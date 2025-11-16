Ajker Patrika

সাভারে থেমে থাকা বাসে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকার সাভারে গতকাল শনিবার রাতে থেমে থাকা একটি বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুনে বাসের পেছনের অংশ পুড়ে গেছে। তবে চালক বাস থেকে লাফিয়ে প্রাণে বেঁচে গেছেন।

বাসের চালক সেলিম মিয়া বলেন, ‘বাসটিতে মেট্রো নামের একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের আনা-নেওয়া করা হয়। শনিবার রাতে শ্রমিকদের নামিয়ে দিয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভারের গেন্ডা ইউটার্নের পাশে গাড়িটি পার্কিং করে ঘুমিয়ে পড়ি। রাত সাড়ে ১০টার দিকে বাসের পেছনে হঠাৎ দেখি আগুন। তখন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। আগুনের তাপে জেগে উঠি এবং বাস থেকে লাফিয়ে নেমে যাই।’

বিষয়টি নিশ্চিত করে সাভার হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালেহ আহমেদ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। বাসের পেছনের অংশে আগুন লাগে। তবে কীভাবে আগুন লেগেছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

বিষয়:

আগুনসাভারঢাকাঅগ্নিকাণ্ড
