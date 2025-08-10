Ajker Patrika
নিউমার্কেটে থেকে ১১০০ ধারালো অস্ত্র উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ০০: ৪৪
ছবি: সংগৃহীত
রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকার বিভিন্ন দোকান ও গুদামে অভিযান চালিয়ে প্রায় ১ হাজার ১০০টি ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। উদ্ধারকৃত অস্ত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে কিশোর গ্যাং ও ছিনতাইকারীদের ব্যবহৃত কুখ্যাত ‘সামুরাই’ চাপাতি ও অন্যান্য ধারালো অস্ত্র।

শনিবার (৯ আগস্ট) রাতে সেনাবাহিনীর ৪৬ স্বতন্ত্র বিগ্রেডের ডেয়ারিং টাইগার্সের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজিম সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ আর্মি ক্যাম্পে এক সংবাদ সম্মেলন এই তথ্য জানান।

তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা শহরে কিশোর গ্যাং ও ছিনতাইকারীদের তৎপরতা বেড়ে গেছে। গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে বারবার এ ধরনের ধারালো অস্ত্র উদ্ধার হওয়ায় গোয়েন্দা কার্যক্রম জোরদার করা হয়।

চলতি মাসে গণমাধ্যম ও গ্রেফতারকৃত কয়েকজন সন্ত্রাসীর তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, রাজধানীর কোনো কোনো এলাকা থেকে এসব অস্ত্র ভাড়া ও বিক্রি হচ্ছে। পরে সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সদস্যরা নিউ মার্কেট এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে বিভিন্ন দোকানে গৃহস্থালি কাজে অপ্রয়োজনীয় এসব ধারালো অস্ত্র মজুত দেখতে পান।

সেনাবাহিনী জানায়, উদ্ধারকৃত অস্ত্রগুলোর মাধ্যমে সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক হত্যা, আহত, চাঁদাবাজি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। অভিযান চলমান রয়েছে, এবং উদ্ধারকৃত অস্ত্রগুলো গোয়েন্দা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হবে। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দুষ্কৃতিকারীদের যোগসাজশ আছে কিনা, তা যাচাইয়ে তদন্ত চলছে।

ছবি: সংগৃহীত
ব্যবসায়ী সমাজের উদ্দেশে সেনাবাহিনী বলেছে, কেউ যেন এসব অস্ত্র বিক্রি না করেন। অনেকেই স্যুভেনির হিসেবে কিনলেও বাস্তবে এগুলো অপরাধে ব্যবহৃত হচ্ছে। সাধারণ জনগণকেও সতর্ক থাকতে অনুরোধ জানানো হয়েছে—যদি কোথাও অবৈধ ধারালো অস্ত্রের ব্যবসা চোখে পড়ে, তাহলে নিকটস্থ ক্যাম্পে খবর দিতে বলা হয়েছে।

