ময়মনসিংহে শান্তি ঐক্য বজায় রাখতে শপথ নিলেন এমপি প্রার্থীরা

ময়মনসিংহ-৪ সদর আসনে শান্তি ঐক্য বজায় রাখতে শপথ নিয়েছেন বিভিন্ন দলের সংসদ সদস্য (এমপি) প্রার্থীরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে মাল্টিপার্টি অ্যাডভোকেসি ফোরাম আয়োজিত নগরের টাউন হল জিমনেসিয়ামের সামনে তাঁদের শপথ করান সংগঠনটির জেলা শাখার সভাপতি এ কে এম মাহাবুবুল আলম।
শপথ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আবু ওয়াহাব আকন্দ, ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী মাওলানা কামরুল আহসান এমরুল, গণসংহতি আন্দোলনের প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান রাজীব, এনপিপির হামিদুল ইসলাম প্রমুখ।
‘সহিংসতা নয়, শান্তিই জনগণের দাবি’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ময়মনসিংহ জেলার ১১টি আসনের মূল শহরগুলোতে একটি করে সম্প্রীতির ক্যাম্পেইন পরিচালনা করবে মাল্টিপার্টি অ্যাডভোকেসি ফোরাম।
শপথ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আবু ওয়াহাব আকন্দ বলেন, ‘বিএনপি জনগণের দল। শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা চাই শান্তির লক্ষ্যে সাধারণ মানুষ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে পছন্দের প্রার্থী নির্বাচিত করুক।’
১০ দলীয় জোটের প্রার্থী মাওলানা কামরুল আহসান এমরুল বলেন, ‘শান্তির বার্তা নিয়ে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যাচ্ছি। ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। কোনো রকম প্রভাব-প্রতিপত্তি ছাড়া নির্বাচন হলে মানুষ জামায়াতকেই বেছে নেবে।’
বৃহস্পতিবার সকালে রিফুজি মার্কেট এলাকায় লক্ষ্মীপুর-৩ (সদর) আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ড. রেজাউল করিমের ফেস্টুন লাগাতে গেলে স্থানীয় বিএনপির এক কর্মী বাধা দেন। এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়।৩০ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলায় বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে কয়েকজন আহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দীঘিরপাড় ইউনিয়নের দীঘিরপাড় বাজার ও কামারখাড়া বাজার এলাকায় এই সংঘর্ষ হয়।৩১ মিনিট আগে
স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতিবাদের পর নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাসুদুর রহমানের বদলি বাতিল করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। গতকাল বুধবার বিকেলে মাসুদুর রহমানের বদলি আদেশটি বাতিল করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
সকাল থেকেই আইনপুর মাঠ ও আশপাশের এলাকায় বিএনপির নেতা-কর্মীদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। অনেককে দলীয় পতাকা ও প্ল্যাকার্ড হাতে জনসভাস্থলে আসতে দেখা গেছে। সিলেটের আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে প্রথম জনসভা শেষে মৌলভীবাজারে দ্বিতীয় জনসভায় অংশ নেবেন বিএনপির এই শীর্ষ নেতা।১ ঘণ্টা আগে