামার সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে আরও সমৃদ্ধ করতে এই অস্থায়ী ভবন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এখানে স্থানীয় শিল্পীরা নিয়মিত অনুশীলন, প্রশিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।’৩৩ মিনিট আগে