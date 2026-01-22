টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলায় বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে কয়েকজন আহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দীঘিরপাড় ইউনিয়নের দীঘিরপাড় বাজার ও কামারখাড়া বাজার এলাকায় এই সংঘর্ষ হয়।
স্থানীয়রা জানায়, বেলা ১১টা ৪০ মিনিটে দীঘিরপাড় বাজার থেকে ধানের শীষ প্রতীকের প্রচারণার মিছিল নিয়ে কামারখাড়া বাজারে গেলে প্রথম দফার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বেলা ১টা ১০ মিনিটে দীঘিরপাড় বাজারে দ্বিতীয় দফায় উভয় পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও হাতাহাতি হয়। সংঘর্ষের কারণে বাজারে আতঙ্ক সৃষ্টি হয় এবং দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়।
সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হলেও তাৎক্ষণিকভাবে তাদের সংখ্যা ও পরিচয় জানা যায়নি। খবর পেয়ে দীঘিরপাড় ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
টঙ্গিবাড়ী থানার পুলিশ জানিয়েছে, পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সংঘর্ষের কারণ অনুসন্ধান করা হচ্ছে এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
