Ajker Patrika

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ককটেল বিস্ফোরণ ‎

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

‎রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে রমনা কালী মন্দিরের পাশে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার সকাল ১০টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।

‎‎ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ খালিদ মনসুর আজকের পত্রিকাকে বলেন, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে রমনা কালী মন্দিরের পাশে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। সেখানে রেলওয়ের ডাম্পিংয়ের দেয়াল ঘেঁষা স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ করা হয়। তবে কেউ হতাহত হয়নি।

বিষয়:

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানককটেলঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগঢাকাবিস্ফোরণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...