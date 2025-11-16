সাভারে থেমে থাকা বাসে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
ঢাকার সাভারে গতকাল শনিবার রাতে থেমে থাকা একটি বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুনে বাসের পেছনের অংশ পুড়ে গেছে। তবে চালক বাস থেকে লাফিয়ে প্রাণে বেঁচে গেছেন।
বাসের চালক সেলিম মিয়া বলেন, ‘বাসটিতে মেট্রো নামের একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের আনা-নেওয়া করা হয়। শনিবার রাতে শ্রমিকদের নামিয়ে দিয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভারের গেন্ডা ইউটার্নের পাশে গাড়িটি পার্কিং করে ঘুমিয়ে পড়ি। রাত সাড়ে ১০টার দিকে বাসের পেছনে হঠাৎ দেখি আগুন। তখন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। আগুনের তাপে জেগে উঠি এবং বাস থেকে লাফিয়ে নেমে যাই।’
বিষয়টি নিশ্চিত করে সাভার হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালেহ আহমেদ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। বাসের পেছনের অংশে আগুন লাগে। তবে কীভাবে আগুন লেগেছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
ঢাকার সাভারে গতকাল শনিবার রাতে থেমে থাকা একটি বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুনে বাসের পেছনের অংশ পুড়ে গেছে। তবে চালক বাস থেকে লাফিয়ে প্রাণে বেঁচে গেছেন।
বাসের চালক সেলিম মিয়া বলেন, ‘বাসটিতে মেট্রো নামের একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের আনা-নেওয়া করা হয়। শনিবার রাতে শ্রমিকদের নামিয়ে দিয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভারের গেন্ডা ইউটার্নের পাশে গাড়িটি পার্কিং করে ঘুমিয়ে পড়ি। রাত সাড়ে ১০টার দিকে বাসের পেছনে হঠাৎ দেখি আগুন। তখন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। আগুনের তাপে জেগে উঠি এবং বাস থেকে লাফিয়ে নেমে যাই।’
বিষয়টি নিশ্চিত করে সাভার হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালেহ আহমেদ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। বাসের পেছনের অংশে আগুন লাগে। তবে কীভাবে আগুন লেগেছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
ঢাকার সাভারে গতকাল শনিবার রাতে থেমে থাকা একটি বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুনে বাসের পেছনের অংশ পুড়ে গেছে। তবে চালক বাস থেকে লাফিয়ে প্রাণে বেঁচে গেছেন।
বাসের চালক সেলিম মিয়া বলেন, ‘বাসটিতে মেট্রো নামের একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের আনা-নেওয়া করা হয়। শনিবার রাতে শ্রমিকদের নামিয়ে দিয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভারের গেন্ডা ইউটার্নের পাশে গাড়িটি পার্কিং করে ঘুমিয়ে পড়ি। রাত সাড়ে ১০টার দিকে বাসের পেছনে হঠাৎ দেখি আগুন। তখন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। আগুনের তাপে জেগে উঠি এবং বাস থেকে লাফিয়ে নেমে যাই।’
বিষয়টি নিশ্চিত করে সাভার হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালেহ আহমেদ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। বাসের পেছনের অংশে আগুন লাগে। তবে কীভাবে আগুন লেগেছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
ঢাকার সাভারে গতকাল শনিবার রাতে থেমে থাকা একটি বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুনে বাসের পেছনের অংশ পুড়ে গেছে। তবে চালক বাস থেকে লাফিয়ে প্রাণে বেঁচে গেছেন।
বাসের চালক সেলিম মিয়া বলেন, ‘বাসটিতে মেট্রো নামের একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের আনা-নেওয়া করা হয়। শনিবার রাতে শ্রমিকদের নামিয়ে দিয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভারের গেন্ডা ইউটার্নের পাশে গাড়িটি পার্কিং করে ঘুমিয়ে পড়ি। রাত সাড়ে ১০টার দিকে বাসের পেছনে হঠাৎ দেখি আগুন। তখন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। আগুনের তাপে জেগে উঠি এবং বাস থেকে লাফিয়ে নেমে যাই।’
বিষয়টি নিশ্চিত করে সাভার হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালেহ আহমেদ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। বাসের পেছনের অংশে আগুন লাগে। তবে কীভাবে আগুন লেগেছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার দোগাছি ও খানবাড়ি এলাকায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই পথচারী নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে আলাদা স্থানে দুর্ঘটনা দুটি ঘটে। নিহত দুই ব্যক্তির পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।২৪ মিনিট আগে
শনিবার সন্ধ্যা ৬টার পর থেকে শিশু হাফসাকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না তার স্বজনেরা। তার সন্ধান চেয়ে এলাকায় মাইকিং করা হয়। খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে নানার বাড়ির পাশে বাগানে তার মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে।২৬ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের দিনক্ষণ ঠিক না হলেও সাতক্ষীরার চারটি আসনে জমজমাট প্রচার চলছে। বড় দুই দল ইতিমধ্যে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। প্রার্থিতা নিয়ে জামায়াতের কোন্দল না থাকায় তুলনামূলক ভালো অবস্থানে রয়েছে দলটি। তবে ভিন্ন চিত্র বিএনপিতে; গত ৩ নভেম্বর সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণার পর দুটি আসনে অসন্তোষ...৫ ঘণ্টা আগে
ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী উপজেলায় ভালনারেবল উইমেন বেনিফিটের (ভিডব্লিউবি) উপকারভোগী ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দ করা ৯ হাজার ৮৩২ বস্তা চাল গুদামে পড়ে রয়েছে চার মাস ধরে। নির্দেশনা থাকলেও চাল বিতরণ করছেন না উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা আবু বেলাল ছিদ্দিক।৫ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার দোগাছি ও খানবাড়ি এলাকায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই পথচারী নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে আলাদা স্থানে দুর্ঘটনা দুটি ঘটে। নিহত দুই ব্যক্তির পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।
স্থানীয় সূত্র জানায়, রাত ৮টার দিকে দোগাছি এলাকায় মাওয়ামুখী একটি দ্রুতগতির অ্যাম্বুলেন্স হঠাৎ এক পথচারীকে সজোরে ধাক্কা দিলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। এর আগে রাত সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার খানবাড়ি এলাকায় একটি মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আরও এক পথচারী নিহত হন।
খবর পেয়ে শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেন। শ্রীনগর ফায়ার স্টেশন কর্মকর্তা দেওয়ান আজাদ হোসেন বলেন, ‘খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখি পথচারী দুজন মারা গেছেন। মরদেহ উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রাখা হয়েছে।’
হাসাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ টি এম মাহমুদুল হক বলেন, শনিবার রাতে দুটি পৃথক দুর্ঘটনায় দুই পথচারী নিহত হয়েছেন। তাঁদের নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি। পরিচয় শনাক্তের কাজ চলছে। এই ঘটনায় অ্যাম্বুলেন্স ও মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে। তদন্ত শেষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
দুর্ঘটনার কারণে এক্সপ্রেসওয়ের মাওয়ামুখী লেনে কিছু সময় যান চলাচল ধীর হয়ে পড়ে। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।
ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার দোগাছি ও খানবাড়ি এলাকায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই পথচারী নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে আলাদা স্থানে দুর্ঘটনা দুটি ঘটে। নিহত দুই ব্যক্তির পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।
স্থানীয় সূত্র জানায়, রাত ৮টার দিকে দোগাছি এলাকায় মাওয়ামুখী একটি দ্রুতগতির অ্যাম্বুলেন্স হঠাৎ এক পথচারীকে সজোরে ধাক্কা দিলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। এর আগে রাত সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার খানবাড়ি এলাকায় একটি মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আরও এক পথচারী নিহত হন।
খবর পেয়ে শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেন। শ্রীনগর ফায়ার স্টেশন কর্মকর্তা দেওয়ান আজাদ হোসেন বলেন, ‘খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখি পথচারী দুজন মারা গেছেন। মরদেহ উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রাখা হয়েছে।’
হাসাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ টি এম মাহমুদুল হক বলেন, শনিবার রাতে দুটি পৃথক দুর্ঘটনায় দুই পথচারী নিহত হয়েছেন। তাঁদের নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি। পরিচয় শনাক্তের কাজ চলছে। এই ঘটনায় অ্যাম্বুলেন্স ও মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে। তদন্ত শেষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
দুর্ঘটনার কারণে এক্সপ্রেসওয়ের মাওয়ামুখী লেনে কিছু সময় যান চলাচল ধীর হয়ে পড়ে। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।
বাসের চালক সেলিম মিয়া বলেন, ‘বাসটিতে মেট্রো নামের একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের আনা-নেওয়া করা হয়। শনিবার রাতে শ্রমিকদের নামিয়ে দিয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভারের গেন্ডা ইউটার্নের পাশে গাড়িটি পার্কিং করে ঘুমিয়ে পড়ি। রাত সাড়ে ১০টার দিকে বাসের পেছনে হঠাৎ দেখি আগুন। তখন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম।২০ মিনিট আগে
শনিবার সন্ধ্যা ৬টার পর থেকে শিশু হাফসাকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না তার স্বজনেরা। তার সন্ধান চেয়ে এলাকায় মাইকিং করা হয়। খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে নানার বাড়ির পাশে বাগানে তার মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে।২৬ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের দিনক্ষণ ঠিক না হলেও সাতক্ষীরার চারটি আসনে জমজমাট প্রচার চলছে। বড় দুই দল ইতিমধ্যে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। প্রার্থিতা নিয়ে জামায়াতের কোন্দল না থাকায় তুলনামূলক ভালো অবস্থানে রয়েছে দলটি। তবে ভিন্ন চিত্র বিএনপিতে; গত ৩ নভেম্বর সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণার পর দুটি আসনে অসন্তোষ...৫ ঘণ্টা আগে
ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী উপজেলায় ভালনারেবল উইমেন বেনিফিটের (ভিডব্লিউবি) উপকারভোগী ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দ করা ৯ হাজার ৮৩২ বস্তা চাল গুদামে পড়ে রয়েছে চার মাস ধরে। নির্দেশনা থাকলেও চাল বিতরণ করছেন না উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা আবু বেলাল ছিদ্দিক।৫ ঘণ্টা আগে
পাবনা প্রতিনিধি
পাবনা পৌর সদরের শালগাড়িয়া সরদারপাড়া এলাকায় ৯ বছরের শিশু শিক্ষার্থী হাফসার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে নানাবাড়ির পাশের একটি বাগান থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহত হাফসা সদর উপজেলার মালঞ্চি ইউনিয়নের কামারগাঁও গ্রামের হাফিজুর রহমানের মেয়ে এবং তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। কয়েক দিন আগে সে তার মায়ের সঙ্গে পাবনা পৌর সদরের শালগাড়িয়া সরদারপাড়ায় নানাবাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল।
পাবনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুস সালাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, শনিবার সন্ধ্যা ৬টার পর থেকে শিশু হাফসাকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না তার স্বজনেরা। তার সন্ধান চেয়ে এলাকায় মাইকিং করা হয়। খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে নানার বাড়ির পাশে বাগানে তার মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে।
নানার বাড়ির পাশের বাগানটি দীর্ঘদিন ধরে বখাটে, মাদকসেবী ও জুয়াড়িদের আড্ডাস্থল ছিল বলে জানায় স্থানীয় লোকজন।
ওসি আব্দুস সালাম বলেন, পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, কানের দুল ছিনিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে দুর্বৃত্তরা শিশুটিকে শ্বাসরোধে হত্যা করে বাগানে ফেলে রেখে যায়। এই ঘটনায় সন্দেহভাজন দুই যুবককে আটক করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।
পাবনা পৌর সদরের শালগাড়িয়া সরদারপাড়া এলাকায় ৯ বছরের শিশু শিক্ষার্থী হাফসার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে নানাবাড়ির পাশের একটি বাগান থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহত হাফসা সদর উপজেলার মালঞ্চি ইউনিয়নের কামারগাঁও গ্রামের হাফিজুর রহমানের মেয়ে এবং তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। কয়েক দিন আগে সে তার মায়ের সঙ্গে পাবনা পৌর সদরের শালগাড়িয়া সরদারপাড়ায় নানাবাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল।
পাবনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুস সালাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, শনিবার সন্ধ্যা ৬টার পর থেকে শিশু হাফসাকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না তার স্বজনেরা। তার সন্ধান চেয়ে এলাকায় মাইকিং করা হয়। খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে নানার বাড়ির পাশে বাগানে তার মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে।
নানার বাড়ির পাশের বাগানটি দীর্ঘদিন ধরে বখাটে, মাদকসেবী ও জুয়াড়িদের আড্ডাস্থল ছিল বলে জানায় স্থানীয় লোকজন।
ওসি আব্দুস সালাম বলেন, পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, কানের দুল ছিনিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে দুর্বৃত্তরা শিশুটিকে শ্বাসরোধে হত্যা করে বাগানে ফেলে রেখে যায়। এই ঘটনায় সন্দেহভাজন দুই যুবককে আটক করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।
বাসের চালক সেলিম মিয়া বলেন, ‘বাসটিতে মেট্রো নামের একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের আনা-নেওয়া করা হয়। শনিবার রাতে শ্রমিকদের নামিয়ে দিয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভারের গেন্ডা ইউটার্নের পাশে গাড়িটি পার্কিং করে ঘুমিয়ে পড়ি। রাত সাড়ে ১০টার দিকে বাসের পেছনে হঠাৎ দেখি আগুন। তখন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম।২০ মিনিট আগে
ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার দোগাছি ও খানবাড়ি এলাকায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই পথচারী নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে আলাদা স্থানে দুর্ঘটনা দুটি ঘটে। নিহত দুই ব্যক্তির পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।২৪ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের দিনক্ষণ ঠিক না হলেও সাতক্ষীরার চারটি আসনে জমজমাট প্রচার চলছে। বড় দুই দল ইতিমধ্যে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। প্রার্থিতা নিয়ে জামায়াতের কোন্দল না থাকায় তুলনামূলক ভালো অবস্থানে রয়েছে দলটি। তবে ভিন্ন চিত্র বিএনপিতে; গত ৩ নভেম্বর সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণার পর দুটি আসনে অসন্তোষ...৫ ঘণ্টা আগে
ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী উপজেলায় ভালনারেবল উইমেন বেনিফিটের (ভিডব্লিউবি) উপকারভোগী ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দ করা ৯ হাজার ৮৩২ বস্তা চাল গুদামে পড়ে রয়েছে চার মাস ধরে। নির্দেশনা থাকলেও চাল বিতরণ করছেন না উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা আবু বেলাল ছিদ্দিক।৫ ঘণ্টা আগে
আবুল কাসেম, সাতক্ষীরা
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের দিনক্ষণ ঠিক না হলেও সাতক্ষীরার চারটি আসনে জমজমাট প্রচার চলছে। বড় দুই দল ইতিমধ্যে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। প্রার্থিতা নিয়ে জামায়াতের কোন্দল না থাকায় তুলনামূলক ভালো অবস্থানে রয়েছে দলটি। তবে ভিন্ন চিত্র বিএনপিতে; গত ৩ নভেম্বর সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণার পর দুটি আসনে অসন্তোষ দেখা দেয়। পরদিন থেকে প্রার্থী বদলের দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হচ্ছে।
নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়, ১৯৯১ সালের পঞ্চম সংসদ নির্বাচনে সাতক্ষীরায় আসন ছিল পাঁচটি। এর মধ্যে চারটি আসনেই জামায়াত জয়লাভ করে। অপরটি পায় আওয়ামী লীগ। ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এ চিত্র পাল্টে যায়। শুধু সাতক্ষীরা সদর আসনে জামায়াত ছাড়া আর বাকি আসনে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি নির্বাচিত হয়। ২০০১ সালে জামায়াত আবারও তিনটি আসনে জয়লাভ করে। জেলার মধ্যে সেবারই প্রথম বিএনপির টিকিটে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন হাবিবুল ইসলাম হাবিব। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একটি আসন কমিয়ে সাতক্ষীরায় সংসদীয় আসন হয় চারটি। এ নির্বাচনে জামায়াত ও বিএনপি একটি আসনও পায়নি। আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি (এরশাদ) দুটি করে আসনে জয়লাভ করে।
সাতক্ষীরা সীমান্তঘেঁষা জেলা হওয়ার সুবাদে এখানকার মুসলিম ভোটারদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ ভারত থেকে আসা। সে কারণে সাতক্ষীরায় জামায়াতের একটি ভালো প্রভাব রয়েছে। বরাবরের মতো জামায়াত এবারও চারটি আসনে জিততে চায়। অভ্যন্তরীণ কোন্দল না থাকায় মাস দুয়েক আগে থেকে চারটি আসনে জামায়াতের পক্ষ থেকে প্রার্থী ঘোষণা দেওয়া হয়। সাতক্ষীরা-১ (তালা-কলারোয়া) আসন থেকে জামায়াতের মনোনয়ন পেয়েছেন অধ্যক্ষ ইজ্জতুল্লাহ, সাতক্ষীরা-২ (সাতক্ষীরা সদর-দেবহাটা) আসনে মুহাদ্দিস আব্দুল খালেক, সাতক্ষীরা-৩ (কালীগঞ্জ ও আশাশুনি) থেকে মুহাদ্দিস রবিউল বাশার ও সাতক্ষীরা-৪ (শ্যামনগর) আসনে গাজী নজরুল ইসলাম। অপর দিকে সাতক্ষীরা-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন কেন্দ্রীয় নেতা হাবিবুল ইসলাম হাবিব, সাতক্ষীরা-২ আসনে আব্দুর রউফ, সাতক্ষীরা-৩ আসনে কাজী আলাউদ্দীন ও সাতক্ষীরা-৪ আসনে ড. মনিরুজ্জামান মনির।
সাতক্ষীরা-১ আসনে ২০০১ সালে চারদলীয় জোটের পক্ষ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন ছাত্রদল ও ডাকসুর সাবেক নেতা হাবিবুল ইসলাম হাবিব। এরপর থেকে বিএনপির জনসমর্থন বাড়তে থাকে। এ আসনে জামায়াতেরও শক্ত অবস্থান রয়েছে। এবার হাবিব ও জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ইজ্জতুল্লাহর মধ্যে লড়াইটা বেশ জমজমাট হবে বলে মনে করছেন ভোটাররা।
বিএনপির প্রকাশনা সম্পাদক হাবিব বলেন, ‘তালা-কলারোয়ার এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে আমার প্রচেষ্টায় উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। আমি নির্বাচিত হলে পাটকেলঘাটাকে উপজেলায় উন্নীত করার পদক্ষেপ নেব। জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ব্যবস্থা নেব।’
সাতক্ষীরা-২ আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে বিএনপির বহিষ্কৃত নেতা আব্দুর রউফকে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। রউফকে মনোনয়ন দেওয়ায় ফুঁসে উঠেছে মনোনয়নবঞ্চিতসহ সাধারণ জনগণ। মনোনয়ন ঘোষণার দিন রাতে সাতক্ষীরা-খুলনা মহাসড়কের বিনেরপোতায় টায়ার জ্বালিয়ে ব্লকেড তৈরি করে বিক্ষোভ করেন মনোনয়নবঞ্চিত জেলা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব আব্দুল আলিমের সমর্থকেরা। তাঁকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে সদর উপজেলার ১২ ইউনিয়নের ৩৩ জন দায়িত্বশীল নেতা বিএনপি মহাসচিবের কাছে আবেদন করেছেন।
এ আসনে বিএনপির আরেক মনোনয়নপ্রত্যাশী তাজকিন আহমেদ চিশতি। বর্তমানে জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক চিশতি সাতক্ষীরা পৌরসভার দুবারের নির্বাচিত মেয়র। তারপক্ষে পৌরসভার ওয়ার্ড পর্যায়ের বিএনপি নেতারাও মহাসচিব বরাবর আবেদন করেছেন।
বিএনপির দ্বন্দ্বের কারণে এ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মুহাদ্দিস আব্দুল খালেককে এগিয়ে রাখছেন ভোটাররা।
সাতক্ষীরা-৩ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন কেন্দ্রীয় সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য কাজী আলাউদ্দীন। তবে এ আসনে কাজী আলাউদ্দীনের মনোনয়ন পাওয়ার পর থেকে গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত টানা ১১ দিন বিক্ষোভ সমাবেশ করে কালীগঞ্জ ও আশাশুনি উত্তাল রেখেছেন কেন্দ্রীয় বিএনপির সদস্য, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক জিএস ও মনোনয়নপ্রত্যাশী ডা. শহিদুল আলমের সমর্থকেরা।
শহিদুলের সমর্থক জেলা বিএনপির সদস্য শেখ নূরুজ্জামান বলেন, ‘গরিবের ডাক্তার বলে খ্যাত ডা. শহিদুল আলমকে মনোনয়ন না দেওয়া পর্যন্ত আমরা ঘরে ফিরে যাব না। যে মানুষটি তাঁর সবকিছু ব্যয় করেছেন জনকল্যাণে, তাঁকে মনোনয়ন দিতে হবে।’
এ আসনে কাজী আলাউদ্দীনও গণসংযোগ শুরু করেছেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে আশাশুনির বালির মাঠে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় অংশগ্রহণ করেন তিনি।
মনোনয়নের বিষয়ে কাজী আলাউদ্দীন বলেন, ‘আমি সকল সময়ে জনগণের পাশে ছিলাম। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের সময়ে হামলা-মামলায় জর্জরিত ছিলাম। তবুও জনগণ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করা যায়নি।’ বিভেদ ভুলে দল যাকে মনোনীত করবে, তাঁর পক্ষে সবাইকে কাজ করার অনুরোধ আলাউদ্দীনের।
সাতক্ষীরা-৪ (শ্যামনগর) আসনটি একটি উপজেলা নিয়ে গঠিত। বিগত নির্বাচনগুলোতে এ আসনে বিএনপি তাদের শক্তিমত্তা দেখাতে পারেনি। তবে এবার বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন নতুন মুখ লন্ডনপ্রবাসী ড. মনিরুজ্জামান মনির। তিনি জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অপর দিকে জামায়াতের গাজী নজরুল ইসলাম সাবেক দুবারের সংসদ সদস্য হওয়ায় এ আসনে তাঁর নিজস্ব একটি ভোটব্যাংক রয়েছে।
মনিরুজ্জামান বলেন, ‘সংসদ নির্বাচনে আমি হয়তো নতুন মুখ। তবে পাঁচ বছর ধরে আমি শ্যামনগরের আপামর জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি।’
সার্বিক বিষয়ে জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি আব্দুল আজিজ বলেন, ‘২০০১ সালে সাতক্ষীরা থেকে চারটি আসন পেয়েছিল জামায়াত। আমরা এবারও সবকটি আসনে বিজয়ী হওয়ার আশা করছি।’
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের দিনক্ষণ ঠিক না হলেও সাতক্ষীরার চারটি আসনে জমজমাট প্রচার চলছে। বড় দুই দল ইতিমধ্যে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। প্রার্থিতা নিয়ে জামায়াতের কোন্দল না থাকায় তুলনামূলক ভালো অবস্থানে রয়েছে দলটি। তবে ভিন্ন চিত্র বিএনপিতে; গত ৩ নভেম্বর সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণার পর দুটি আসনে অসন্তোষ দেখা দেয়। পরদিন থেকে প্রার্থী বদলের দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হচ্ছে।
নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়, ১৯৯১ সালের পঞ্চম সংসদ নির্বাচনে সাতক্ষীরায় আসন ছিল পাঁচটি। এর মধ্যে চারটি আসনেই জামায়াত জয়লাভ করে। অপরটি পায় আওয়ামী লীগ। ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এ চিত্র পাল্টে যায়। শুধু সাতক্ষীরা সদর আসনে জামায়াত ছাড়া আর বাকি আসনে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি নির্বাচিত হয়। ২০০১ সালে জামায়াত আবারও তিনটি আসনে জয়লাভ করে। জেলার মধ্যে সেবারই প্রথম বিএনপির টিকিটে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন হাবিবুল ইসলাম হাবিব। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একটি আসন কমিয়ে সাতক্ষীরায় সংসদীয় আসন হয় চারটি। এ নির্বাচনে জামায়াত ও বিএনপি একটি আসনও পায়নি। আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি (এরশাদ) দুটি করে আসনে জয়লাভ করে।
সাতক্ষীরা সীমান্তঘেঁষা জেলা হওয়ার সুবাদে এখানকার মুসলিম ভোটারদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ ভারত থেকে আসা। সে কারণে সাতক্ষীরায় জামায়াতের একটি ভালো প্রভাব রয়েছে। বরাবরের মতো জামায়াত এবারও চারটি আসনে জিততে চায়। অভ্যন্তরীণ কোন্দল না থাকায় মাস দুয়েক আগে থেকে চারটি আসনে জামায়াতের পক্ষ থেকে প্রার্থী ঘোষণা দেওয়া হয়। সাতক্ষীরা-১ (তালা-কলারোয়া) আসন থেকে জামায়াতের মনোনয়ন পেয়েছেন অধ্যক্ষ ইজ্জতুল্লাহ, সাতক্ষীরা-২ (সাতক্ষীরা সদর-দেবহাটা) আসনে মুহাদ্দিস আব্দুল খালেক, সাতক্ষীরা-৩ (কালীগঞ্জ ও আশাশুনি) থেকে মুহাদ্দিস রবিউল বাশার ও সাতক্ষীরা-৪ (শ্যামনগর) আসনে গাজী নজরুল ইসলাম। অপর দিকে সাতক্ষীরা-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন কেন্দ্রীয় নেতা হাবিবুল ইসলাম হাবিব, সাতক্ষীরা-২ আসনে আব্দুর রউফ, সাতক্ষীরা-৩ আসনে কাজী আলাউদ্দীন ও সাতক্ষীরা-৪ আসনে ড. মনিরুজ্জামান মনির।
সাতক্ষীরা-১ আসনে ২০০১ সালে চারদলীয় জোটের পক্ষ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন ছাত্রদল ও ডাকসুর সাবেক নেতা হাবিবুল ইসলাম হাবিব। এরপর থেকে বিএনপির জনসমর্থন বাড়তে থাকে। এ আসনে জামায়াতেরও শক্ত অবস্থান রয়েছে। এবার হাবিব ও জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ইজ্জতুল্লাহর মধ্যে লড়াইটা বেশ জমজমাট হবে বলে মনে করছেন ভোটাররা।
বিএনপির প্রকাশনা সম্পাদক হাবিব বলেন, ‘তালা-কলারোয়ার এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে আমার প্রচেষ্টায় উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। আমি নির্বাচিত হলে পাটকেলঘাটাকে উপজেলায় উন্নীত করার পদক্ষেপ নেব। জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ব্যবস্থা নেব।’
সাতক্ষীরা-২ আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে বিএনপির বহিষ্কৃত নেতা আব্দুর রউফকে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। রউফকে মনোনয়ন দেওয়ায় ফুঁসে উঠেছে মনোনয়নবঞ্চিতসহ সাধারণ জনগণ। মনোনয়ন ঘোষণার দিন রাতে সাতক্ষীরা-খুলনা মহাসড়কের বিনেরপোতায় টায়ার জ্বালিয়ে ব্লকেড তৈরি করে বিক্ষোভ করেন মনোনয়নবঞ্চিত জেলা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব আব্দুল আলিমের সমর্থকেরা। তাঁকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে সদর উপজেলার ১২ ইউনিয়নের ৩৩ জন দায়িত্বশীল নেতা বিএনপি মহাসচিবের কাছে আবেদন করেছেন।
এ আসনে বিএনপির আরেক মনোনয়নপ্রত্যাশী তাজকিন আহমেদ চিশতি। বর্তমানে জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক চিশতি সাতক্ষীরা পৌরসভার দুবারের নির্বাচিত মেয়র। তারপক্ষে পৌরসভার ওয়ার্ড পর্যায়ের বিএনপি নেতারাও মহাসচিব বরাবর আবেদন করেছেন।
বিএনপির দ্বন্দ্বের কারণে এ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মুহাদ্দিস আব্দুল খালেককে এগিয়ে রাখছেন ভোটাররা।
সাতক্ষীরা-৩ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন কেন্দ্রীয় সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য কাজী আলাউদ্দীন। তবে এ আসনে কাজী আলাউদ্দীনের মনোনয়ন পাওয়ার পর থেকে গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত টানা ১১ দিন বিক্ষোভ সমাবেশ করে কালীগঞ্জ ও আশাশুনি উত্তাল রেখেছেন কেন্দ্রীয় বিএনপির সদস্য, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক জিএস ও মনোনয়নপ্রত্যাশী ডা. শহিদুল আলমের সমর্থকেরা।
শহিদুলের সমর্থক জেলা বিএনপির সদস্য শেখ নূরুজ্জামান বলেন, ‘গরিবের ডাক্তার বলে খ্যাত ডা. শহিদুল আলমকে মনোনয়ন না দেওয়া পর্যন্ত আমরা ঘরে ফিরে যাব না। যে মানুষটি তাঁর সবকিছু ব্যয় করেছেন জনকল্যাণে, তাঁকে মনোনয়ন দিতে হবে।’
এ আসনে কাজী আলাউদ্দীনও গণসংযোগ শুরু করেছেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে আশাশুনির বালির মাঠে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় অংশগ্রহণ করেন তিনি।
মনোনয়নের বিষয়ে কাজী আলাউদ্দীন বলেন, ‘আমি সকল সময়ে জনগণের পাশে ছিলাম। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের সময়ে হামলা-মামলায় জর্জরিত ছিলাম। তবুও জনগণ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করা যায়নি।’ বিভেদ ভুলে দল যাকে মনোনীত করবে, তাঁর পক্ষে সবাইকে কাজ করার অনুরোধ আলাউদ্দীনের।
সাতক্ষীরা-৪ (শ্যামনগর) আসনটি একটি উপজেলা নিয়ে গঠিত। বিগত নির্বাচনগুলোতে এ আসনে বিএনপি তাদের শক্তিমত্তা দেখাতে পারেনি। তবে এবার বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন নতুন মুখ লন্ডনপ্রবাসী ড. মনিরুজ্জামান মনির। তিনি জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অপর দিকে জামায়াতের গাজী নজরুল ইসলাম সাবেক দুবারের সংসদ সদস্য হওয়ায় এ আসনে তাঁর নিজস্ব একটি ভোটব্যাংক রয়েছে।
মনিরুজ্জামান বলেন, ‘সংসদ নির্বাচনে আমি হয়তো নতুন মুখ। তবে পাঁচ বছর ধরে আমি শ্যামনগরের আপামর জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি।’
সার্বিক বিষয়ে জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি আব্দুল আজিজ বলেন, ‘২০০১ সালে সাতক্ষীরা থেকে চারটি আসন পেয়েছিল জামায়াত। আমরা এবারও সবকটি আসনে বিজয়ী হওয়ার আশা করছি।’
বাসের চালক সেলিম মিয়া বলেন, ‘বাসটিতে মেট্রো নামের একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের আনা-নেওয়া করা হয়। শনিবার রাতে শ্রমিকদের নামিয়ে দিয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভারের গেন্ডা ইউটার্নের পাশে গাড়িটি পার্কিং করে ঘুমিয়ে পড়ি। রাত সাড়ে ১০টার দিকে বাসের পেছনে হঠাৎ দেখি আগুন। তখন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম।২০ মিনিট আগে
ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার দোগাছি ও খানবাড়ি এলাকায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই পথচারী নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে আলাদা স্থানে দুর্ঘটনা দুটি ঘটে। নিহত দুই ব্যক্তির পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।২৪ মিনিট আগে
শনিবার সন্ধ্যা ৬টার পর থেকে শিশু হাফসাকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না তার স্বজনেরা। তার সন্ধান চেয়ে এলাকায় মাইকিং করা হয়। খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে নানার বাড়ির পাশে বাগানে তার মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে।২৬ মিনিট আগে
ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী উপজেলায় ভালনারেবল উইমেন বেনিফিটের (ভিডব্লিউবি) উপকারভোগী ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দ করা ৯ হাজার ৮৩২ বস্তা চাল গুদামে পড়ে রয়েছে চার মাস ধরে। নির্দেশনা থাকলেও চাল বিতরণ করছেন না উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা আবু বেলাল ছিদ্দিক।৫ ঘণ্টা আগে
আল মামুন জীবন, বালিয়াডাঙ্গী (ঠাকুরগাঁও)
ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী উপজেলায় ভালনারেবল উইমেন বেনিফিটের (ভিডব্লিউবি) উপকারভোগী ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দ করা ৯ হাজার ৮৩২ বস্তা চাল গুদামে পড়ে রয়েছে চার মাস ধরে। নির্দেশনা থাকলেও চাল বিতরণ করছেন না উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা আবু বেলাল ছিদ্দিক। তালিকা বদল, নাম বাদ দেওয়া আর ইউএনওর নির্দেশনা অমান্যের অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।
এদিকে কর্মকর্তার এমন অবহেলায় গরিব সুবিধাভোগী ব্যক্তিরা প্রতিনিয়ত ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ফিরে যাচ্ছেন। অন্যদিকে গুদামে অতিরিক্ত চাল মজুতের ফলে চাপে পড়েছেন খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তারা। সব মিলিয়ে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে উপকারভোগী, ইউপি সচিব ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে।
এক সপ্তাহ ধরে ইউএনও কার্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত জুলাই মাসে উপজেলার আটটি ইউনিয়নে লটারির মাধ্যমে বাছাই করে ভিডব্লিউবির ২ হাজার ৪৫৮ জন সুবিধাভোগী ব্যক্তির তালিকা চূড়ান্ত করে বদলি হয়ে যান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ কুমার দেবনাথ। ওই মাস থেকে সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের মধ্যে চাল বিতরণ করার জন্য নির্দেশনা এবং চালের ডিওতে অনুমোদন দেন পরে যোগদান করা ইউএনও মফিজুর রহমান। কিন্তু চার মাস চলে গেলেও সেই চাল পড়ে রয়েছে গুদামে, বিতরণ করা হয়নি।
অভিযোগ উঠেছে, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মফিজুর রহমান কয়েক দফায় ডেকে মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তাকে চাল বিতরণ করতে বললেও তিনি কর্ণপাত করছেন না। এদিকে আগের ইউএনওর চূড়ান্ত করা তালিকা থেকে প্রায় ২৫০ জনের নাম বাদ দিয়ে নতুন তালিকায় স্বাক্ষর করানোর চেষ্টা করেছেন মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা আবু বেলাল ছিদ্দিক। নতুন ইউএনও স্বাক্ষর না করে আগের ইউএনওর চূড়ান্ত করা তালিকা অনুযায়ী চাল বিতরণ করতে নির্দেশ দেন।
এদিকে লটারির মাধ্যমে উপকারভোগী যাচাই-বাছাইয়ের পর তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার ঘটনায় মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুওসুও ইউনিয়ন পরিষদ, ধনতলা ইউপি ও চাড়োল ইউপির চেয়ারম্যান ও সচিব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন এক মাস আগে। অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলেও সন্তোষজনক জবাব দাখিল করতে পারেননি মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা।
ইউপি সচিব ও চেয়ারম্যানদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, লটারিতে বিজয়ী সুবিধাভোগী ব্যক্তিরা প্রতিদিন ইউপি আসছেন চাল কবে পাবেন জানার জন্য। মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তার দপ্তর থেকে সঠিক নির্দেশনা না থাকায় কোনো জবাব দিতে পারছেন না তাঁরা। ফলে ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে সুবিধাভোগীদের।
জানতে চাইলে বালিয়াডাঙ্গী খাদ্যগুদামের কর্মকর্তা শাখাওয়াৎ হোসেন বলেন, ‘ভিডব্লিউবি কার্যক্রমের আওতায় সুবিধাভোগীদের জন্য উপজেলার ৮ ইউনিয়নের বরাদ্দ করা জুলাই থেকে অক্টোবর ৪ মাসের ৩০ কেজি ওজনের ৯ হাজার ৮৩২ বস্তা চাল গুদামে পড়ে রয়েছে। বারবার মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তাকে বলার পরও তিনি চালগুলো বিতরণের উদ্যোগ নিচ্ছেন না। এর মধ্যে নভেম্বরের চাল চলে আসবে। গরিবের চাল আটকে রাখা ঠিক হয়নি। আমরাও নিরুপায়, কিছু করার নেই।’
তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার ঘটনা স্বীকার করে নতুন তালিকায় বদলি হওয়া ইউএনওর স্বাক্ষরের জন্য যোগাযোগ করছেন বলে জানালেন উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা আবু বেলাল ছিদ্দিক। তিনি বলেন, ‘তালিকায় স্বাক্ষর হয়ে গেলে চাল বিতরণ শুরু হবে।’ গরিবের চাল এত দিন ফেলে রাখা উচিত কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘আমার কিছু করার নেই।’
এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মফিজুর রহমান বলেন, ‘বিতরণের জন্য আনা চাল গুদামে ফেলে রাখার সুযোগ নেই। বারবার বলার পরও বিতরণ করেননি মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা।’ সুবিধাভোগী ব্যক্তিরা কেউ লিখিত অভিযোগ দিলে মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ (লিখবেন) করবেন বলে জানান ইউএনও। বদলি হওয়া ইউএনও পলাশ কুমার দেবনাথ বলেন, ‘সুবিধাভোগীদের তালিকায় আগের তারিখ দিয়ে স্বাক্ষরের প্রশ্নই ওঠে না। লটারিতে যাদের নাম উঠেছে, তাঁরাই চাল পাবেন।’
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০১৭ সালের ১৪ নভেম্বর বালিয়াডাঙ্গী উপজেলায় যোগদান করেন মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা আবু বেলাল ছিদ্দিক। যোগদানের পর থেকে বিভিন্ন অনিয়মের জন্য গণমাধ্যমের শিরোনাম হয়েছেন তিনি। আট বছরে সাতজন ইউএনও বদলি হলেও তিনি একই কর্মস্থলে দায়িত্বে রয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, পাশের উপজেলা রাণীশংকৈলের মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা হিসেবেও অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন এই কর্মকর্তা।
ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী উপজেলায় ভালনারেবল উইমেন বেনিফিটের (ভিডব্লিউবি) উপকারভোগী ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দ করা ৯ হাজার ৮৩২ বস্তা চাল গুদামে পড়ে রয়েছে চার মাস ধরে। নির্দেশনা থাকলেও চাল বিতরণ করছেন না উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা আবু বেলাল ছিদ্দিক। তালিকা বদল, নাম বাদ দেওয়া আর ইউএনওর নির্দেশনা অমান্যের অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।
এদিকে কর্মকর্তার এমন অবহেলায় গরিব সুবিধাভোগী ব্যক্তিরা প্রতিনিয়ত ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ফিরে যাচ্ছেন। অন্যদিকে গুদামে অতিরিক্ত চাল মজুতের ফলে চাপে পড়েছেন খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তারা। সব মিলিয়ে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে উপকারভোগী, ইউপি সচিব ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে।
এক সপ্তাহ ধরে ইউএনও কার্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত জুলাই মাসে উপজেলার আটটি ইউনিয়নে লটারির মাধ্যমে বাছাই করে ভিডব্লিউবির ২ হাজার ৪৫৮ জন সুবিধাভোগী ব্যক্তির তালিকা চূড়ান্ত করে বদলি হয়ে যান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ কুমার দেবনাথ। ওই মাস থেকে সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের মধ্যে চাল বিতরণ করার জন্য নির্দেশনা এবং চালের ডিওতে অনুমোদন দেন পরে যোগদান করা ইউএনও মফিজুর রহমান। কিন্তু চার মাস চলে গেলেও সেই চাল পড়ে রয়েছে গুদামে, বিতরণ করা হয়নি।
অভিযোগ উঠেছে, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মফিজুর রহমান কয়েক দফায় ডেকে মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তাকে চাল বিতরণ করতে বললেও তিনি কর্ণপাত করছেন না। এদিকে আগের ইউএনওর চূড়ান্ত করা তালিকা থেকে প্রায় ২৫০ জনের নাম বাদ দিয়ে নতুন তালিকায় স্বাক্ষর করানোর চেষ্টা করেছেন মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা আবু বেলাল ছিদ্দিক। নতুন ইউএনও স্বাক্ষর না করে আগের ইউএনওর চূড়ান্ত করা তালিকা অনুযায়ী চাল বিতরণ করতে নির্দেশ দেন।
এদিকে লটারির মাধ্যমে উপকারভোগী যাচাই-বাছাইয়ের পর তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার ঘটনায় মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুওসুও ইউনিয়ন পরিষদ, ধনতলা ইউপি ও চাড়োল ইউপির চেয়ারম্যান ও সচিব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন এক মাস আগে। অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলেও সন্তোষজনক জবাব দাখিল করতে পারেননি মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা।
ইউপি সচিব ও চেয়ারম্যানদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, লটারিতে বিজয়ী সুবিধাভোগী ব্যক্তিরা প্রতিদিন ইউপি আসছেন চাল কবে পাবেন জানার জন্য। মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তার দপ্তর থেকে সঠিক নির্দেশনা না থাকায় কোনো জবাব দিতে পারছেন না তাঁরা। ফলে ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে সুবিধাভোগীদের।
জানতে চাইলে বালিয়াডাঙ্গী খাদ্যগুদামের কর্মকর্তা শাখাওয়াৎ হোসেন বলেন, ‘ভিডব্লিউবি কার্যক্রমের আওতায় সুবিধাভোগীদের জন্য উপজেলার ৮ ইউনিয়নের বরাদ্দ করা জুলাই থেকে অক্টোবর ৪ মাসের ৩০ কেজি ওজনের ৯ হাজার ৮৩২ বস্তা চাল গুদামে পড়ে রয়েছে। বারবার মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তাকে বলার পরও তিনি চালগুলো বিতরণের উদ্যোগ নিচ্ছেন না। এর মধ্যে নভেম্বরের চাল চলে আসবে। গরিবের চাল আটকে রাখা ঠিক হয়নি। আমরাও নিরুপায়, কিছু করার নেই।’
তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার ঘটনা স্বীকার করে নতুন তালিকায় বদলি হওয়া ইউএনওর স্বাক্ষরের জন্য যোগাযোগ করছেন বলে জানালেন উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা আবু বেলাল ছিদ্দিক। তিনি বলেন, ‘তালিকায় স্বাক্ষর হয়ে গেলে চাল বিতরণ শুরু হবে।’ গরিবের চাল এত দিন ফেলে রাখা উচিত কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘আমার কিছু করার নেই।’
এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মফিজুর রহমান বলেন, ‘বিতরণের জন্য আনা চাল গুদামে ফেলে রাখার সুযোগ নেই। বারবার বলার পরও বিতরণ করেননি মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা।’ সুবিধাভোগী ব্যক্তিরা কেউ লিখিত অভিযোগ দিলে মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ (লিখবেন) করবেন বলে জানান ইউএনও। বদলি হওয়া ইউএনও পলাশ কুমার দেবনাথ বলেন, ‘সুবিধাভোগীদের তালিকায় আগের তারিখ দিয়ে স্বাক্ষরের প্রশ্নই ওঠে না। লটারিতে যাদের নাম উঠেছে, তাঁরাই চাল পাবেন।’
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০১৭ সালের ১৪ নভেম্বর বালিয়াডাঙ্গী উপজেলায় যোগদান করেন মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা আবু বেলাল ছিদ্দিক। যোগদানের পর থেকে বিভিন্ন অনিয়মের জন্য গণমাধ্যমের শিরোনাম হয়েছেন তিনি। আট বছরে সাতজন ইউএনও বদলি হলেও তিনি একই কর্মস্থলে দায়িত্বে রয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, পাশের উপজেলা রাণীশংকৈলের মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা হিসেবেও অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন এই কর্মকর্তা।
বাসের চালক সেলিম মিয়া বলেন, ‘বাসটিতে মেট্রো নামের একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের আনা-নেওয়া করা হয়। শনিবার রাতে শ্রমিকদের নামিয়ে দিয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভারের গেন্ডা ইউটার্নের পাশে গাড়িটি পার্কিং করে ঘুমিয়ে পড়ি। রাত সাড়ে ১০টার দিকে বাসের পেছনে হঠাৎ দেখি আগুন। তখন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম।২০ মিনিট আগে
ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার দোগাছি ও খানবাড়ি এলাকায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই পথচারী নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে আলাদা স্থানে দুর্ঘটনা দুটি ঘটে। নিহত দুই ব্যক্তির পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।২৪ মিনিট আগে
শনিবার সন্ধ্যা ৬টার পর থেকে শিশু হাফসাকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না তার স্বজনেরা। তার সন্ধান চেয়ে এলাকায় মাইকিং করা হয়। খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে নানার বাড়ির পাশে বাগানে তার মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে।২৬ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের দিনক্ষণ ঠিক না হলেও সাতক্ষীরার চারটি আসনে জমজমাট প্রচার চলছে। বড় দুই দল ইতিমধ্যে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। প্রার্থিতা নিয়ে জামায়াতের কোন্দল না থাকায় তুলনামূলক ভালো অবস্থানে রয়েছে দলটি। তবে ভিন্ন চিত্র বিএনপিতে; গত ৩ নভেম্বর সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণার পর দুটি আসনে অসন্তোষ...৫ ঘণ্টা আগে